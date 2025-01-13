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Шнайдер, Самсонова, Рахимова, Сафиуллин: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Шнайдер рвётся во второй круг Australian Open! А Самсонова сражается с Рахимовой. LIVE!
Даниил Сальников
Диана Шнайдер
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На первом в сезоне «Шлеме» в понедельник продолжится первый круг. На кортах появятся и восемь россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В понедельник, 13 января, продолжится первый круг. Будет сыграно 54 матча – 26 у мужчин и 28 – у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Диана Шнайдер (12-й номер посева), Людмила Самсонова (25), Анастасия Павлюченкова (27), Камилла Рахимова, Анастасия Потапова, Полина Кудерметова (Q), Роман Сафиуллин и Павел Котов. Причём Самсонова и Рахимова сыграют друг с другом. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева – Янник Синнер (1), Карлос Алькарас (3), Новак Джокович (7), Кори Гауфф (3), Ига Швёнтек (2), Джессика Пегула (7), Даниэль Коллинз (10).

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:00 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 04:30 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:00 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 06:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Australian Open (м). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 08:00 МСК
Жайме Фария
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

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Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.

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01:15 Даниил Сальников

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01:10 Даниил Сальников

Расписание понедельника

В понедельник ожидается интересный игровой день, в котором среди прочих выступят и 8 россиян. В частности, должны все увидеть и первое российское дерби.

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