Павлюченкова сделала аж 54 виннера на АО-2025. Теперь её ждёт российское дерби с Потаповой

В понедельник, 13 января, на Australian Open продолжились поединки первого круга в мужском и в женском одиночных разрядах. Свой стартовый матч в Мельбурне проводила и 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова. В соперницах у неё была представительница Китая, занимающая 53-е место в рейтинге WTA.

В дебютном очном противостоянии с азиаткой Анастасия сразу же завладела инициативой. Отечественная спортсменка играла намного активнее и мощнее, чем её противница, а в награду неоднократно получала шансы взять чужую подачу. Однако Павлюченкова не сумела воспользоваться ни одним из своих шести брейк-пойнтов. Представительница Поднебесной постоянно отводила все угрозы. Но в 10-м гейме олимпийская чемпионка Токио в миксте с первой попытки сумела принять на сет и, таким образом, забрала стартовую партию со счётом 6:4.

Анастасия Павлюченкова Фото: Mark Brake/Getty Images

Вторая партия у россиянки сразу же не задалась. Она довольно быстро отпустила противницу, которая оформила пару брейков и оторвалась в счёте — 4:0 в пользу Юэ Юань. И всё же Анастасия, известная своим бойцовским характером, сумела вернуться в сет. Наша соотечественница сравняла цифры на табло (4:4), но, к сожалению, на большее в этой партии её не хватило. Именно китаянка забрала последние два гейма в сете — 6:4.

Представительница Поднебесной и не думала останавливаться. В начале решающей партии она выиграла ещё два гейма подряд, обеспечив себе преимущество — 2:2. Но Павлюченкова сдаваться не собиралась. Она забрала четыре гейма подряд и уже сама повела со счётом 4:2 в третьем сете. Далее девушки обменялись брейками, а вскоре Анастасия вышла подавать на матч — 5:3. Павлюченкова сумела сделать это уверенно и в итоге со счётом 6:4, 4:6, 6:3 за 2 часа 16 минут сломила сопротивление своей соперницы. Сегодня Анастасия сделала 54 виннера.

Во втором круге мельбурнского ТБШ 33-летняя россиянка встретится с соотечественницей Анастасией Потаповой.

В мужской сетке престижных австралийских соревнований сегодня на корт выходил 63-я ракетка мира Роман Сафиуллин. Его соперником был хозяин кортов Танаси Коккинакис.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Коккинакиса. Он выиграл в 1/8 финала «челленджера» в Кассисе (Франция) в 2021 году — 7:6 (12:10), 3:6, 6:2. Было это также на открытом харде.

Роман провалил начало партии, сразу уступив гейм на своей подаче. Но постепенно россиянин прибавил в активности, стал лучше действовать в розыгрышах и полностью владел инициативой. В итоге Сафиуллину удалось сделать два брейка и взять cтартовый сет со счётом 6:3. Статистика: 6/8 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Танаси, 15/13 – у Романа. Примечательно, что для победы в партии нашему соотечественнику понадобилось пять (!) сетболов.

Роман Сафиуллин Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Во второй партии Коккинакис наладил подачу и наколотил 10 эйсов. Местный любимец стал действовать гораздо активнее, а у Романа не получалась игра на приёме. В итоге Танаси хватило одного-единственного брейка для того, чтобы добиться победы в сете. Чужую подачу австралиец взял в середине партии. Её он выиграл со счётом 6:3. Статистика сета: 17/11 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Коккинакиса, 8/8 – у Сафиуллина.

Третья партия прошла в очень вязкой борьбе. В середине сета у спортсменов совсем не получалось держать свои подачи. Танаси и Роман обменивались брейками. Важнейшим стал восьмой гейм, когда отечественный теннисист не реализовал семь (!) брейк-пойнтов. А в концовке партии австралиец воспользовался ошибками противника и довёл партию до победы — 6:4 в пользу хозяина кортов. Статистика: 13/13 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Коккинакиса, 14/12 – у Сафиуллина.

В четвёртом сете Роман выглядел лучше своего оппонента. У 63-й ракетки мира постоянно возникали шансы на приёме. В первой половине партии у Сафиуллина было семь брейк-пойнтов. И всё же с седьмой попытки россиянин взял чужую подачу в этом сете — 4:3. Однако Роман не сумел удержать добытое преимущество и тут же позволил Танаси оформить обратный брейк — 4:4. Победитель партии определялся на тай-брейке, где удачливее был хозяин кортов. Коккинакис одолел Сафиуллина в первом круге Australian Open — 2025 со счётом 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5) за 4 часа 5 минут. Статистика противостояния: 53/53 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Танаси, 52/47 – у Романа. Во втором круге домашнего турнира австралиец сразится с лучшим из пары Джек Дрейпер — Мариано Навоне.

Свой путь в Мельбурне в первый день этой январской недели начинал ещё один россиянин — Павел Котов. Сейчас он находится в конце первой сотни рейтинга ATP. На старте АО-2025 97-я ракетка мира встречался с квалифаером Жайме Фарией из Португалии. Добавим, что этот спортсмен впервые пробился в основную сетку на «Шлеме».

Первые две партии поединка россиянина и португальца продолжались всего 55 минут. В них Павел сумел взять лишь два гейма у Жайме. Котов передвигался по корту очень тяжело, поэтому португалец переигрывал его как в коротких, так и в длинных розыгрышах. Не ладилась у Павла и подача. За два стартовых сета он допустил четыре двойные ошибки.

Россиянину удалось побороться за победу в сете лишь в третьей партии. Теннисисты долгое время держали свои подачи, а у Котова было даже два брейк-пойнта, однако свои шансы он упустил. Казалось, что победителя партии мы узнаем на тай-брейке, однако Фария имел другое мнение на этот счёт. Он сделал решающий брейк под ноль в 12-м гейме. Таким образом, Жайме сломил сопротивление россиянина со счётом 6:1, 6:1, 7:5 за 1 час 45 минут. Далее представитель Португалии может сразиться с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем, если тот, в свою очередь, переиграет американца Нишеша Басаваредди.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».