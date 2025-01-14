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Australian Open 2025, сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Хачанов, Эрика Андреева, отказ Калинской

Хачанов выбил ветерана тура с АО! А Эрика Андреева удачно дебютировала в Мельбурне
Сергей Емельянов
Карен Хачанов
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13-я ракетка мира Анна Калинская снялась перед самым матчем.

Во вторник, 14 января, на Australian Open продолжились матчи первого круга в мужском и женском одиночном разряде. В первом запуске состоялись четыре встречи с участием российских теннисистов. Первой уверенно «отстрелялась» посеянная под девятым номером Дарья Касаткина. 27-летняя уроженка Тольятти всего за 67 минут выбила из борьбы болгарскую оппонентку Викторию Томову.

Ранее девушки не встречались между собой на уровне профессионального тура. На старте встречи 29-летняя Томова взяла гейм на своей подаче, после чего Касаткина выдала серию из шести выигранных геймов, повесив сопернице скрытую «баранку». В начале второй партии Виктория смогла вырваться вперёд с брейком, но Дарья не упустила нить игры и быстро расставила всё по своим местам – 6:1, 6:3.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:15 МСК
Виктория Томова
58
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

После матча Касаткина оставила трогательное сообщение родителям, написав на камере: «Мама, папа, люблю вас». В следующем круге представительница России сыграет с победительницей пары Анна Бондарь (Венгрия) – Ван Яфань (Китай).

Спустя некоторое время к своей младшей сестре Мирре Андреевой во втором раунде Открытого чемпионата Австралии присоединилась и Эрика. Старшая из сестёр Андреевых сегодня встречалась с китаянкой Чжэн Сайсай. Примечательно, что 20-летняя россиянка впервые в жизни проводила матч основной сетки Australian Open, хотя на турнирах «Большого шлема» дебютировала ещё три года назад.

В 2022-м Андреева дебютировала на US Open, в 2023-м отметилась выступлением на «Ролан Гаррос», в 2024-м впервые сыграла на «Уимблдоне» и вот теперь закрыла гештальт в Австралии. Закрыла удачно, сумев сразу же выйти во второй круг. При этом матч с 30-летней Сайсай получился крайне неоднородным. В первом сете Эрика позволила китаянке выиграть всего один гейм, тогда как судьба второй партии решалась на тай-брейке, где преуспела Эрика – 6:1, 7:6.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:15 МСК
Чжэн Сайсай
681
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 6
6 		7 8
         
Эрика Андреева
86
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Для другой же россиянки, Екатерины Александровой, тай-брейки сегодня сложились крайне неудачным образом. Несмотря на 26-й посев, 30-летней уроженке Челябинска с жеребьёвкой не повезло. 22-летняя британка Эмма Радукану ворвалась в теннисный мир три года назад, сенсационно выиграв Открытый чемпионат США. На момент того успеха юная британка всего второй раз в карьере выступала в основной сетке «Шлема». Титул в Нью-Йорке моментально превратил Радукану в мегазвезду, принеся ей миллионные контракты и всеобщую известность, но именно в теннисном плане Эмма на долгое время ушла в тень.

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Травмы и проблемы со здоровьем повлияли на положение Радукану в рейтинге, но сыграть с ней в первом круге всё равно не пожелаешь никому. Дважды подряд россиянка и британка сегодня дошли до тай-брейков, где оба раза сильнее была Радукану – 6:7, 6:7. Продолжительность матча составила 2 часа 16 минут. Александрова один раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14 заработанных. Её соперница выполнила девять эйсов при 15 двойных ошибках и выиграла за матч шесть брейк-пойнтов из 10. На втором подряд Australian Open Александрова не смогла преодолеть стартовый барьер.

Турнирная сетка Australian Open – 2025

Что касается мужского одиночного разряда, то серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов с победы стартовал на Australian Open — 2025, обыграв в матче первого круга француза Адриана Маннарино, занимающего 75-ю строчку рейтинга.

36-летний француз лучше вошёл в игру и в первом сете дважды выходил вперёд с брейком. Впрочем, в обоих случаях россиянину быстро удавалось вернуть проигранную подачу. В итоге в равной борьбе соперники добрались до решающего в партии 13-го гейма, который остался за Кареном. В дальнейшем россиянин уже полностью доминировал на корте – 7:6, 6:3, 6:3.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 03:10 МСК
Адриан Маннарино
75
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 5 		3 3
7 7 		6 6
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Для 36-летнего Маннарино это поражение стало крайне болезненным ударом. В прошлом году ветеран ATP-тура в Мельбурне добрался до четвёртого раунда, что стало его лучшим выступлением на Australian Open. После сегодняшнего поражения Адриан потерял шансы на защиту прошлогоднего результата и по итогам нынешнего турнира впервые за 12 лет покинет топ-100 рейтинга.

Также стартовый матч на Australian Open– 2025 сегодня должна была и провести и ещё одна россиянка – Анна Калинская. В прошлом году 26-летняя теннисистка дошла в Австралии до четвертьфинала, благодаря чему взлетела в рейтинге. Однако спустя год защитить завоёванные очки Анне помешало здоровье. Уже непосредственно перед выходом на корт стало известно о снятии Калинской с турнира. Её место в сетке заняла немка Ева Лис, которая теперь и играет с австралийкой Кимберли Биррелл.

Australian Open (ж). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 06:30 МСК
Анна Калинская
16
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Отменён
Кимберли Биррелл
101
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл

Проблемы со здоровьем у Анны проявились ещё на прошлой неделе, когда в Аделаиде россиянка в начале второй партии отказалась от продолжения борьбы со швейцаркой Белиндой Бенчич. И вот теперь последовало снятие с турнира «Большого шлема». Это очень тяжёлый карьерный момент для Калинской, ведь теперь она потеряет большие очки. Остаётся только пожелать россиянке скорее восстановиться и как можно быстрее вернуться на корт.

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