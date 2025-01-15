Какая драма на AO! Мирра отыграла подачу на матч и была в 2 очках от провала, но победила

В среду, 15 января, на Australian Open начались поединки второго круга. Из 13 россиянок, принимавших участие в первом раунде, в 1/32 финала вышли девять. И три из них играли сегодня первым запуском. В их числе была и 17-летняя россиянка Мирра Андреева, посеянная 14-й. В соперницах у неё оказалась 63-я ракетка мира из Японии Моюка Учижима. Андреева в стартовом матче победила Мари Боузкову — 6:3, 6:3. А Учижима несколько неожиданно прошла опытную Магду Линетт — 4:6, 6:2, 7:6 (10:8).

Мирра прежде никогда не играла с Моюкой, однако расклад сил был ясен. Юная россиянка считалась явным фаворитом противостояния, но лёгкой прогулки не вышло. Хотя первый сет в целом прошёл спокойно: у Учижимы не было ни одного брейк-пойнта, а Андреева уже в третьем гейме, действуя активно и вынуждая соперницу ошибаться, добилась брейка. У Мирры была возможность и второй раз взять чужую подачу, но в пятом гейме она не использовала двойной брейк-пойнт. Впрочем, ничего страшного не случилось: так, в шестом гейме Мирра трижды подала навылет (всего за партию у неё было пять эйсов), а в 10-м под ноль закрыла сет — 6:4 за 35 минут.

Во второй партии Андрееву словно подменили. Куда-то ушла активность, а ошибки тем не менее продолжались. Если в первом сете 16 невынужденных перекрыли 16 виннеров, то во втором на 18 невынужденных пришлось всего 8 виннеров. (Оказывали влияние и погодные условия: в Мельбурне было довольно ветрено.) Учижима повела 2:0, россиянке удался обратный брейк, но в шестом гейме японка после семи «ровно» дожала её с четвёртого брейк-пойнта — 4:2. И в девятом гейме закрыла партию — 6:3 за 43 минуты.

В решающем сете развернулась отдельная драма. К 3:3 теннисистки пришли, сделав по одному брейку. Седьмой гейм Мирра отдала с 30:0, в восьмом имела шанс на обратный брейк, но не реализовала брейк-пойнт. За счёт этого Учижима в 10-м гейме подавала на матч. Но у неё это не вышло, и Андреева, воспользовавшаяся неточностями соперницы, сравняла счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. В нём Андреева вела 6:3, но после этого проиграла пять мячей подряд и оказалась в двух очках от поражения — 6:8. Мирра смогла собраться на концовку, больше не отдала ни одного розыгрыша и всё-таки вытащила этот непростой матч — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) за 2 часа 21 минуту. У неё оказалось 39 активно выигранных очков, но невынужденных ошибок было ещё больше — 54.

73-я ракетка мира Анна Блинкова сражалась с полькой Магдаленой Френх (23). Блинкова в первом круге выдержала непростую битву с экс-россиянкой, а ныне австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой), за которую болела почти вся арена, — 1:6, 6:4, 7:5. Френх на опыте прошла Полину Кудерметову (Q) — 6:4, 6:4. Это был уже шестой поединок Анны и Магдалены, и почти все предыдущие встречи выиграла россиянка, которая вела в личном противостоянии со счётом 4:1. Сегодня Блинкова проиграла, хотя начиналось всё лучше не придумаешь.

В первом сете Блинкова раз за разом переигрывала соперницу и не отдала ей ни одного гейма, собрав 11 виннеров, — 6:0 за 22 минуты. Во второй партии теннисистки поменялись ролями. Виннеры россиянки превратились в невынужденные ошибки (14 за сет), и теперь уже Анна, упустившая двойной брейк-пойнт во втором гейме, получила «баранку» — 6:0 в пользу Френх за 27 минут.

Решающий сет оказался больше похож на вторую партию, нежели на первую. Блинкова продолжила собирать ошибки (всего за матч у неё оказалось 32 невынужденные против всего 11 у соперницы) и дважды отдавала свои геймы. Френх при 5:2 подавала на матч, отыграла двойной брейк-пойнт и использовала первый же матчбол — 0:6, 6:0, 6:2 за 1 час 36 минут.

В третьем круге Френх сыграет с Миррой Андреевой.

Людмила Самсонова (25) вышла на корт с сербкой Ольгой Данилович, 55-м номером рейтинга WTA. Обе теннисистки, ранее не игравшие друг с другом, в первом раунде обошлись без потери сета. Самсонова победила в дерби с Камиллой Рахимовой (6:2, 6:4), а Данилович одержала верх над Аранчей Рус (6:4, 6:4).

Увы, отчётную встречу Самсонова провалила. В первом сете у неё вообще не было брейк-пойнтов. Россиянка смогла выиграть лишь один гейм, а сама позволила сопернице сделать три-брейка — 6:1 в пользу Данилович за 30 минут.

Вторую партию россиянка начала с того, что забрала чужую подачу, но это было единственным светлым пятном. После того как счёт стал 2:1 в пользу Людмилы, Самсонова отдала пять геймов подряд, трижды проиграв свою подачу, причём дважды — под ноль. Данилович одержала победу со счётом 6:1, 6:2 всего за 1 час 6 минут. Россиянка за весь матч допустила 31 невынужденную ошибку, а её соперница — всего 12.

Также стало известно, что повторения прошлогоднего финала не будет. Действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко (1) на классе прошла испанку Джессику Бузас Манейро — 6:3, 7:5.

А вот прошлогодняя финалистка Чжэн Циньвэнь (5) сенсационно проиграла 36-летней немке Лауре Зигемунд, располагающейся в конце первой сотни мирового рейтинга. Зигемунд победила со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Кроме того, сегодня состоится российское дерби Анастасия Павлюченкова (27) — Анастасия Потапова; также свой матч проведёт Диана Шнайдер.

Australian Open закончится 26 января. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».