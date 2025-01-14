За кем следить 15 января на кортах Мельбурна.

5 топ-матчей среды в теннисе: Шнайдер, Мирра и российское дерби на Australian Open — 2025

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Моюка Учижима (Япония) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра Андреевой до Анны Блинковой?

17-летняя Мирра Андреева успешно стартовала на Australian Open, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с японкой Моюкой Учижимой, которая на шесть лет её старше. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Магдалена Френх — Анна Блинкова.

🎾 3:00*: Людмила Самсонова (Россия, 25) — Ольга Данилович (Сербия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: побьёт ли Самсонова свой рекорд на АО?

Людмила Самсонова повторила своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя четвёртый раз до второго круга (2021-2023, 2025). Теперь, чтобы обновить рекорд, россиянке надо справиться с Ольгой Данилович из Сербии. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а победительница далее сразится с кем-то из пары Элисе Мертенс — Джессика Пегула.

🎾 3:00*: Магдалена Френх (Польша, 23) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Блинкова с Френх за Полину Кудерметову?

Во втором круге намечалось российское дерби — Полина Кудерметова — Анна Блинкова. Но в эти планы вмешалась Магдалена Френх, которая выбила из сетки Полину. Теперь Магдалена и Анна поспорят за место в третьем круге. Девушки ранее играли пять раз, и пока счёт личных встреч в пользу россиянки — 4-1. В частности, за Блинковой остался и их последний матч на турнире 125К в Сен-Мало. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Моюка Учижима — Мирра Андреева.

🎾 5:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Анастасия Потапова (Россия), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: какая Анастасия пробьётся в следующий круг?

Australian Open только начинает разгоняться, а болельщиков уже ждёт второе российское дерби. Первая битва соотечественниц случилась в матче Самсонова — Рахимова, из которой победительницей вышла Людмила. Теперь в бой вступят Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова. Счёт личных встреч равный — 1-1. Лучшая из этой пары сразится в третьем круге с Лаурой Зигемунд или Чжэн Циньвэнь.

🎾 9:00*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Айла Томлянович (Австралия, WC), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: превзойдёт ли Диана свой лучший результат на AO?

Диана Шнайдер повторила свой лучший результат на Australian Open, добравшись до второго круга. Чтобы побить рекорд, россиянка должна обыграть местную теннисистку Айлу Томлянович. Ранее девушки друг с другом не встречались. Победительницу далее ждёт Хэрриет Дарт или Донна Векич.