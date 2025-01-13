Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Самсонова, Шнайдер, Полина Кудерметова

Самсонова выиграла российское дерби на Australian Open. Шнайдер тоже вышла во второй круг
Александр Насонов
Самсонова выиграла российское дерби на AO
Аудио-версия:
Комментарии
А Полина Кудерметова не справилась с полькой, которая сразится с Анной Блинковой.

В понедельник, 13 января, на Australian Open продолжились матчи первого круга в мужском и в женском одиночных разрядах. Программу игрового дня пришлось уплотнять из-за того, что в первый день турнира из-за дождя удалось провести не все матчи. Одной из игр, которые организаторы поставили первым запуском, стало российское дерби с участием 25-й сеяной Людмилы Самсоновой и 62-й ракетки мира Камиллы Рахимовой.

Материалы по теме
Мирра Андреева первой среди всех вышла во второй круг AO. Мельбурн накрыло дождём
Мирра Андреева первой среди всех вышла во второй круг AO. Мельбурн накрыло дождём

В личных встречах счёт у Самсоновой и Рахимовой был равный: 1-1. В квалификации Кубка Кремля в 2019 году сильнее оказалась Людмила (6:4, 3:6, 6:2), а на траве Бад-Хомбурга в 2022 году победила Камилла — 7:6 (8:6), 6:4. В отчётной игре фаворитом считалась Самсонова, которая с 2020 года не пропустила ни одного AO, но её лучшим результатом на турнире пока что является выход во второй раунд. Год назад Людмила проиграла в первом же матче в Мельбурне. Рахимова же, наоборот, в 2023-м дебютировала в основной сетке Australian Open и покинула турнир после первого же матча, а год спустя дошла до второго круга.

Australian Open — 2025. Женщины. Турнирная сетка

В начале матча шла равная игра с небольшим перевесом Рахимовой, которая под ноль выиграла два своих гейма — 2:2. После этого Самсонова прибавила в атакующих действиях и смогла взять четыре гейма подряд, показав стопроцентную реализацию брейк-пойнтов — два из двух. Подавая на партию при 5:2, Людмила из-за собственных ошибок не использовала двойной сетбол. Однако с третьей попытки смогла закрыть сет, закончив его эйсом, — 6:2 за 33 минуты.

Во второй партии преимущество поначалу было у Рахимовой — Самсонова во втором гейме сделала две двойные ошибки, в том числе на брейк-пойнте, и Камилла повела 2:0. Людмила смогла ответить обратным брейком, после чего сравняла счёт — 2:2. Всё решил седьмой гейм, в котором Самсонова под ноль забрала подачу Рахимовой. Людмила вышла вперёд — 4:3 с брейком — и в 10-м гейме уверенно подала на матч — 6:2, 6:4 за 50 минут.

Во втором круге Самсонова сыграет с Ольгой Данилович из Сербии, 55-й ракеткой мира.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:10 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Диана Шнайдер (12) сражалась с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, 56-м номером рейтинга WTA. Ни Шнайдер, дебютировавшая на AO в 2023 году, ни Коччаретто, которая с сезона-2020 пропустила лишь один ТБШ в Мельбурне, ни разу не преодолевали здесь второй раунд. Удивительно, но в личных встречах ощутимый перевес был на стороне итальянки: 3-1, в том числе 2-1 в сезоне-2024. Итальянка победила россиянку в финале WTA-125 в Чарльстоне (6:3, 6:2) и в четвертьфинале Бирмингема (5:7, 6:4, 6:2), а та частично отыгралась на Олимпиаде в Париже (6:2, 7:5).

