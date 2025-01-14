На первом в сезоне «Шлеме» во вторник завершится первый круг. На кортах появятся и восемь россиян. Подробности — в трансляции.

Хачанов рвётся во второй круг Australian Open! А ещё сыграют Медведев и Рублёв. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Во вторник, 14 января, завершится первый круг. Будет сыграно 50 матчей – 26 у мужчин и 24 – у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (19), Дарья Касаткина (9), Анна Калинская (13), Екатерина Александрова (27), Эрика Андреева и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева – Тейлор Фриц (4), Алекс де Минор (8), Эмма Наварро (8), Елена Рыбакина (6) и Жасмин Паолини (4).

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