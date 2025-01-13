Обыгрывал Медведева на Уимблдоне и взлетел на закате карьеры. С кем Хачанов сыграет на AO

Встречи первого круга подходят к концу. Уже этой ночью, 14 января, свой стартовый матч проведёт Карен Хачанов (19). Ему в соперники достался Адриан Маннарино (75).

Парни должны были сыграть свой поединок ещё в понедельник, 13-го числа, но их встречу перенесли из-за ливней в первый игровой день.

И Карен, и Адриан неплохо выступали в Мельбурне. Француз максимально доходил до четвёртого круга – случилось это в прошлом году. Тогда Маннарино с двумя «баранками» уступил Новаку Джоковичу, но до этого выиграл три сложных пятисетовика – со Стэном Вавринкой (6:4, 3:6, 5:7, 6:3, 6:0), Хауме Мунаром (6:3, 6:3, 1:6, 2:6, 6:3) и Беном Шелтоном (7:6 (7:4), 1:6, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4).

Хачанов же доходил на Australian Open до полуфинала. В сезоне-2023 Карен не добрался до пятисетовиков, но по ходу турнира одолел Бернабе Сапата-Миральеса, Джэйсона Каблера, Фрэнсиса Тиафо, Йосихито Нисиоку и Себастьяна Корду. В борьбе за финал со Стефаносом Циципасом россиянин был неплох, но всё же проиграл в четырёх партиях (6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6).

В прошлом году и Хачанов, и Маннарино завершили выступление в четвёртом круге, поэтому в этот раз они защищают одинаковое количество очков.

До Australian Open оба игрока выступили неважно. И Карен, и Адриано проиграли свои единственные матчи: россиянин – Кею Нисикори в Гонконге, а француз – Мариано Навоне в Окленде.

Так что оба подошли к первому турниру «Большого шлема» в сезоне с примерно похожей игровой практикой. Но вот предсезонка, кажется, была покруче именно у россиянина.

Маннарино при этом тоже по-своему крут. В прошлом году он впервые попал в топ-20 рейтинга. Всё бы ничего, но сделал он это в свои 35 лет 6 месяцев, побив тем самым рекорд Клиффа Дрисдэйла (32 года 10 месяцев). К тому же француз – левша, играющий по большей части плоскими, не самыми удобными ударами. Только вот неудобны они лишь в моменты, когда Адриан нащупывает стабильную игру.

Маннарино отличается ещё и своим непринуждённым, будто независимым от чужого мнения образом. Лысый, в простой, не брендовой форме. Бывало, он и лоб себе ракеткой мог рассечь, но никогда не переходил грани дозволенного.

С топ-игроками у Адриано сложная история встреч, и только с Медведевым у него равный счёт личных встреч: 4-4. Однажды Маннарино даже обыгрывал россиянина на ТБШ. Случилось это на Уимблдоне-2018 (6:4, 6:3, 4:6, 5:7, 6:3).

Друг с другом Адриан и Карен играли пять раз. Вот как выглядит их история личных встреч.

Турнир, стадия, год Победитель Счёт «челленджер», Open de Vendée, четвертьфинал, 2015 год Маннарино 2:6, 6:2, 7:5 Ченду, ATP-250, второй круг, 2016 год Хачанов 3:6, 6:3, 6:1 Australian Open, первый круг, 2017 год Хачанов 6:4, 3:6, 7:6 (11:9), 6:3 Кубок Кремля, финал, 2018 год Хачанов 6:2, 6:2 St. Petersbrug Open, первый круг, 2021 год Хачанов 6:3, 6:3

Хачанов не без проблем, но всегда обыгрывает Маннарино. Да, парни давно не виделись на официальных турнирах, да и Адриан на закате карьеры порой выдаёт матчи жизни, но серьёзных проблем с ним у Карена возникнуть всё же не должно.

Начало встречи Карена и Адриано запланировано на 14 января, в 3:00 мск. За этим и другими матчами Australian Open в ближайшие две недели следите на «Чемпионате»!