Мирра рвётся в третий круг Australian Open! Ещё играют Самсонова и Блинкова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В среду, 15 января, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Среди прочих на корты выйдут и россиянки – Диана Шнайдер (12), Мирра Андреева (14), Людмила Самсонова (25), Анастасия Павлюченкова (27), Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Причём Потапова и Павлюченкова сразятся друг с другом. Также в этот день проведут свои матчи представители топ-10 посева: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Чжэн Циньвэнь (5), Джессика Пегула (7), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7).
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Подробнее обо всех матчах дня с участием россиянок читайте в нашем материале.
Расписание среды
В среду ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и 6 россиянок. Будет и российское дерби.
- 15 января 2025
-
01:00
-
00:35
-
00:30
-
00:25
-
00:04
-
00:00
- 14 января 2025
-
23:58
-
23:34
-
23:15
-
23:12
-
23:02
-
22:58
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:10
-
21:33
-
20:56
-
20:55
-
20:22
-
20:16
-
19:55
-
19:50
-
19:36
-
19:35
-
19:15
-
18:57
-
18:50
-
18:37
-
18:30
-
18:25
-
18:15
-
18:07
-
17:59
-
17:56