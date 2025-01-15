«Дурацкий корт, он проклят, всё из-за него!» Мирра – о нервной победе во втором круге АО

Мирра Андреева вышла в третий круг Australian Open – 2025, одержав победу над Моюкой Учижимой со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (10:8). На пресс-конференции россиянка призналась, что у неё весь матч были флешбэки с прошлого года, когда она на этом же корте в третьем круге с Диан Парри уступала 0:1 по сетам, но в итоге выиграла на тай-брейке.

«Думала: этот корт проклят. Дурацкий корт, всё из-за него!»

— Был тяжёлый матч, я довольна его результатом и тем, что смогла вернуться в игру в третьем сете. Рада, что осталась на турнире и буду играть следующий матч.

— Как чувствовали себя во время матча?

— Всегда тяжело, когда особо ничего не знаешь о сопернике, а мы с ней никогда не играли и не тренировались. Было непросто, в концовке она здорово играла, делала много виннеров, отбивала мяч в корт. Скажу, что у меня сегодня было много ошибок, так что я просто рада, что в итоге смогла выиграть.

— Что можете сейчас сказать о сопернице и как вам удалось перевернуть матч?

— Агрессивный игрок, с очень хорошим форхендом. Она старается играть ближе, когда есть возможность. Ей нравится играть форхендом, поэтому я старалась действовать разнообразно, больше играть под бэкхенд. Она тяжёлый соперник, которому нравится действовать агрессивно. Я просто старалась держаться, отбивать мячи в корт, биться. В итоге у меня это получилось.

— У вас были флешбэки с прошлого года? Что говорили себе?

— Единственное, о чём думала, — о том, что этот корт проклят и что я не хочу на нём больше играть. Эта мысль сидела в голове весь матч, старалась не думать об этом, но не получалось. Всё время думала: дурацкий корт, всё из-за него. Старалась забыть об этом и играть каждое очко. После 3:5 я почувствовала ту же энергию от болельщиков, что и в прошлом году. Это мне очень помогло, потому что они стали ещё больше меня поддерживать. Полагаю, хотели увидеть камбэк, так что я старалась изо всех сил оставаться в игре. На тай-брейке безумно нервничала. Очень рада, что всё-таки смогла выиграть.

— Соболенко сказала, что будет счастлива, когда сможет снова играть под своим флагом. А вы что об этом думаете?

— Скажу, что я здесь ничего не могу сделать. От меня это не зависит — что будет, то будет. Я с этим ничего не могу поделать.

«Первые слова Кончиты не могу сказать. Она сказала «Боже» и была немного зла на меня»

— Вы такая юная, а уже такие хорошие результаты. У вас вообще были какие-то сомнения в том, что начинаете так рано?

— Как и у любого, у меня были сомнения. Я старалась работать над этим, много разговаривала с собой, с командой. Мы старались понять, что лучше всего сделать. Решили, что я просто буду стараться биться и наслаждаться каждым своим матчем. Думаю, именно тогда я показываю свой лучший теннис, когда стараюсь не думать о счёте или о сопернике. Просто стараюсь наслаждаться моментами, когда бью по мячу, звуками, когда я двигаюсь, поддержкой людей. Стараюсь сосредотачиваться на таких, реальных вещах, которые происходят во время матча. Тогда я показываю свой лучший теннис.

— Вы такая молодая, но у вас уже столько опыта сложных матчей. Часто обращаетесь к этому опыту и насколько это важно?

— Ну я ещё буду набираться опыта, я ещё не суперопытный игрок в туре. Думаю, это приходит с возрастом, я ещё молодая и зелёная. Иногда опыта не хватает, но со временем он придёт, я научусь справляться с определёнными вещами во время матча. Что касается сегодняшнего дня, то иногда опыт помогает, когда играю против соперников ниже меня в рейтинге. У меня больше опыта, чем у них, когда дело касается игры под давлением или на больших кортах. Это мне помогает, да и любому поможет. Арина Соболенко на «Род Лэйвер Арене» — одна из самых опытных в WTA. Ей очень комфортно играть на этом корте. У всех игроков, которые высоко в рейтинге, больше опыта. Мне всё ещё не хватает его, но, надеюсь, со временем он придёт.

— Игроки отмечают разницу в мячах — на закрытых кортах они кажутся тяжелее, а на открытых как бы более рыхлыми. Что скажете о мячах?

— Первый матч я играла под крышей, этот – на внешнем корте. Конечно, какая-то разница была. Когда играла под крышей, мяч был немного тяжелее, летел медленнее. А на внешнем корте летит быстрее, особенно когда мяч попадает в линию, тяжело его потом отбить в корт. Но что есть, то есть. В первый день я была рада, что из-за дождя играла на арене с крышей. Сегодня же мне повезло, что мы ждали всего полчаса, а потом дождя уже не было. Спасибо богу, потому что по прогнозу в час дня обещали дождь. Но дождя не было, и я очень рада, что мы смогли доиграть матч без остановок. Так что да, есть разница между игрой на открытых и закрытых кортах.

— Уже поговорили с Кончитой? И о чём был разговор?

— Да, я не скажу, что именно она сказала (смеётся), потому что людям это не понравится. Но она сказала «Боже» и была немного зла на меня. Сказала, что очень нервничала. Потом сказала, что был хороший матч и что ей понравилось, как я билась до конца. Но первые её слова были такими, не лучшими (улыбается). Я не могу их здесь сказать, но в итоге она была довольна.