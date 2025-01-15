Соперницу Эрики Андреевой на AO наказывали за допинг. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя

Эрика Андреева готовится к одному из важнейших матчей в карьере. Второй круг Australian Open — казалось бы, не такое уж достижение. Однако Андреева-старшая ещё ни разу не играла в третьем круге мэйджора. Россиянка в шаге от того, чтобы ступить на неизведанную территорию. А помешать ей в этом может Беатрис Хаддад-Майя.

28-летняя бразильская теннисистка вот уже два с половиной года обитает на подступах к элите. Выше 10-го места в рейтинге WTA Хаддад-Майя ещё не поднималась, но в топ-20 держится стабильно, лишь изредка выпадая оттуда. Что мешает Беатрис сделать следующий шаг? Недоброжелатели утверждают, что теннис в её исполнении однообразен. Мол, Хаддад-Майя здорово бьёт по мячу, но и только; у неё нет такой подачи, как у Арины Соболенко и Елены Рыбакиной, она перемещается по корту не так здорово, как Ига Швёнтек и Коко Гауфф, не умеет варьировать игру так, как Каролина Мухова или уже закончившая карьеру Эшли Барти…

Разумеется, есть у Беатрис и сильные стороны, иначе как бы она вообще попала в топ-20? И дело здесь даже не в том, что она левша. Теннисистки уровня тура давно научены подстраиваться под соперницу, какой бы рукой она ни играла. Пожалуй, главный козырь бразильской теннисистки — атлетичность. И, как следствие, невероятная выносливость, которая помогает ей в двух аспектах. Во-первых, Хаддад-Майя в состоянии успешно проводить долгие розыгрыши, хорошо обороняясь. Во-вторых, она уверенно чувствует себя в матчах, растягивающихся на два с половиной, а то и на три часа.

Беатрис Хаддад-Майя на Australian Open — 2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В сезоне-2024 Беатрис провела две встречи, занявшие более трёх часов. И обе выиграла. В Абу-Даби она победила Магду Линетт — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:1. Этот матч шёл 3 часа 42 минуты. А в Торонто бразильянка сломила сопротивление Мари Боузковой — 5:7, 6:2, 7:6 (7:1) — на это ей понадобилось 3 часа 19 минут. Но нельзя забывать и о другом. Выиграть два марафона за турнир Хаддад-Майе не по силам. В том же Абу-Даби она в полуфинале проиграла Дарье Касаткиной за три часа без одной минуты. Пусть и на тай-брейке, но всё же — 3:6, 6:4, 6:7 (2:7). В первом круге нынешнего AO Беатрис 2 часа 41 минуту мучилась с Хулией Риерой — 4:6, 7:5, 6:2. Хотя, вообще говоря, 146-ю ракетку мира, попавшую на турнир через квалификацию, следовало проходить в двух партиях. В этом преимущество может быть у Андреевой, которая с Чжан Сайсай управилась за два часа и два сета — 6:1, 7:6 (8:6).

Чтобы выигрывать такие изнурительные матчи, необходима не только физическая, но и психологическая готовность. С этим у Хаддад-Майи порядок. «Считаю, моё лучшее качество — отношение к делу: мой принцип — никогда не сдаваться. Я обычный человек. Могу потерпеть неудачу, могу промахнуться. Но я стараюсь стать лучше в следующем розыгрыше.

Я верю в то, что могу выходить на корт и играть на равных со всеми теннисистками. Нет никакого секрета, ничего такого особенного. Просто стараюсь очень, очень усердно работать каждый день», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Выступает Хаддад-Майя и в парном разряде, причём даже успешнее, нежели в одиночном. В паре у неё семь титулов, а в одиночке — четыре. В 2022 году бразильянка и Анна Данилина дошли до финала Australian Open, а в одиночном разряде лучшим результатом Беатрис является полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023. В конце того сезона теннисистка выиграла малый Итоговый турнир WTA – в обоих разрядах! Сперва Хаддад-Майя выиграла одиночный финал, а спустя несколько часов — и парный, где её напарницей была Вероника Кудерметова. Два выигранных финала за один день — это ли не пример выносливости?

Была в карьере Хаддад-Майи и неприятная история, связанная с положительным результатом допинг-теста. В июле 2019 года Международная федерация тенниса (ITF) объявила об отстранении бразильянки, в организме которой обнаружили запрещённое вещество. Спортсменка отказалась от права на апелляцию. В феврале 2020 года ITF дисквалифицировала спортсменку на 10 месяцев (с учётом срока отстранения). В мае 2020 Беатрис уже могла играть, а вернулась она на корт в сентябре, когда теннис стал просыпаться после пандемии.

Интересно, что Эрика и Беатрис уже дважды играли друг с другом, но не в основных сетках, а в отборе. В Оточеце-2021 Хаддад-Майя одержала разгромную победу со счётом 6:0, 6:2, а в Мадриде-2022 также особо ничего не позволила сопернице — 6:3, 6:3. Но паниковать не стоит, ведь с тех пор прошло довольно много времени, и Андреева за эти два с половиной года как минимум здорово прибавила и поднялась из второй-третьей сотни в первую. Фаворитом будет Хаддад-Майя (эксперты оценивают шансы как 70 на 30 в её пользу), однако бороться с ней можно и нужно.