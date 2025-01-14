«Камера, которую я сломал, была очень крепкой. Удивлён!» Медведев — о срыве на старте АО

Прошлогодний финалист Australian Open Даниил Медведев неожиданно довёл дело в первом круге с тайцем из пятой сотни Касидитом Самреем до пяти сетов. Не обошлось без срывов – в какой-то момент он пошёл к сетке и сломал ракеткой камеру, прикреплённую к ней. Но всё же справился и вышел во второй круг – а мотивирован снова не только дойти до финала, но и взять титул «Большого шлема».

«Камера оказалась очень крепкой, я удивлён. Ракетка не выдержала, а камера — выдержала»

— Я мало что знал о сопернике, пришлось поискать его матчи в интернете, моя команда их больше смотрела. Так что мы знали, как он играет, что он может сильно бить по мячу, рисковать. Только обычно он часто промахивается, а сегодня… В статистике я видел, что он сделал много невынужденных ошибок, но во втором и третьем сетах не было ощущения, что он делает много ошибок. Он хорошо играл, у меня был только один шанс, когда я мог сделать брейк. И я должен был сыграть лучше, поэтому проиграл третий сет. В целом он показал очень хороший уровень, хорошо подавал, в каждом сете делал по брейку. Делал то, что нужно для победы. Рад, что выдержал это. На мой взгляд, я играл неплохо, даже хорошо. И буду стараться играть всё лучше дальше на турнире.

— Если бы вам сказали, что успех – это деньги, девочки и казино, что бы вы ответили таким людям? Считаете, вы больше ретрочеловек, а не технологичный?

— Ох, не знаю. Я сказал то, что пришло в голову. Успех может быть разный – семья, дом там, где хочешь. Но я действительно имел в виду то, что, если он будет играть так же, как сегодня… Это, конечно, займёт время, какие-то матчи он и проигрывать будет, но он будет много выигрывать в этом году. А там войдёт в топ-100, это уже другое дело, не «челленджеры». Я шутил с командой, что если он будет играть так, как сегодня, то должен выиграть следующий «челленджер». Ну, в финале может попасться игрок из топ-100, будет потяжелее.

Я, пожалуй, больше технологичный человек, но я бы пожил в ретромире, посмотрел бы, какой он. Думаю, он бы мне больше понравился.

— Как думаете, большой будет штраф за поломку камеры у сетки?

— Надеюсь, не очень большой. Обычно штраф дают, когда ракетку ломаешь. Камера сколько-то стоит, но не думаю, что GoPro очень дорогая. Но хочу сказать, что камера оказалась очень крепкой! Ракетка не выдержала, а камера выдержала. Да, сломалась, но от неё ничего не отвалилось. Очень крепкая, я удивлён. Я вообще не собирался разбивать ракетку в хлам, а когда увидел её, ну такой: ладно. Пора брать новую ракетку.

— Касидит сегодня эффективно использовал укороченные, а вы любите оставаться глубоко в корте. Думали что-то поменять технически?

— Он их использовал во втором сете, а там я был близко. Моя команда смотрела его матчи и говорила, что не видела от него дропшотов. А сегодня… Одно дело играть укороченными, многие так делают против меня, но не все выигрывают. Другое дело – играть укороченными так, как делал он, посылал мяч в метре от сетки, с обратным кручением и очень низко. Я думал: ладно, да когда же он не попадёт хоть раз? А потом он не попал один, второй – в четвёртом и пятом сетах, и я подумал: спасибо большое. Опять же, вот такие дропшоты, как он сегодня делал, практически против любого сработали бы, не только против меня. Может, против Янника, против Карлоса, может, нет. Но против многих сработает, ему просто надо продолжать так делать.

Но в целом я не беспокоился за дропшоты. Я на самом деле много работал на предсезонке. Хотелось бы сыграть лучше сегодня, но на это нужно время.

«Уступал 1:2 по сетам и думал, что не хочу завтра садиться в самолёт»

— Вы сказали, что вам как раз полезно было сыграть такой трудный матч, пятисетовик, чтобы разыграться на старте года.

— Это шутка была, так я бы больше был доволен тремя сетами. Но что есть, то есть. Ты играешь на «Шлеме», надо побеждать. Я уступал 1:2 по сетам, это нелегко. Я думал, что не хочу завтра садиться в самолёт. Старался изо всех сил держаться, чтобы выиграть. По ощущениям, я держал концентрацию весь матч, к сожалению, тема с ракеткой разойдётся по соцсетям, но в остальном я держался сильным весь матч, был сосредоточен. Даже в гейме сразу после этого инцидента у меня был брейк-пойнт, я мог отыграться в сете. Доволен тем, как сохранял выдержку и концентрацию. Я хочу чаще так делать в этом году, чем в прошлом. Так что это был хороший старт.

— Вы трижды здесь выходили в финал, это дополнительная мотивация, чтобы выступить лучше?

— 100%, большая мотивация. Наконец-то турнир, который мне нравится, на котором я могу хорошо играть. Я же здесь провёл одни из своих лучших матчей. Финалы, когда я проиграл Рафе и Яннику, я же в них показывал невероятный теннис. Такой, какой я не каждый раз показываю. Сильно мотивирован попробовать снова, выйти в финал и постараться там выступить лучше. Если снова 2:0 буду вести, хорошо, значит, постараюсь закончить матч победой. Я сильно мотивирован взять титул, это точно.

— Иногда вы играете рано утром, иногда – днём, вечером. Какое время вам больше нравится?

— В шесть или семь. На некоторых турнирах ставят в шесть, на некоторых – в семь вечера. Для меня это лучшее время, не слишком поздно заканчиваешь, ложишься спать где-то сразу после полуночи. И у тебя весь день свободен, можно спокойно проснуться, не торопиться. Потому что даже сегодня, матч был днём, не слишком рано, но всё равно – проснулся, размялся, поел. Я встал в 7:30, а люблю попозже. Но адаптируешься. В прошлом году я проиграл больше матчей, чем должен был, когда играл рано. Стараюсь адаптироваться к этому, чтобы быть лучше. Сегодня встал рано, выиграл встречу, это хорошо.

— А если бы матч начинался в семь вечера, когда бы встали?

— В 9:30, лишние два часа поспать. Это всегда здорово, мы все же любим поспать. Кто-то больше, кто-то – меньше, я люблю поспать.

— Стефанос сегодня проиграл и говорил, как он изнурён туром, что такой образ жизни выжал из него все соки. У вас были такие ощущения когда-нибудь?

— Всегда. Когда тебе 21, такого нет. Ты путешествуешь, тебе всё нравится, «челленджеры», а если попадаешь в тур АТР, то там и жизнь лучше. А в какой-то момент не то что привыкаешь… Если говорить про меня, то у меня семья появилась, тяжело от неё уезжать. И чем выше поднимаешься, чем выше ставки, ты и требуешь от себя большего. Стефанос выигрывал несколько «Мастерсов», два-три раза выходил в финалы «Шлемов». И когда проигрываешь в первом круге, ты многого от себя требуешь, потому что у тебя большие ожидания от себя. Это тяжело, да. У меня такое было в конце прошлого года. Когда я был моложе, концовка сезона была для меня лучшим временем, мне было всё равно, начало это или конец года. А сейчас бывает, что начинаешь уставать от тура. Но надо с этим справляться. Однако в начале года я чувствую свежесть, потому что в межсезонье отдыхаю. И мы многое скорректировали с командой, чтобы я чувствовал себя хорошо до самого конца сезона.