Хачанов рвётся во второй круг Australian Open! А ещё сыграют Медведев и Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Во вторник, 14 января, завершится первый круг. Будет сыграно 50 матчей – 26 у мужчин и 24 – у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (19), Дарья Касаткина (9), Анна Калинская (13), Екатерина Александрова (27), Эрика Андреева и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева – Тейлор Фриц (4), Алекс де Минор (8), Эмма Наварро (8), Елена Рыбакина (6) и Жасмин Паолини (4).
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Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
О непростом сопернике, который достался Карену Хачанову, читайте в нашем материале.
Турниры «Большого шлема» всегда интересны и насыщены событиями. Вот 10 причин, почему надо следить за Australian Open — 2025.
Опрос: кто чемпион?
Предлагаем вам пройти опрос на злобу дня — кто станет чемпионом турнира?
Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян читайте в нашем материале.
Расписание вторника
Во вторник ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и 8 россиян.
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