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Теннисные матчи среды 15 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей среды в теннисе: Шнайдер, Мирра и российское дерби на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
Россияне на Australian Open 15 января
Аудио-версия:
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За кем следить 15 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Моюка Учижима (Япония) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: доберётся ли Мирра Андреевой до Анны Блинковой?

17-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на Australian Open, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с японкой Моюкой Учижимой, которая на шесть лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Магдалена Френх — Анна Блинкова.

Андреева-младшая с оптимизмом смотрит на новый сезон:
«Я стала лучше во всём». Откровения 17-летней Мирры после выхода во второй круг AO
«Я стала лучше во всём». Откровения 17-летней Мирры после выхода во второй круг AO

🎾 3:00*: Людмила Самсонова (Россия, 25) — Ольга Данилович (Сербия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Интрига: побьёт ли Самсонова свой рекорд на АО?

Людмила Самсонова повторила своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя четвёртый раз до второго круга (2021-2023, 2025). Теперь, чтобы обновить рекорд, россиянке надо справиться с Ольгой Данилович из Сербии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Элисе Мертенс — Джессика Пегула.

Людмила выбила из сетки Камиллу Рахимову:
Самсонова выиграла российское дерби на Australian Open. Шнайдер тоже вышла во второй круг
Самсонова выиграла российское дерби на Australian Open. Шнайдер тоже вышла во второй круг

🎾 3:00*: Магдалена Френх (Польша, 23) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
73
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: поквитается ли Блинкова с Френх за Полину Кудерметову?

Во втором круге намечалось российское дерби — Полина Кудерметова — Анна Блинкова. Но в эти планы вмешалась Магдалена Френх, которая выбила из сетки Полину. Теперь Магдалена и Анна поспорят за место в третьем круге. Девушки ранее играли пять раз, и пока счёт личных встреч в пользу россиянки — 4-1. В частности, за Блинковой остался и их последний матч на турнире 125К в Сен-Мало. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Моюка Учижима — Мирра Андреева.

Россиянка успешно начала турнир:
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025
Блинкова сотворила классный камбэк! Анна «обидела» хозяйку кортов на старте AO-2025

🎾 5:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Анастасия Потапова (Россия), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Интрига: какая Анастасия пробьётся в следующий круг?

Australian Open только начинает разгоняться, а болельщиков уже ждёт второе российское дерби. Первая битва соотечественниц случилась в матче Самсонова — Рахимова, из которой победительницей вышла Людмила. Теперь в бой вступят Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова. Счёт личных встреч равный — 1-1. Лучшая из этой пары сразится в третьем круге с Лаурой Зигемунд или Чжэн Циньвэнь.

Павлюченкова показала качественный уровень игры на старте АО:
Павлюченкова сделала аж 54 виннера на АО-2025. Теперь её ждёт российское дерби с Потаповой
Павлюченкова сделала аж 54 виннера на АО-2025. Теперь её ждёт российское дерби с Потаповой

🎾 9:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Айла Томлянович (Австралия, WC), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 09:00 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
114
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

Интрига: превзойдёт ли Диана свой лучший результат на AO?

Диана Шнайдер повторила свой лучший результат на Australian Open, добравшись до второго круга. Чтобы побить рекорд, россиянка должна обыграть местную теннисистку Айлу Томлянович. Ранее девушки друг с другом не встречались. Победительницу далее ждёт Хэрриет Дарт или Донна Векич.

Шнайдер одолела неудобную соперницу:
Самсонова выиграла российское дерби на Australian Open. Шнайдер тоже вышла во второй круг
Самсонова выиграла российское дерби на Australian Open. Шнайдер тоже вышла во второй круг
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Новости. Теннис
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