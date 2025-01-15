Шнайдер огорчила публику на АО, одолев австралийку. Диана превзошла свой лучший результат

Сегодня, 15 января, на Australian Open стартовали матчи второго круга. Свой поединок в Мельбурне проводила и 13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер. В соперницах у нашей соотечественницы была хозяйка кортов Айла Томлянович, ныне занимающая лишь 114-е место в рейтинге WTA. Этот матч был поставлен третьим запуском на арене Джона Кейна и проходил под крышей.

На старте мэйджора Диана в двух сетах переиграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Таким образом, 20-летняя спортсменка повторила свой лучший результат на Australian Open, добравшись до второго круга. Ранее Шнайдер это удавалось сделать в 2023 году.

Свою первую победу в нынешнем розыгрыше турнира россиянка прокомментировала так:

«Действительно, первый круг получился тяжёлым как физически, так и ментально. Первый матч всегда один из самых сложных, потому что надо привыкнуть к новому корту, новым условиям, атмосфере. Матч был тяжёлым, но я горжусь собой, что смогла это преодолеть.

Первый сет был качельным. Как мне удалось держаться, продолжать верить в себя? Я повторяла себе, что здесь каждый игрок очень хороший и будет бороться, что бы ни случилось. Повторяла себе, что легко не будет и надо продолжать биться за каждое очко. Это просто первый сет, всё нормально, впереди ещё два. Надо биться за каждое очко, и посмотрим, как закончится сет», — сказала Шнайдер в интервью на корте после встречи с Коччаретто.

А что же Томлянович? Местная любимица в своём первом матче на АО-2025 одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер — 6:4, 4:6, 6:4. Сейчас Айла, некогда входившая в топ-40 женского мирового рейтинга и обыгрывавшая саму Серену Уильямс в её последнем поединке в карьере, находится не в лучшей форме. В своё время 31-летняя Томлянович дважды в карьере выходила в четвертьфинал Уимблдона, в 2021 и 2022 годах. Из-за травмы колена она пропустила бо́льшую часть сезона-2023. А в преддверии противостояния с Дианой Шнайдер спортсменка призналась, что после череды травм её посещали мысли о завершении карьеры. Айла раскрыла, что её удержало от этого шага.

«Подхожу к тому моменту, когда в тяжёлые времена стараюсь ценить то, что имею. Причина, по которой ещё не завершила карьеру, в том, что, в конце концов, я всегда на позитиве. Это приносит мне радость, так как я не сдалась. Конечно, иногда бывает трудно, но я же не сдалась», — приводит слова Томлянович Punto de Break.

В стартовой партии дебютной очной игры девушек получилась очень напряжённая борьба. Диана уверенно начала встречу, взяв гейм под ноль — 1:0. Затем Айла сравняла счёт, а вскоре первой оформила брейк и даже сумела подтвердить его — 3:1 в пользу Томлянович. И всё же Шнайдер сумела собраться. После 1:3 она прибавила в атаке и взяла пять из шести следующих геймов — 6:4 за 41 минуту. В этом сете серебряному призёру ОИ-2022 в парном разряде удавались классные розыгрыши. Наша соотечественница выполняла очень мощные удары. Ключевым моментом партии стал 10-й гейм, который продолжался более восьми (!) минут и завершился в пользу Дианы.

Шнайдер продолжила подтверждать свой статус фаворита и далее. Она действовала активнее оппонентки, а в четвёртом гейме сета взяла чужую подачу под ноль, вскоре подтвердив брейк — 4:1. Томлянович не опустила руки, вернула потерянную подачу и почти подобралась к Диане по счёту — 4:3. Однако восьмой гейм партии Шнайдер провела великолепно, снова оформив брейк — 5:3. Правда, подать на матч не получилось. Хозяйка кортов восстановила паритет — 5:5. И всё же концовка сета осталась за Шнайдер, которая выполнила несколько роскошных ударов и заслуженно выиграла два последних гейма. 6:4, 7:5 — именно с таким счётом 13-я ракетка мира одолела Айлу Томлянович и впервые в карьере прошла в третий круг в Мельбурне.

Далее Диана сыграет с победительницей матча между британкой Хэрриет Дарт и хорваткой Донной Векич.

Сегодня в Мельбурне отечественных болельщиков также ждало второе российское дерби. Первая битва соотечественниц случилась в матче Самсонова — Рахимова, из которой победительницей вышла Людмила, которая, к сожалению, уже зачехлила ракетку. Теперь же в бой предстояло вступить Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой.

Напомним, на старте соревнований Павлюченкова оказалась сильнее представительницы Китая Юэ Юань — 6:4, 4:6, 6:3. Потапова, в свою очередь, обыграла Тамару Зиданшек со счётом 6:2, 7:5.

Счёт в личных встречах равный — 1-1. Потапова победила в трёх сетах (7:6 (7:2), 6:7 (8:10), 6:4) на грунте Стамбула в 2021 году, а Павлюченкова взяла реванш на «Ролан Гаррос» — 2023 — 4:6, 6:3, 6:0.

Потапова провалила начало партии. Она отпустила свою противницу, которая повела со счётом 3:0. Но постепенно 23-летняя Анастасия перехватила инициативу и стала здорово попадать. Потапова сократила отставание в счёте до минимума — 2:3. Правда, затем Павлюченкова снова сделала брейк и повела со счётом 5:2. Её соотечественница поняла. что отступать дальше некуда, и включилась. 36-я ракетка мира забрала сразу четыре гейма подряд. Однако не смогла подать на сет при счёте 6:5. А на тай-брейке Павлюченкова воспользовалась своими шансами и оставила сет за собой — 7:6 (7:2).

Стоит отметить, что ещё с концовки первой партии встречу несколько раз прерывали из-за дождя. Он пошёл и после её завершения. Возникла новая пауза. Вскоре теннисистки вернулись на корт, но провели лишь два гейма — 1:1. И снова в Мельбурне начался дождь. Две Анастасии спрятались от него под навесом, однако затем организаторы увели девушек в подтрибунное помещение. Игру было принято отложить.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».