Материалы по теме
«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова
Эксклюзив
«Андреева и Шнайдер могут выиграть AO». Расклады на первый ТБШ от Андрея Чеснокова

Шнайдер пришлось приложить немало усилий, чтобы выиграть первый сет. Россиянка в третьем гейме отдала подачу, после чего долго не могла отыграть этот брейк. Хотя возможности у неё были: так, в шестом гейме Диана заполучила двойной брейк-пойнт, но не сумела использовать этот шанс. В девятом гейме ситуация стала критической: Коччаретто имела сетбол на приёме, но упустила его. И лишь после этого Шнайдер ответила брейком, отыграв ещё один сетбол, — 5:5. Диана с шестого брейк-пойнта дожала соперницу, у которой в этой партии то и дело возникали проблемы на подаче (пять двойных ошибок за сет).

Два гейма спустя состоялся тай-брейк, в котором лучше выглядела Шнайдер. Её итальянская соперница в первом розыгрыше сделала мини-брейк, но потом Диана перевернула ситуацию — 7:6 (7:4) за 1 час 9 минут.

Вторая партия сложилась не в пример легче для Шнайдер. В первых трёх геймах россиянка отдавала по очку и, сделав два брейка, повела 3:0. Подавая в четвёртом гейме, Диана не взяла ни одного розыгрыша, но этот небольшой провал так и остался единственным. Второй брейк Шнайдер удержала и в 10-м гейме подала на матч — 7:6 (7:4), 6:4 за 1 час 47 минут.

Во втором раунде Шнайдер сразится с австралийкой Айлой Томлянович, занимающей 114-ю строчку в рейтинге WTA.

Australian Open (ж). 1-й круг
13 января 2025, понедельник. 03:15 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

57-я ракетка мира Полина Кудерметова, пробившаяся на турнир через квалификацию, противостояла польке Магдалене Френх (23). Кудерметова-младшая лишь во второй раз в карьере играла в основной сетке мэйджора. Australian Open 2023 года она закончила в первом круге. Френх же год назад дошла до четвёртого раунда в Мельбурне, и пока это её лучший результат не только на AO, но и вообще на ТБШ.

Ранее Полина и Магдалена дважды играли друг с другом, причём оба раза это было на стадии квалификации. Обе встречи уверенно выиграла полька: в Санкт-Петербурге-2021 — 6:1, 6:3, в Риме-2023 — 6:1, 6:2.

Материалы по теме
«Поддерживаем друг друга, в планах — выступать в паре». Кудерметова-младшая — о прорыве
Эксклюзив
«Поддерживаем друг друга, в планах — выступать в паре». Кудерметова-младшая — о прорыве

В первом сете теннисистки долгое время не могли наладить подачу. Особенно это касается Кудерметовой, у которой процент попадания первой составил всего 48%. У россиянки были кошмарные показатели очков, выигранных на первой подаче, — всего три из 16, то есть 19%. На второй подаче Полина, как ни удивительно, взяла девять розыгрышей из 17 (53%). Парад брейков закончился лишь в восьмом гейме. Френх отподавала и повела 5:3, а в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Френх стартовала с брейка, но Кудерметова в четвёртом гейме восстановила равновесие. Увы, этого было мало, хотя Полина сражалась до последнего. Полька в седьмом гейме вновь успешно отработала на приёме и в 10-м гейме подавала на матч. Россиянка заработала двойной брейк-пойнт, но упустила оба шанса сравнять счёт. И Магдалена со второго матчбола оформила победу — 6:4, 6:4 за 1 час 20 минут.

Во втором раунде Френх ожидает встреча с Анной Блинковой, которая ранее обыграла экс-россиянку Дарью Сэвилл (Гаврилову).

Материалы по теме
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025

Также сегодня играют Роман Сафиуллин, Павел Котов, Анастасия Потапова и Анастасия Павлюченкова. За их поединками следите в нашем «лайве».

Материалы по теме
Потапова рвётся во 2-й круг Australian Open. А Самсонова и Шнайдер уже победили. LIVE!
Live
Потапова рвётся во 2-й круг Australian Open. А Самсонова и Шнайдер уже победили. LIVE!

Открытый чемпионат Австралии завершится 26 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android