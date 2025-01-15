На первом в сезоне «Шлеме» в среду начнётся второй круг. На кортах появятся и шесть россиянок. Подробности — в трансляции.

Мирра рвётся в третий круг Australian Open! Ещё играют Самсонова и Блинкова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В среду, 15 января, начнётся второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Среди прочих на корты выйдут и россиянки – Диана Шнайдер (12), Мирра Андреева (14), Людмила Самсонова (25), Анастасия Павлюченкова (27), Анна Блинкова и Анастасия Потапова. Причём Потапова и Павлюченкова сразятся друг с другом. Также в этот день проведут свои матчи представители топ-10 посева: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Чжэн Циньвэнь (5), Джессика Пегула (7), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Каспер Рууд (6), Новак Джокович (7).

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