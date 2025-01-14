Медведева подвели жара и психология? Как Даниил спасся от провала на Australian Open

После жеребьёвки подумалось: ну, в первом круге у Даниила Медведева точно не будет проблем. Трёхкратный финалист Australian Open против 418-й ракетки мира — какие тут могут быть варианты? Оказалось, что очень даже могут, причём самые неприятные. Медведев уверенно забрал первый сет, но затем отдал две партии и загнал себя в положение, из которого был лишь один приемлемый выход: бери четвёртый и пятый сеты — и проходи дальше. К счастью, получилось — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Даниил провёл на корте более трёх часов, хотя, вообще говоря, должен был выигрывать быстрее. И кто знает, как эта незапланированная нагрузка в первом круге скажется в дальнейшем…

Первый сет прошёл по сценарию Медведева. Россиянин сумел свести к минимуму количество ошибок, а его соперник, наоборот, допускал слишком много неточностей, особенно в те моменты, когда пытался атаковать. Казалось бы, ну что может пойти не так?! Когда залетают такие красивые обводящие, как этот, о поражении как-то не думаешь:

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Australian Open.

Тем удивительнее, что после этого Самрей смог переломить ход игры. Как ему это удалось? Помогла тренировка с Новаком Джоковичем! Тайский спортсмен недавно потренировался с сербом у себя на родине.

Если серьёзно, Самрей перестроился, стал чаще ходить к сетке, использовал укороченные удары, а Медведев словно бы заранее почувствовал, что матч уже выигран. А это было не так. Сыграла свою роль и жара, в которой представитель Таиланда заведомо чувствует себя комфортнее, нежели россиянин. Но отдать один сет — это ещё ладно; в конце концов, и Джокович не обошёлся в предыдущий день без потери партии. Однако ведь и третий сет Даниил отдал!

Ключевым моментом в этой третьей партии стало то, что в седьмом гейме россиянин не использовал тройной брейк-пойнт. Если бы в той ситуации Медведев добился брейка, Самрей вряд ли смог бы отыграться. Однако упущенные возможности надломили Даниила, в результате чего он не только отдал свою подачу в восьмом гейме, допустив двойную на брейк-пойнте, но и рисковал получить серьёзные санкции в самой концовке партии. После того как Касидит вышел на двойной сетбол, российский теннисист принялся в ярости бить ракеткой по сетке в том месте, где установлена камера. Вот как это было (смотреть с 2:12):

Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть видео можно на YouTube-канале Eurosport Tennis.

Медведев, сломавший инвентарь, отделался предупреждением. Ситуацию ещё можно было спасти, и Даниил, сцепив зубы, отыграл оба сетбола, даже на брейк-пойнт вышел, но не реализовал его, и запахло сенсацией — 2:1 по сетам в пользу Самрея.

А затем произошло то, что порой случается на турнирах «Большого шлема» с неопытными теннисистами. Таец впервые в жизни проводил матч в пятисетовом формате, да ещё и в таких жарких условиях, и на оставшиеся партии ему просто-напросто не хватило сил. По ходу четвёртого сета Касидит брал медицинский перерыв. Ему дали огуречный рассол, который помогает в подобных случаях.

Но вернуться в игру по-настоящему у Самрея уже не было возможности. Он выиграл всего три гейма за два сета, и Медведев не позволил состояться неприятной сенсации. Для Даниила это был 19-й пятисетовый матч в карьере, и теперь у него в них девять побед при 10 поражениях.

Победив в этом поединке, Медведев избежал множества антирекордов. Ранее на Australian Open он никогда не проигрывал теннисистам, получившим уайлд-кард в основную сетку. И никогда не уступал на уровне матчей ATP игрокам, находящимся так далеко в рейтинге. Антирекорд Даниила — поражение от Стэна Вавринки в Метце в 2022 году. Тогда Вавринка, трёхкратный чемпион ТБШ, занимал 284-е место в рейтинге. А на «Шлемах» россиянин однажды проиграл 266-й ракетке мира Бенжамену Бонзи — было это ещё на «Ролан Гаррос» 2017 года.

Следующий соперник Медведева — 19-летний американский квалифаер Лёнер Тин. К матчу второго круга Даниилу следует отнестись со всей серьёзностью. Надеемся, первый круг AO-2025 в этом смысле пойдёт на пользу первой ракетке России.