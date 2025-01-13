Самсонова выиграла российское дерби на Australian Open. Шнайдер тоже вышла во второй круг

В понедельник, 13 января, на Australian Open продолжились матчи первого круга в мужском и в женском одиночных разрядах. Программу игрового дня пришлось уплотнять из-за того, что в первый день турнира из-за дождя удалось провести не все матчи. Одной из игр, которые организаторы поставили первым запуском, стало российское дерби с участием 25-й сеяной Людмилы Самсоновой и 62-й ракетки мира Камиллы Рахимовой.

В личных встречах счёт у Самсоновой и Рахимовой был равный: 1-1. В квалификации Кубка Кремля в 2019 году сильнее оказалась Людмила (6:4, 3:6, 6:2), а на траве Бад-Хомбурга в 2022 году победила Камилла — 7:6 (8:6), 6:4. В отчётной игре фаворитом считалась Самсонова, которая с 2020 года не пропустила ни одного AO, но её лучшим результатом на турнире пока что является выход во второй раунд. Год назад Людмила проиграла в первом же матче в Мельбурне. Рахимова же, наоборот, в 2023-м дебютировала в основной сетке Australian Open и покинула турнир после первого же матча, а год спустя дошла до второго круга.

В начале матча шла равная игра с небольшим перевесом Рахимовой, которая под ноль выиграла два своих гейма — 2:2. После этого Самсонова прибавила в атакующих действиях и смогла взять четыре гейма подряд, показав стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух. Подавая на партию при 5:2, Людмила из-за собственных ошибок не использовала двойной сетбол. Однако с третьей попытки смогла закрыть сет, закончив его эйсом, — 6:2 за 33 минуты.

Во второй партии преимущество поначалу было у Рахимовой — Самсонова во втором гейме сделала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Камилла повела 2:0. Людмила смогла ответить обратным брейком, после чего сравняла счёт — 2:2. Всё решил седьмой гейм, в котором Самсонова под ноль забрала подачу Рахимовой. Людмила вышла вперёд — 4:3 с брейком — и в 10-м гейме уверенно подала на матч — 6:2, 6:4 за 50 минут.

Во втором круге Самсонова сыграет с Ольгой Данилович из Сербии, 55-й ракеткой мира.

Диана Шнайдер (12) сражалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, 56-м номером рейтинга WTA. Ни Шнайдер, дебютировавшая на AO в 2023 году, ни Коччаретто, которая с сезона-2020 пропустила лишь один ТБШ в Мельбурне, ни разу не преодолевали здесь второй раунд. Удивительно, но в личных встречах ощутимый перевес был на стороне итальянки: 3-1, в том числе 2-1 в сезоне-2024. Итальянка победила россиянку в финале WTA-125 в Чарльстоне (6:3, 6:2) и в четвертьфинале Бирмингема (5:7, 6:4, 6:2), а та частично отыгралась на Олимпиаде в Париже (6:2, 7:5).

Шнайдер пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть первый сет. Россиянка в третьем гейме отдала подачу, после чего долго не могла отыграть этот брейк. Хотя возможности у неё были: так, в шестом гейме Диана заполучила двойной брейк-пойнт, но не сумела использовать этот шанс. В девятом гейме ситуация стала критической: Коччаретто имела сетбол на приёме, но упустила его. И лишь после этого Шнайдер ответила брейком, отыграв ещё один сетбол, — 5:5. Диана с шестого брейк-пойнта дожала соперницу, у которой в этой партии то и дело возникали проблемы на подаче (пять двойных ошибок за сет).

Два гейма спустя состоялся тай-брейк, в котором лучше выглядела Шнайдер. Её итальянская соперница в первом розыгрыше сделала мини-брейк, но потом Диана перевернула ситуацию — 7:6 (7:4) за 1 час 9 минут.

Вторая партия сложилась не в пример легче для Шнайдер. В первых трёх геймах россиянка отдавала по очку и, сделав два брейка, повела 3:0. Подавая в четвёртом гейме, Диана не взяла ни одного розыгрыша, но этот небольшой провал так и остался единственным. Второй брейк Шнайдер удержала и в 10-м гейме подала на матч — 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час 47 минут.

Во втором раунде Шнайдер сразится с австралийкой Айлой Томлянович, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA.

57-я ракетка мира Полина Кудерметова, пробившаяся на турнир через квалификацию, противостояла польке Магдалене Френх (23). Кудерметова-младшая лишь во второй раз в карьере играла в основной сетке мэйджора. Australian Open 2023 года она закончила в первом круге. Френх же год назад дошла до четвёртого раунда в Мельбурне, и пока это её лучший результат не только на AO, но и вообще на ТБШ.

Ранее Полина и Магдалена дважды играли друг с другом, причём оба раза это было на стадии квалификации. Обе встречи уверенно выиграла полька: в Санкт-Петербурге-2021 — 6:1, 6:3, в Риме-2023 — 6:1, 6:2.

В первом сете теннисистки долгое время не могли наладить подачу. Особенно это касается Кудерметовой, у которой процент попадания первой составил всего 48%. У россиянки были кошмарные показатели очков, выигранных на первой подаче, — всего три из 16, то есть 19%. На второй подаче Полина, как ни удивительно, взяла девять розыгрышей из 17 (53%). Парад брейков закончился лишь в восьмом гейме. Френх отподавала и повела 5:3, а в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Френх стартовала с брейка, но Кудерметова в четвёртом гейме восстановила равновесие. Увы, этого было мало, хотя Полина сражалась до последнего. Полька в седьмом гейме вновь успешно отработала на приёме и в 10-м гейме подавала на матч. Россиянка заработала двойной брейк-пойнт, но упустила оба шанса сравнять счёт. И Магдалена со второго матчбола оформила победу — 6:4, 6:4 за 1 час 20 минут.

Во втором раунде Френх ожидает встреча с Анной Блинковой, которая ранее обыграла экс-россиянку Дарью Сэвилл (Гаврилову).

Также сегодня играют Роман Сафиуллин, Павел Котов, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова. За их поединками следите в нашем «лайве».

Открытый чемпионат Австралии завершится 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».