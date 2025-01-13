Наследник Куэртена, который намерен выиграть Уимблдон. С кем сразится Рублёв на старте АО

Уже в ближайший вторник, 14 января, российский теннисист Андрей Рублёв начнёт свой путь на Australian Open — 2025. Олимпийский чемпион Токио в миксте вновь бросит самому себе вызов и попробует добраться до первого полуфинала ТБШ в карьере. А первым испытанием для нашего соотечественника станет поединок стартового круга с юным и талантливым бразильцем Жоао Фонсекой.

Жоао Фонсека родился 21 августа 2006 года в Рио-де-Жанейро в семье, где спорт всегда был важной частью жизни. Его мать, Роберта, профессионально занималась волейболом, а отец, Кристиано, в молодости играл в теннис. С самого детства Жоао пробовал различные виды спорта, включая плавание, дзюдо, футбол и сёрфинг, но именно теннис стал его основным увлечением.

Фонсека-старший довольно быстро понял, что у сына огромный потенциал. «Когда ему было два года, мы думали: этот мальчик не такой, как все. Помню, как приехал мой учитель йоги, стал играть с Жоао в мяч и сказал мне: «Этот мальчик другой. Рефлексы у него другие, а координация лучше, чем у обычного человека». Уже в его раннем возрасте мы поняли, что он не такой, как все», — сказал Кристиано Фонсека.

Жоао Фонсека с родителями Фото: Из личного архива Жоао Фонсеки

Фанаты в соцсетях часто называют Фонсеку «маленьким Синнером» или «новым Гугой», имея в виду прославленного Густаво Куэртена, единственного представителя Бразилии, добиравшегося до первой позиции в рейтинге ATP. Сам он, однако, предпочитает «просто быть Жоао».

Жоао Фонсека с Густаво Куэртеном Фото: Из личного архива Жоао Фонсеки

Кумиры Фонсеки — Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. «Рафа — легенда. Я фанат Роджера, но мне также нравится Рафа. Мой тренер — болельщик Рафы. На экране разблокировки моего смартфона— Рафа с его словами. Было очень приятно с ним познакомиться. 11 титулов за сезон (в 2005 году. — Прим. «Чемпионата») — это просто безумие. Постараюсь сделать то же самое», — говорит он.

Неудивительно, почему главным спонсором южноамериканца стала швейцарская компания On. У Федерера, напомним, есть своя доля в этом бренде. Компания подписала контракт с Жоао, когда ему было всего 16 (!) лет.

«Они сказали, что я буду вместе с Игой Швёнтек и Беном Шелтоном. Конечно, я согласился», — вспоминает Фонсека. Благодаря контракту с On юное дарование имеет возможность путешествовать с физиотерапевтом и тренироваться с Шелтоном на тех турнирах, в которых принимают участие оба спортсмена.

В 2023 году Жоао Фонсека стал триумфатором юниорского US Open, а также стал первой ракеткой мира среди юниоров. Бразилец продолжил удивлять и на профессиональном уровне. В минувшем феврале 17-летний Фонсека стал первым теннисистом 2006 года рождения, выигравшим матч на уровне тура. На «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро местный любимец разгромил 36-ю ракетку мира Артюра Фиса со счётом 6:0, 6:4. А вскоре перспективный южноамериканец самым молодым четвертьфиналистом турнира ATP-500 после самого Александра Зверева в 2014 году.

Жоао Фонсека Фото: Buda Mendes/Getty Images

Жоао неплохо проявил себя и на грунтовом «250-тнике» в Бухаресте. На апрельских соревнованиях в столице Румынии он дошёл до четвертьфинала, а уже спустя почти четыре месяца в Лексингтоне выиграл свой первый «челленджер».

В прошлом декабре Фонсека стал чемпионом молодёжного Итогового турнира — 2024. В финале ATP Next Gen Finals, который прошёл в Джидде (Саудовская Аравия), Жоао оказался сильнее американца Лёнера Тина. 18-летний бразилец стал самым молодым победителем молодёжного Итогового чемпионата после первой ракетки мира Янника Синнера в 2019-м. Добавим, что за весь турнир Фонсека не проиграл ни одного матча и заработал больше $ 500 тыс.

Жоао начал прошлый сезон за пределами топ-700 рейтинга ATP, а завершил 2024 год на 145-й строчке. Но спортсмен и не думал останавливаться на достигнутом! Уже в нынешнем сезоне стал триумфатором «челленджера» в Канберре, а затем успешно прошёл квалификацию на Australian Open. И снова этот тинейджер из Бразилии отметился рекордом. Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». 19 лет назад это достижение покорилось бывшей третьей ракетке мира, чемпиону US Open — 2009 аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро. Он вышел в основу US Open — 2006 в возрасте 17 лет.

Так что же помогло Жоао выстрелить в ATP-туре? При росте 185 см этот теннисист находится в так называемой «золотой зоне», то есть он не слишком высокий и не слишком низкий. Это помогает ему успешно выступать на крупных профессиональных турнирах. Сильные стороны спортсмена — мощные удары с задней линии, отличная подача и умение сохранять спокойствие в критических моментах игры.

Некоторые эксперты уже даже успели заявить, что 18-летний бразилец вскоре станет конкурентом двух нынешних лидеров ATP-тура — итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса. Так, Винченцо Сантопадре, бывший тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, в недавнем интервью заявил следующее.

«2025 год ещё не будет годом троицы. Это случится как минимум через два года. Если называть третьего, то это будет Жоао Фонсека. Его талант огромен, он растёт очень быстро.

В нём есть немного от Янника и немного от Карлитоса, но он всё ещё ребёнок. Это видно по его глазам, по эмоциям, которые он проявляет на корте. Дайте ему время, он должен всему научиться. Если он попадёт в топ-30 в этом году, то будет готов к большому рывку в будущем», — приводит слова Сантопадре Tuttosport.

Жоао не скрывает своих амбиций: его цель — не только играть на высшем уровне, но и стать первым бразильцем, который станет победителем Уимблдона.

«Я люблю травяные корты. Моя мечта — однажды поднять над головей трофей Уимблдона и войти в историю», — делится своими целями Фонсека.

Он также хочет вдохновить бразильских детей на то, чтобы они верили в свои мечты и никогда не сдавались.

В Джидде Жоао уже сделал первый шаг к тому, чтобы войти в историю. Сейчас Фонсека имеет все шансы ещё раз громко заявить о себе, если окажется сильнее девятой ракетки мира Андрея Рублёва. Эта победа может стать для 18-летнего южноамериканца дебютной над теннисистом из топ-10 рейтинга ATP. Напомним, Жоао не проигрывает уже на протяжении 13 встреч подряд. Сможет ли он победить вторую ракетку России на старте мельбурнского мэйджора? Узнаем совсем скоро.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».