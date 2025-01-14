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Даниил Медведев обыграл Касидита Самрея в первом круге Australian Open, 14 января 2025 года, всё главное

В шаге от сенсации! Медведев едва не проиграл на АО сопернику из пятой сотни
Павел Панышев
Даниил Медведев обыграл Касидита Самрея
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Даниил мучился из-за жары, сломал ракетку и чудом спас матч.

Даниил Медведев начал путь к столь желаемому чемпионству на Australian Open. Напомним, россиянин трижды играл в финале австралийского мэйджора, но неизменно уступал. Пришло время наконец-то добраться до своей мечты.

«Глядя на то, как здорово играют Синнер и Зверев, мне сложно сказать однозначно. Медведев прошлый Australian Open играл просто с невероятной тяжестью. В прошлом году он вышел в финал, но не думаю, что сейчас это повторится», — считал, в свою очередь, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков.

Завоюет ли Медведев титул?
Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open
Последний шанс Медведева? Россиянин трижды был в шаге от титула на Australian Open

Безусловно, уровень топ-соперников впечатляет, а Даниилу нужно подходить к каждому матчу с полной ответственностью и стараться заканчивать встречи максимально быстро, памятуя о том, что физически нашего соотечественника периодически не хватает. Вспомните, например, прошлогодний финал с Синнером.

В первом круге нынешнего турнира Медведеву предстояло сразиться с представителем Таиланда Касидитом Самреем. Соперник скромный, но для того, чтобы почувствовать тонус и разыграться на старте соревнования – самое то.

Даниила в Мельбурне знают и любят, поэтому в первом же круге поставили играть на главную арену имени Рода Лэйвера – жемчужину местных теннисных кортов. Встреча немного задержалась из-за того, что сильнейшую между собой выявляли игравшие ранее Эмма Наварро и Питон Стирнс.

Всё об игровом дне:
Медведев выиграл в пяти сетах на Australian Open у 418-й ракетки мира! LIVE!
Live
Медведев выиграл в пяти сетах на Australian Open у 418-й ракетки мира! LIVE!

Вообще же 23-летний теннисист из Таиланда Самрей — 418-я ракетка мира. Ничего удивительного, что с Медведевым он раньше никогда не играл — это вообще будет первая встреча Касидита на «Шлемах» либо турнирах ATP. Даниил, напомним, сейчас занимает в рейтинге пятую строчку.

Примечательно, что очень уверенно забрал первую партию россиянин со счётом 6:2. Даниил хорошо держал мяч в игре. Самрей пытался атаковать, но допускал слишком много брака. 4/13 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Самрея, 10/5 – у Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
14 января 2025, вторник. 07:25 МСК
Касидит Самрей
418
Таиланд
Касидит Самрей
К. Самрей
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 6 1 2
6 		4 3 6 6
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Казалось бы, что нужно продолжать в том же духе, здорово играть на задней линии и пользоваться сильной первой подачей. Однако здесь у Даниила наступила ненужная расслабленность.

В итоге во втором сете Касидит неожиданно начал действовать раскованно и здорово атаковал. У него стали проходить укороченные. А у Даниила, помимо какой-то эйфории, начало появляться слишком много брака. Как итог: у россиянина во второй партии и не было шансов на брейк. 10/14 по ударам навылет/невынужденным ошибкам у Самрея, 6/10 – у Даниила.

Даниил Медведев обыграл Касидита Самрея

Даниил Медведев обыграл Касидита Самрея

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

На Данииле начала сказываться жара, которую россиянин очень не любит, в отличие от привыкшего к ней тайца. Помнится, как Медведев говорил на пресс-конференции, что ему лучше играется утром или вечером, но не днём по местному времени, когда начинается самый зной. В третьей партии была заметна усталость Даниила: в седьмом гейме Медведев не реализовал три брейк-пойнта подряд. Самрей выстоял в сложнейший момент, а затем уже добавил в активности и сам сделал брейк. Сет остался за тайцем – 6:3.

Медведев ожидаемо получил предупреждение от судьи после того, как агрессивно бил ракеткой по сетке – начали сдавать нервы.

К счастью, россиянин сумел собраться и отлично провести четвёртый и пятый сеты, отдав в них всего три гейма. Особенно порадовала подача, которая начала проходить в нужный момент, появилась уверенность. Сил потрачено много, Даниилу нужно грамотно восстановиться. Во втором круге он сыграет с американцем Лёнером Тином.

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