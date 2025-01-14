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Медведев, Рублёв, Касаткина, Хачанов: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся во второй круг Australian Open! А ещё сыграют Медведев и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Игровой день на Australian Open — 2025. LIVE
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На первом в сезоне «Шлеме» во вторник завершится первый круг. На кортах появятся и восемь россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. Во вторник, 14 января, завершится первый круг. Будет сыграно 50 матчей – 26 у мужчин и 24 – у женщин. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Андрей Рублёв (9), Карен Хачанов (19), Дарья Касаткина (9), Анна Калинская (13), Екатерина Александрова (27), Эрика Андреева и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева – Тейлор Фриц (4), Алекс де Минор (8), Эмма Наварро (8), Елена Рыбакина (6) и Жасмин Паолини (4).

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:05 МСК
Адриан Маннарино
75
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Чжэн Сайсай
681
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
86
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:05 МСК
Екатерина Александрова
31
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:00 МСК
Виктория Томова
58
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 05:00 МСК
Анна Калинская
16
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Кимберли Биррелл
101
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 06:00 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Жоао Фонсека
112
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Оливия Гадеки
106
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки

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Опрос: кто чемпион? Расписание вторника
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