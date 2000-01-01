Соболенко — вторая теннисистка в истории с 15+ победами на Australian Open

Соболенко — вторая в истории с 15+ победами на AO

Арина Соболенко отлично стартовала на Australian Open — 2025, в первом круге обыграв Слоан Стивенс — 6:3, 6:2. Эта победа стала для белоруски 15-й на австралийском ТБШ подряд. До этого подобное удавалось лишь одной теннисистке!