А вот Медведев, хоть и выиграл, но «показал лишь половину своих возможностей».

«Худший расклад по жеребьёвке для Рублёва». Реакция теннисного мира на вылет Андрея с AO

Каким странным и неоднозначным выдался третий игровой день. Тот, в котором были сыграны последние матчи первого круга. В них приняли участие Даниил Медведев (5) и Андрей Рублёв (9), но обе встречи оставили после себя горьковатый осадок.

Даниил Медведев на старте Australian Open встретится с 418-й ракеткой мира Касидитом Самреем. В этом матче россиянин должен был забирать победу в трёх сетах, но всё затянулось аж на пять партий.

Стоит отдать должное представителю Таиланда: сегодня он был неплох. Это отметил и Медведев. Но и к форме Даниила у теннисного мира возникли вопросы.

«Если честно, удивило, что Медведев сыграл пять сетов. По первому сету не создавалось впечатления, что будет какая-то борьба. Но затем было много ошибок от себя и не было как такового рисунка игры. Если обычно Даня тянул без ошибок, то сейчас ошибался.

Можно предположить, что это связано с первым матчем в сезоне и поздним прилётом в Австралию. Именно из-за этих факторов, которых мы не знаем, такое произошло. Но самое главное, что Медведев выиграл. Однако в следующих кругах нужно прибавлять, потому что с такой игрой будет тяжело бороться за высокий результат на Australian Open», — сказал чемпион двух ТБШ в миксте Андрей Ольховский в беседе с «Чемпионатом».

Даниил Медведев бьёт ракеткой сетку в матче с Самреем Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«На первых стадиях могут возникнуть сложности у любого теннисиста. Играть против низкорейтингового соперника сложно, ведь ты его не знаешь, а уже в матче стараешься под него подстроиться. Складывалось такое впечатление, что Даня немного недооценил своего соперника, который сыграл в свой лучший теннис. Он использовал большое количество укороченных ударов, что ввело Даню в некий ступор. Медведев не мог определиться с тактикой», — поделилась экс третья ракетка мира в паре Надежда Петрова с «Чемпионатом».

«Было сложно представить, что Самрей окажет такое давление. Рейтинг из пятой сотни, но парень показал очень неплохой теннис в первых двух сетах. Даня не показал тот теннис, на который способен. Для первого круга он сыграл на 50-60% своих возможностей, но этого хватило, чтобы одолеть соперника. Однако было очень напряжённо», — сказала Елена Веснина «Чемпионату».

«В общем-то, для Даниила достаточно привычно медленное вкатывание на двухнедельных турнирах. Матч с Самреем — далеко не первый случай похожих по сценарию встреч. Тем более что для Даниила это была первая игра в новом сезоне», — добавил вице-президент ФТР Алексей Селиваненко.

Пресс-служба Australian Open в социальных сетях подколола Медведева за особую любовь к пятисетовым матчам.

«Медведев + пять сетов: Покажите нам лучшую историю любви и ненависти, мы подождём».

Сам Даниил тоже в шутливой форме прокомментировал затянувшуюся встречу. А после на камере оставил послание.

«Я знаю, что играю лучше, когда играю больше. Так что я подумал: зачем играть полтора часа, мне надо как минимум три», — иронично сказал россиянин в послематчевом интервью.

Пожелание от Медведева Фото: Кадр из трансляции

Но более тоскливый исход получился у поединка Андрея Рублёва. Он в трёх сетах уступил 18-летнему вундеркинду и дебютанту Australian Open Жоао Фонсеке – 6:7 (1:7), 3:6, 6:7 (5:7).

«Матч Рублёва и Фонсеки неожиданный, но не в плане результата, а по сетам и игре. Действительно, Жоао – грозный соперник, многие предполагали тяжёлую встречу. Однако никто не думал, что будет так легко по счёту. Конечно, внутри сетов не было легко.

Андрей немного зажался, допустил нехарактерные для себя ошибки и немного суетился. Фонсека использовал слабые стороны Рублёва — часто атаковал с приёмом подачи. Он читал первую подачу и отвечал очень остро, часто атаковал со второй подачи, что не является сильной стороной Андрея. А Рублёв никак не мог поднимать мяч с приёмов — очень часто ошибался. Андрей немного не оправдал ожидания. Думаю, команда сделает выводы, а Андрей в дальнейшем будет показывать теннис, который мы ждём от него в течение сезона», — объяснил такой результат встречи Андрей Ольховский.

«Если рассматривать матч между Рублёвым и Фонсекой как встречу игрока мировой десятки и вышедшего из отборочных новичка, конечно, поражение Андрея — неожиданность. А те, кто следил за Жоао Фонсекой в последнее время, вполне могли предположить, что подобная победа придёт достаточно скоро. Надо отдать должное Фонсеке, ведь он превзошёл Андрея практически по всем показателям, прежде всего — в скорости», — поделился Алексей Селиваненко.

«Мало того, что Фонсека превосходил в мощи, так ещё и в розыгрышах играл настолько расслабленно и широко, что разрывал оборону Рублёва. Андрею много чего не хватило. Попади Рублёв на кого-либо другого — он бы легко прошёл. Это был худший расклад по жеребьёвке для Рублёва», — сказала Елена Веснина.

«Не понимаю, как Рублёв мог проиграть сотому номеру. Может быть, он плохо себя чувствовал или просто не был готов к Australian Open. Надо готовиться к старту. Андрей поборолся в первом сете, проиграл его, а дальше не стал бороться. Могу только сожалеть, что Рублёв вылетел в первом круге. Едешь в Австралию — готовься. Ты едешь не в какой-то маленький город, а в большую страну, где весь мир будет смотреть на тебя», — остро высказался заслуженный тренер России Владимир Камельзон в разговоре с «Чемпионатом».

Фонсека до встречи с Рублёвым взял молодёжный Итоговый, победил на «челленджере» и не проигрывал 13 матчей подряд. Жоао набрал отличную форму, которой, конечно, сопротивляться было практически невозможно.

Несмотря на поражение, Рублёв у сетки обнялся с Фонсекой и заулыбался. Это точно вселяет надежду на то, что всё у Андрея в этом сезоне ещё получится.

А Australian Open продолжается. За всеми событиями из Мельбурна обязательно следите на «Чемпионате».