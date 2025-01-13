За кем следить 14 января на кортах Мельбурна.

8 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина и Рублёв на Australian Open — 2025

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Эрика Андреева (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится дебют Эрики Андреевой на Australian Open?

20-летняя Эрика Андреева дебютирует на Australian Open. Её первой соперницей будет Чжэн Сайсай, которая попала в основу по замороженному рейтингу, при этом на 10 лет старше россиянки. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Хулия Риера.

🎾 3:00*: Екатерина Александрова (Россия, 26) — Эмма Радукану (Великобритания), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Александрова с чемпионкой US Open?

На старте первого в сезоне ТБШ Екатерине Александровой досталась непростая соперница — чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Мария Карле — Аманда Анисимова.

🎾 3:00*: Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Касаткина впервые пробиться во вторую неделю Australian Open?

Australian Open пока остаётся самым неудачным ТБШ для первой ракетки России Дарьи Касаткиной. В Мельбурне она пока ещё ни разу не пробивалась во вторую неделю. Своё 10-е участие в турнир Дарья начнёт матчем с Викторией Томовой. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Анна Бондарь — Ван Яфань.

🎾 3:00*: Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 19), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с непростым соперником на старте?

19-я ракетка турнира Карен Хачанов начнёт турнир с непростым соперником — Адрианом Маннарино. Хотя сам россиянин сумел выиграть все их четыре прошлых матча на уровне ATP, в том числе и последний поединок в Санкт-Петербурге-2021. Победитель новой встречи сразится во втором круге с кем-то из пары Габриэль Диалло — Лука Нарди.

🎾 5:00*: Анна Калинская (Россия, 13) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Калинская с обидчицей Селехметьевой?

Анна Калинская начнёт турнир встречей с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл — той самой, которая не выпустила из финала квалификации в основную сетку россиянку Оксану Селехметьеву. Теннисистки являются ровесницами и ранее друг с другом в официальных матчах не пересекались. Победительница далее померится силами с кем-то из пары Варвара Грачёва — Кэти Макнелли.

🎾 6:00*: Касидит Самрей (Таиланд, WC) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Даниил Медведев проведёт свой первый матч после рождения второй дочки?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев пропустил предсезонные турниры по уважительной причине. У него совсем недавно родилась вторая дочка. Теперь наш теннисист готовится стартовать на Australian Open, где он трижды был финалистом. Первый соперник Даниила — таиландец Касидит Самрей — практически никому не известен. Победитель матча сразится во втором круге с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Лёнер Тин.

🎾 12:30*: Андрей Рублёв (Россия, 9) — Жоао Фонсека (Бразилия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Рублёв с чемпионом Next Gen ATP Finals?

Быстро прогрессирующий бразилец Жоао Фонсека после титула на Next Gen ATP Finals в ноябре прошлого года впервые пробился в основу ТБШ через квалификацию. Его первым соперником на этом уровне будет девятая ракетка мира Андрей Рублёв. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель далее померится силами с кем-то из пары Лоренцо Сонего — Стэн Вавринка.

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Вероника с местной публикой?

Матч Вероники Кудерметовой с австралийкой Оливией Гадеки поставили в расписании последним запуском. При массированной поддержке местной теннисистки со стороны трибун россиянке придётся непросто на корте. Справится ли она с этим вызовом? Соперницы ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ребекка Марино — Кэти Бултер.