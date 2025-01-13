Шнайдер рвётся во второй круг Australian Open! А Самсонова сражается с Рахимовой. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В понедельник, 13 января, продолжится первый круг. Будет сыграно 54 матча – 26 у мужчин и 28 – у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (12-й номер посева), Людмила Самсонова (25), Анастасия Павлюченкова (27), Камилла Рахимова, Анастасия Потапова, Полина Кудерметова (Q), Роман Сафиуллин и Павел Котов. Причём Самсонова и Рахимова сыграют друг с другом. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Новак Джокович (7), Кори Гауфф (3), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (7), Даниэль Коллинз (10).
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Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.
Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян читайте в наших материалах.
Расписание понедельника
В понедельник ожидается интересный игровой день, в котором среди прочих выступят и 8 россиян. В частности, должны все увидеть и первое российское дерби.
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