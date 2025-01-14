Рублёв на АО сенсационно уступил 18-летнему таланту. Андрей рискует выпасть из топ-10

Во вторник, 14 января, на Australian Open продолжились поединки первого раунда в мужском и в женском одиночных разрядах. Свой стартовый матч в Мельбурне проводил и вторая ракетка России Андрей Рублёв. В соперниках у нашего соотечественника был талантливый 18-летний бразилец Жоао Фонсека, который сейчас занимает 112-е место в рейтинге ATP.

Несмотря на свой юный возраст, южноамериканец уже успел громко заявить о себе. В 2023 году Жоао стал триумфатором юниорского US Open, а также стал первой ракеткой мира среди юниоров. Бразилец продолжил удивлять и на профессиональном уровне. В минувшем феврале 17-летний Фонсека стал первым теннисистом 2006 года рождения, выигравшим матч на уровне тура, а в декабре тинейджер победил на Next Gen ATP Finals.

Жоао начал прошлый сезон за пределами топ-700 рейтинга ATP, а завершил 2024 год на 145-й позиции. Уже в 2025-м юный спортсмен стал чемпионом «челленджера» в Канберре, а затем успешно прошёл квалификацию на австралийском ТБШ. Таким образом, Фонсека стал первым с 2006 года тинейджером из стран Южной Америки, которому удалось пройти квалификацию на турнире «Большого шлема». К дебютному очному противостоянию с Рублёвым быстро прогрессирующий Жоао подходил с серией из 13 (!) побед. Было понятно, что легко Андрею точно не будет.

Россиянин, к слову, пребывал в преддверии в АО-2025 в непонятных кондициях. Девятая ракетка мира провёл лишь один турнир перед главным стартом января. На соревнованиях в Гонконге в одиночном разряде проиграл уже в первом круге венгру Фабиану Марожану. Именно это поражение не позволило олимпийскому чемпиону Токио в миксте удержаться в топ-8 мужского мирового рейтинга по итогам азиатского турнира.

Отечественные эксперты, естестественно, не могли пройти мимо битвы между Рублёвым и Фонсекой. Так, бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков заявил следующее.

«Он будет играть против теннисиста из квалификации. Рублёва ранее обидел Марожан. Перед турниром «Большого шлема» всегда хочется сыграть хороший турнир и пройти первый круг. Каждый круг даёт уверенность. Против квалифаера всегда непросто играть. Можно попасть на хорошего игрока», — сказал Чесноков в интервью «Чемпионату».

Экс-лидер рейтинга WTA россиянка Динара Сафина также высказалась о перспективах Андрея в этом матче.

«Рублёву нужно уже в первом круге себе сказать: либо я показываю всё, над чем работаю, либо красиво пакую чемоданы и возвращаюсь в 2026 году», — сказала Сафина в эфире «Больше! Лайв».

По ходу стартовой партии поединка с 18-летним Фонсекой наш именитый соотечественник уверенно держал свои подачи. Бразилец так же спокойно брал их, однако всё же позволил оппоненту заработать один брейк-пойнт. Свой единственный шанс в сете россиянин упустил в восьмом гейме. Таким образом, теннисисты дошли до тай-брейка, где Жоао сыграл феноменально. Он не дал Андрею никаких шансов — 7:6 (7:1). Статистика партии: 11/7 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 16/12 – у Фонсеки. Соотношение одинаковое, но играл южноамериканец намного активнее. Суммарно перспективный спортсмен взял на шесть очков больше — как раз с такой разницей в счёте завершился тай-брейк.

Жоао Фонсека Фото: Hannah Peters/Getty Images

Жоао и не думал останавливаться. Он великолепно начал и второй сет, взяв чужую подачу под ноль уже на старте — 2:0. 112-я ракетка мира мог повести даже с двумя брейками, но там Андрей всё же прибавил и отстоял свою подачу — 3:1 в пользу Фонсеки. Затем чемпиона Next Gen ATP Finals 2024 года настиг небольшой спад. В пятом гейме у россиянина был один шанс отыграть брейк, который остался неиспользованным — а дальше уже очень уверенно брал свои геймы бразилец, под ноль. Жоао выиграл эту партию со счётом 6:3. Её статистика: 8/5 у Рублёва по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 13/6 – у Фонсеки.

На старте третьего сета у бразильца было три брейк-пойнта, однако Андрей выстоял в труднейшей ситуации и спасся с опасного счёта, поведя 1:0. В четвёртом гейме, воспользовавшись ошибками соперника, Рублёв сумел взять чужую подачу. На третьем брейк-пойнте девятая ракетка мира после нескольких ударов вдоль линии прострелил кроссом с форхенда, а Жоао ответил в сетку — 3:1 в пользу нашего соотечественника. Но, к сожалению, Андрей не сумел оторваться в счёте. Он тут же отдал свою подачу — 3:2. Далее теннисисты держали свои подачи, снова добравшись до тай-брейка. Как и в первой партии, Фонсека был удачливее на «теннисном пенальти» — 7:6 (7:5). Таким образом, 18-летний бразилец одержал свою дебютную победу на ТБШ, одолев Рублёва со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:6 (7:5) за 2 часа 23 минуты. Далее Жоао ждёт Лоренцо Сонего. Примечательно, что Фонсека стал первым тинейджером, который переиграл противника из топ-10 рейтинга ATP без потери партии на мэйджоре со времён самого же Рублёва. Напомним, Андрей справился с Григором Димитровым на US Open — 2017.

Стоит отметить, что сейчас Рублёв находится на грани выпадения из топ-10 рейтинга ATP. В лайве Андрей удерживает 10-е место, его точно не обгонят уже вылетевшие Стефанос Циципас и Григор Димитров, однако ещё несколько человек имеют шансы обогнать олимпийского чемпиона Токио в миксте в ближайших кругах. В числе этих теннисистов, например, Хольгер Руне, Уго Умбер, Лоренцо Музетти и другие. К слову, Рублёв в седьмой раз в карьере проиграл на старте ТБШ и второй раз – в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

За выход во второй круг АО-2025 сегодня боролась и 75-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова. Она играла с хозяйкой кортов Оливией Гадеки, располагающейся лишь на 106-й позиции в женской мировой табели о рангах. Этот матч был поставлен последним, четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера. Добавим, что девушки впервые встретились на корте.

В первом сете местная спортсменка допустила очень много ошибок, при этом в основном с коротких низких мячей. Вероника, в свою очередь, неплохо комбинировала игру в обороне и атаке. Она также успешно ходила вперёд, а её подача прекрасно летела. В итоге Кудерметова-старшая отдала лишь один гейм противнице в этой партии — 6:1.

В начале второго сета россиянка нацелилась даже на «золотой» сет, но выиграла «только» 14 очков со старта партии. Однако это обстоятельство никак не помешало Веронике добиться итоговой победы над австралийкой. Кудерметова практически безошибочно действовала на задней линии, а её подача продолжала отлично проходить. Гадеки же никак не могла найти свой теннис, особенно ничего не получалось на приёме. 6:1, 6:1 — именно с таким счётом Вероника Кудерметова за 57 минут разгромила местную любимицу. Далее отечественная спортсменка встретится с 22-й сеяной Кэти Бултер из Великобритании.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».