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Australian Open — 2025: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Мирра Андреева, Самсонова, Блинкова

Какая драма на AO! Мирра отыграла подачу на матч и была в 2 очках от провала, но победила
Александр Насонов
Мирра была в 2 очках от провала, но победила
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А Анна Блинкова и Людмила Самсонова свои встречи второго круга проиграли.

В среду, 15 января, на Australian Open начались поединки второго круга. Из 13 россиянок, принимавших участие в первом раунде, в 1/32 финала вышли девять. И три из них играли сегодня первым запуском. В их числе была и 17-летняя россиянка Мирра Андреева, посеянная 14-й. В соперницах у неё оказалась 63-я ракетка мира из Японии Моюка Учижима. Андреева в стартовом матче победила Мари Боузкову — 6:3, 6:3. А Учижима несколько неожиданно прошла опытную Магду Линетт — 4:6, 6:2, 7:6 (10:8).

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Мирра прежде никогда не играла с Моюкой, однако расклад сил был ясен. Юная россиянка считалась явным фаворитом противостояния, но лёгкой прогулки не вышло. Хотя первый сет в целом прошёл спокойно: у Учижимы не было ни одного брейк-пойнта, а Андреева уже в третьем гейме, действуя активно и вынуждая соперницу ошибаться, добилась брейка. У Мирры была возможность и второй раз взять чужую подачу, но в пятом гейме она не использовала двойной брейк-пойнт. Впрочем, ничего страшного не случилось: так, в шестом гейме Мирра трижды подала навылет (всего за партию у неё было пять эйсов), а в 10-м под ноль закрыла сет — 6:4 за 35 минут.

Во второй партии Андрееву словно подменили. Куда-то ушла активность, а ошибки тем не менее продолжались. Если в первом сете 16 невынужденных перекрыли 16 виннеров, то во втором на 18 невынужденных пришлось всего 8 виннеров. (Оказывали влияние и погодные условия: в Мельбурне было довольно ветрено.) Учижима повела 2:0, россиянке удался обратный брейк, но в шестом гейме японка после семи «ровно» дожала её с четвёртого брейк-пойнта — 4:2. И в девятом гейме закрыла партию — 6:3 за 43 минуты.

В решающем сете развернулась отдельная драма. К 3:3 теннисистки пришли, сделав по одному брейку. Седьмой гейм Мирра отдала с 30:0, в восьмом имела шанс на обратный брейк, но не реализовала брейк-пойнт. За счёт этого Учижима в 10-м гейме подавала на матч. Но у неё это не вышло, и Андреева, воспользовавшаяся неточностями соперницы, сравняла счёт — 5:5.

Два гейма спустя состоялся тай-брейк. В нём Андреева вела 6:3, но после этого проиграла пять мячей подряд и оказалась в двух очках от поражения — 6:8. Мирра смогла собраться на концовку, больше не отдала ни одного розыгрыша и всё-таки вытащила этот непростой матч — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8) за 2 часа 21 минуту. У неё оказалось 39 активно выигранных очков, но невынужденных ошибок было ещё больше — 54.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
Моюка Учижима
63
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 8
6 		3 7 10
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

73-я ракетка мира Анна Блинкова сражалась с полькой Магдаленой Френх (23). Блинкова в первом круге выдержала непростую битву с экс-россиянкой, а ныне австралийкой Дарьей Сэвилл (Гавриловой), за которую болела почти вся арена, — 1:6, 6:4, 7:5. Френх на опыте прошла Полину Кудерметову (Q) — 6:4, 6:4. Это был уже шестой поединок Анны и Магдалены, и почти все предыдущие встречи выиграла россиянка, которая вела в личном противостоянии со счётом 4:1. Сегодня Блинкова проиграла, хотя начиналось всё лучше не придумаешь.

В первом сете Блинкова раз за разом переигрывала соперницу и не отдала ей ни одного гейма, собрав 11 виннеров, — 6:0 за 22 минуты. Во второй партии теннисистки поменялись ролями. Виннеры россиянки превратились в невынужденные ошибки (14 за сет), и теперь уже Анна, упустившая двойной брейк-пойнт во втором гейме, получила «баранку» — 6:0 в пользу Френх за 27 минут.

Решающий сет оказался больше похож на вторую партию, нежели на первую. Блинкова продолжила собирать ошибки (всего за матч у неё оказалось 32 невынужденные против всего 11 у соперницы) и дважды отдавала свои геймы. Френх при 5:2 подавала на матч, отыграла двойной брейк-пойнт и использовала первый же матчбол — 0:6, 6:0, 6:2 за 1 час 36 минут.

В третьем круге Френх сыграет с Миррой Андреевой.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		6 6
6 		0 2
         
Анна Блинкова
73
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Людмила Самсонова (25) вышла на корт с сербкой Ольгой Данилович, 55-м номером рейтинга WTA. Обе теннисистки, ранее не игравшие друг с другом, в первом раунде обошлись без потери сета. Самсонова победила в дерби с Камиллой Рахимовой (6:2, 6:4), а Данилович одержала верх над Аранчей Рус (6:4, 6:4).

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Увы, отчётную встречу Самсонова провалила. В первом сете у неё вообще не было брейк-пойнтов. Россиянка смогла выиграть лишь один гейм, а сама позволила сопернице сделать три-брейка — 6:1 в пользу Данилович за 30 минут.

Вторую партию россиянка начала с того, что забрала чужую подачу, но это было единственным светлым пятном. После того как счёт стал 2:1 в пользу Людмилы, Самсонова отдала пять геймов подряд, трижды проиграв свою подачу, причём дважды — под ноль. Данилович одержала победу со счётом 6:1, 6:2 всего за 1 час 6 минут. Россиянка за весь матч допустила 31 невынужденную ошибку, а её соперница — всего 12.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:35 МСК
Людмила Самсонова
21
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

Также стало известно, что повторения прошлогоднего финала не будет. Действующая чемпионка Australian Open Арина Соболенко (1) на классе прошла испанку Джессику Бузас Манейро — 6:3, 7:5.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Бузас Манейро
54
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

А вот прошлогодняя финалистка Чжэн Циньвэнь (5) сенсационно проиграла 36-летней немке Лауре Зигемунд, располагающейся в конце первой сотни мирового рейтинга. Зигемунд победила со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Australian Open (ж). 2-й круг
15 января 2025, среда. 03:10 МСК
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Чжэн Циньвэнь
5
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Кроме того, сегодня состоится российское дерби Анастасия Павлюченкова (27) — Анастасия Потапова; также свой матч проведёт Диана Шнайдер.

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Australian Open закончится 26 января. За всеми событиями турнира «Большого шлема» в Мельбурне следите на «Чемпионате».

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