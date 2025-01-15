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Мирра Андреева, Шнайдер, Самсонова, Блинкова: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Мирра рвётся в третий круг Australian Open! Ещё играют Самсонова и Блинкова. LIVE!
Даниил Сальников
Мирра Андреева
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На первом в сезоне «Шлеме» в среду начнётся второй круг. На кортах появятся и шесть россиянок. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В среду, 15 января, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Среди прочих на корты выйдут и россиянки – Диана Шнайдер (12), Мирра Андреева (14), Людмила Самсонова (25), Анастасия Павлюченкова (27), Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Причём Потапова и Павлюченкова сразятся друг с другом. Также в этот день проведут свои матчи представители топ-10 посева: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Чжэн Циньвэнь (5), Джессика Пегула (7), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7).

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
73
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
36
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 09:00 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Айла Томлянович
114
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович

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Расписание среды
Live Даниил Сальников

Подробнее обо всех матчах дня с участием россиянок читайте в нашем материале.

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5 топ-матчей среды в теннисе: Шнайдер, Мирра и российское дерби на Australian Open — 2025
01:07 Даниил Сальников

Расписание среды

В среду ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и 6 россиянок. Будет и российское дерби.

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