Кирьос оскандалился после возвращения на АО. Комментаторам пришлось за него извиняться

Ник снова получил травму, матерился и уступил 92-й ракетке мира. А после матча признал, что вряд ли когда-то сыграет в одиночке на ТБШ.

Теннисный скандалист Ник Кирьос не смог выйти во второй круг Australian Open, уступив на старте турнира 92-й ракетке мира британцу Джейкобу Фирнли (6:7, 3:6, 6:7).

По ходу матча Кирьоса беспокоила травма, а его поведение на корте вновь было далеко не образцовым. Что именно натворил эпатажный австралиец?

Уже в первом сете у Кирьоса были проблемы с мышцами живота. Ник клал руку на тело практически после каждого очка. Казалось, что из-за этого он не мог подавать в полную силу. В какой-то момент Кирьос сказал: «Это действительно больно. Я не должен быть здесь».

Ник Кирьос много ругался в первом матче после возвращения на Australian Open Фото: Graham Denholm/Getty Images

Ник с огромным трудом дотянул до тай-брейка, но без шансов проиграл его (3:7). После этого он выразил своё разочарование в непосредственной близости от микрофонов у корта.

«Просто продолжай делать чёртовы подачи, ладно? Я уже здесь. Я уже здесь, так что могу просто продолжать подавать», — говорил Кирьос сам себе с вставками ненормативной лексики.

Комментатор Eurosport Майки Перера решил принести извинения зрителям, хотя на матчах Кирьоса нужно быть готовым к любым инцидентам, причём нецензурная брань, по его меркам, является довольно безобидным поступком.

«Вы видите, что Ник Кирьос снова начинает срываться. Я извиняюсь перед всеми, кто смотрит матч. Вероятно, ругательства от Кирьоса ещё будут продолжаться», — сказал Перера.

Второй комментатор встречи Барри Коуэн задался вопросом, почему судья проигнорировал нецензурную брань и решил не предупреждать Кирьоса. И всё-таки стоит отдать должное Нику. Он доиграл матч до конца, хотя вполне мог сняться по ходу первого сета или после него. В третьей партии Кирьос даже решил устроить шоу, подавая с руки и исполняя удары из-за спины. Он вновь добрался до тай-брейка и уступил Фирнли в борьбе.

Джейкоб Фирнли и Ник Кирьос на Australian Open Фото: Graham Denholm/Getty Images

С октября 2022 года и до старта Australian Open Кирьос сыграл всего два официальных одиночных матча. Летом 2023-го он уступил китайцу У Ибину в Штутгарте, после чего полтора года залечивал спину и запястье. 31 декабря 2024-го Кирьос в трёх сетах (в каждом был тай-брейк) проиграл входящему в топ-30 французу Джованни Мпетчи Перрикару в Брисбене. Казалось, что Ник более-менее готов выдерживать нагрузку в ATP-туре и после получения игровой практики сможет показывать достойный результат. Австралиец даже сделал пафосное заявление о том, что теннис стал скучным, а он сам является личностью и сделает его ярче после камбэка.

К сожалению, надолго Ника не хватило. За несколько дней до старта Australian Open Кирьос снялся с выставочного матча с Новаком Джоковичем и вообще рисковал пропустить домашний турнир «Большого шлема». Всё-таки Ник собрался с силами и вышел на матч первого круга с Фирнли, доиграл его полностью, но на пресс-конференции признал, что с одиночным разрядом на «Шлемах», включая домашний, ему придётся завязать. Максимум он сможет собраться с силами на Уимблдон, но это далеко не решённый вопрос.

«Не могу представить, что ещё раз сыграю здесь в одиночке, так что… Да, это был особенный момент. Было очень классно. Я знал, что у меня ещё есть пара, так что в такие моменты брал всё от сегодняшней встречи. Да, это было безумие. Не хотелось просто поднять белый флаг и сняться до или во время матча. Мне было больно играть. Но я уважаю соперника. Болельщики ждали несколько часов, чтобы посмотреть, как я играю. Но я не могу представить, что ещё раз сыграю здесь в одиночке.

Моя карьера ещё не закончена, но я уже прошёл большой путь. Уимблдон – моя главная цель, надеюсь, что моё тело будет в порядке и я смогу порадовать зрителей на нём. Буду продолжать стараться получать удовольствие и быть настоящим. Хочу наслаждаться игрой, у меня уже было много успехов, больше, чем у многих спортсменов», — сказал Кирьос.

Сейчас у Кирьоса нет рейтинговых очков в одиночном разряде. И вряд ли они появятся, исходя из его слов. Похоже, Ника можно будет увидеть в деле только в парном разряде. Возможно, он попробует себя в одиночке на мелких турнирах, но и там ему вряд ли светит большой успех.

На Australian Open Кирьос ещё сыграет в паре со своим другом-шоуменом Танаси Коккинакисом. 15 января им предстоит встретиться с соотечественниками Джеймсом Даквортом и Александаром Вукичем. В 2022 году Кирьос и Коккинакис взяли в Мельбурне титул, но сейчас они вряд ли слишком далеко зайдут по сетке с учётом формы и физического состояния Ника. После AO следующего выхода Кирьоса на корт придётся ждать неопределённое время. Возможно, в случае предоставления уайлд-кард на некоторых турнирах в паре с ним согласятся сыграть Новак Джокович (как было в Брисбене) или тот же Коккинакис.

Кирьос не реализовал свой огромный потенциал в теннисе, но всё-таки кое-чего добился за карьеру. Он выходил в финал Уимблдона-2022, выиграл семь титулов ATP и заработал $ 12,5 млн, что позволяет ему безбедно жить вместе со своей подругой-моделью Костин Хатци, которая активно поддерживала его на трибунах Мельбурн Парка, но победу над Фирнли так и не увидела.

Костин Хатци поддерживает Ника Кирьоса на трибунах Фото: Kelly Defina/Getty Images

В период восстановления Ник неплохо зарекомендовал себя в качестве комментатора на телевидении и блогера, так что без работы он не останется. Кроме того, он всегда сможет привлечь к себе внимание резкими публикациями в соцсетях с критикой сдавшего положительный допинг-тест Янника Синнера или по какому-то другому поводу. Но о серьёзных достижениях на корте 29-летнему австралийцу, похоже, можно забыть.

Кирьос пропустил слишком много времени. Он не из тех, кто способен прилагать большие усилия и преодолевать себя для возвращения на топ-уровень. Сам Ник уже фактически сдался и признал, что не готов выступать в одиночном разряде. Да, он действительно является яркой личностью, но «делать шоу» ему, вероятно, осталось только в парном разряде, который заметно менее популярен по сравнению с одиночным.