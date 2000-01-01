Соболенко — вторая в истории с 15+ победами на AO
Арина Соболенко отлично стартовала на Australian Open — 2025, в первом круге обыграв Слоан Стивенс — 6:3, 6:2. Эта победа стала для белоруски 15-й на австралийском ТБШ подряд. До этого подобное удавалось лишь одной теннисистке!
Рекорд соотечественницы
Соболенко не уступает на Australian Open с 2023 года. До Арины 15+ матчей подряд на AO выигрывала лишь Виктория Азаренко. В 2012-2014 годах белоруска одержала победы в 18 встречах.
Соболенко — вторая теннисистка в истории с 15+ победами на Australian Open
Читайте также
Суперкомпьютер сделал прогноз на женский AO-2025
Суперкомпьютер назвал победителя AO-2025
Австралийка сыграла на AO-2025 в платье Шараповой
Крутые трюки от теннисиста-фристайлера. Видео
5 лучших спортсменов года в Европе
Синнер сфотографировался с тремя игроками РПЛ
Шарапова учит сына русскому алфавиту. Видео
Синнер и Соболенко посетили Гран-при Формулы-1
Топ-8 теннисистов по заработку за час в 2024 году
Топ-5 теннисисток WTA по призовым за сезон
Медведев и Квят посетили матч Головина в ЛЧ. Фото
Шнайдер и Потапова побывали в гостях у клубов РПЛ
Все достижения Елены Весниной
Италия догнала Россию по титулам женской сборной
Надаль ушёл из спорта. Как его проводил весь мир?
Главные рекорды Рафаэля Надаля