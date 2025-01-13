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Теннисные матчи вторника 14 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

8 топ-матчей вторника в теннисе: Медведев, Касаткина и Рублёв на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
Теннисные матчи вторника 14 января 2025 года на AO
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 14 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Чжэн Сайсай (Китай, SR) — Эрика Андреева (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Чжэн Сайсай
681
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
86
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: каким получится дебют Эрики Андреевой на Australian Open?

20-летняя Эрика Андреева дебютирует на Australian Open. Её первой соперницей будет Чжэн Сайсай, которая попала в основу по замороженному рейтингу, при этом на 10 лет старше россиянки. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Хулия Риера.

Сёстры не хотят оказаться по разные стороны теннисной сетки:
«Теперь если играть друг с другом, то в финалах». Мирра и Эрика Андреевы в мощном интервью
Эксклюзив
«Теперь если играть друг с другом, то в финалах». Мирра и Эрика Андреевы в мощном интервью

🎾 3:00*: Екатерина Александрова (Россия, 26) — Эмма Радукану (Великобритания), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Интрига: как сыграет Александрова с чемпионкой US Open?

На старте первого в сезоне ТБШ Екатерине Александровой досталась непростая соперница — чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, а победительница далее сразится с кем-то из пары Мария Карле — Аманда Анисимова.

На прошлом ТБШ Екатерина дала бой будущей чемпионке:
Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок
Александрова упустила шанс выбить Соболенко с US Open. В сетке осталось пять россиянок

🎾 3:00*: Виктория Томова (Болгария) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Виктория Томова
58
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: сумеет ли Касаткина впервые пробиться во вторую неделю Australian Open?

Australian Open пока остаётся самым неудачным ТБШ для первой ракетки России Дарьи Касаткиной. В Мельбурне она пока ещё ни разу не пробивалась во вторую неделю. Своё 10-е участие в турнир Дарья начнёт матчем с Викторией Томовой. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Анна Бондарь — Ван Яфань.

Дарья набрала неплохую форму во время австралийской серии:
Три россиянки — в 1/4 финала Аделаиды. Шнайдер на отказе прошла чемпионку Уимблдона
Три россиянки — в 1/4 финала Аделаиды. Шнайдер на отказе прошла чемпионку Уимблдона

🎾 3:00*: Адриан Маннарино (Франция) — Карен Хачанов (Россия, 19), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Адриан Маннарино
75
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: справится ли Хачанов с непростым соперником на старте?

19-я ракетка турнира Карен Хачанов начнёт турнир с непростым соперником — Адрианом Маннарино. Хотя сам россиянин сумел выиграть все их четыре прошлых матча на уровне ATP, в том числе и последний поединок в Санкт-Петербурге-2021. Победитель новой встречи сразится во втором круге с кем-то из пары Габриэль Диалло — Лука Нарди.

Ветеран Маннарино не даёт спокойной жизни соперникам:
Обыгрывал Медведева на Уимблдоне и взлетел на закате карьеры. С кем Хачанов сыграет на AO
Обыгрывал Медведева на Уимблдоне и взлетел на закате карьеры. С кем Хачанов сыграет на AO

🎾 5:00*: Анна Калинская (Россия, 13) — Кимберли Биррелл (Австралия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Анна Калинская
16
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
101
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Интрига: поквитается ли Калинская с обидчицей Селехметьевой?

Анна Калинская начнёт турнир встречей с австралийской теннисисткой Кимберли Биррелл — той самой, которая не выпустила из финала квалификации в основную сетку россиянку Оксану Селехметьеву. Теннисистки являются ровесницами и ранее друг с другом в официальных матчах не пересекались. Победительница далее померится силами с кем-то из пары Варвара Грачёва — Кэти Макнелли.

У Анны непростой период в личных отношениях:
Калинская блеснула на обложке модного журнала. И просила не спрашивать её о Синнере
Калинская блеснула на обложке модного журнала. И просила не спрашивать её о Синнере

🎾 6:00*: Касидит Самрей (Таиланд, WC) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: как Даниил Медведев проведёт свой первый матч после рождения второй дочки?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев пропустил предсезонные турниры по уважительной причине. У него совсем недавно родилась вторая дочка. Теперь наш теннисист готовится стартовать на Australian Open, где он трижды был финалистом. Первый соперник Даниила — таиландец Касидит Самрей — практически никому не известен. Победитель матча сразится во втором круге с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Лёнер Тин.

Даниил серьёзно настраивается на успешное выступление в Мельбурне:
Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open
Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open

🎾 12:30*: Андрей Рублёв (Россия, 9) — Жоао Фонсека (Бразилия, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Интрига: справится ли Рублёв с чемпионом Next Gen ATP Finals?

Быстро прогрессирующий бразилец Жоао Фонсека после титула на Next Gen ATP Finals в ноябре прошлого года впервые пробился в основу ТБШ через квалификацию. Его первым соперником на этом уровне будет девятая ракетка мира Андрей Рублёв. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а победитель далее померится силами с кем-то из пары Лоренцо Сонего — Стэн Вавринка.

Жоао Фонсека — новое имя в теннисе:
Наследник Куэртена, который намерен выиграть Уимблдон. С кем сразится Рублёв на старте АО
Наследник Куэртена, который намерен выиграть Уимблдон. С кем сразится Рублёв на старте АО

🎾 13:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Оливия Гадеки (Австралия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Оливия Гадеки
106
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки

Интрига: справится ли Вероника с местной публикой?

Матч Вероники Кудерметовой с австралийкой Оливией Гадеки поставили в расписании последним запуском. При массированной поддержке местной теннисистки со стороны трибун россиянке придётся непросто на корте. Справится ли она с этим вызовом? Соперницы ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Ребекка Марино — Кэти Бултер.

Вероника мечтает о возвращении в командные турниры:
«Мы красиво ушли — победителями. А дальше нас испугались». Большой разговор с Кудерметовой
Эксклюзив
«Мы красиво ушли — победителями. А дальше нас испугались». Большой разговор с Кудерметовой
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