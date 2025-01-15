«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь

На Australian Open сейчас проходят матчи второго круга. В мужской сетке серьёзно удивили трудности, с которыми на старте турнира столкнулись Даниил Медведев и Новак Джокович.

Даниил и Новак отдавали сеты пока не слишком известным, но молодым и голодным до побед соперникам. Медведеву сейчас 28 лет, Джоковичу – 37. Россиянин и серб, которые имеют опыт побед на турнирах «Большого шлема» и пребывания в статусе первой ракетки мира, фактически признают, что вчерашние юниоры начинают поджимать и постепенно отодвигать их от статуса доминирующей силы в теннисе.

Начнём с Медведева. Даниил в первом круге Australian Open в пяти сетах обыграл 23-летнего представителя Таиланда Касидита Самрея (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2). Россиянин собрался в решающий момент, но, как ни крути, он провёл два «лишних» сета. На длинной дистанции это может сказаться.

Стоит вспомнить прошлый год, когда Медведев дошёл в Мельбурне до финала и вёл 2-0 по сетам у Янника Синнера, но в итоге уступил. Даниил потратил слишком много сил в предыдущих матчах. В частности, он отдавал явно сеты французам Теренсу Атману и португальцу Нуну Боржешу, а в противостоянии с финном Эмилем Руусувуори проиграл две партии и затратил на проход этого соперника почти четыре с половиной часа. Медведев также проводил «пятисетовики» в четвертьфиналах с поляком Хубертом Хуркачем и немцем Александром Зверевым. Эти оппоненты довольно именитые, но всё-таки Даниил потенциально мог быстрее с ними справиться, если бы проще прошёл других вышеупомянутых теннисистов.

Даниил Медведев с трудом обыграл Касидита Самрея на Australian Open Фото: Darrian Traynor/Getty Images

И вот сейчас на AO-2025 история во многом повторяется. В первом круге Даниилу понадобилось пять сетов для победы над 418-й ракеткой мира Самреем, который порядком измотал россиянина и даже заставил сорваться, когда россиянин разбил камеру на сетке в конце третьего сета. Медведев определённо не ожидал такого и в присущем себе стиле отдал должное игроку из Таиланда во время интервью на корте.

«Я смотрел его матчи и не видел такого уровня. Был удивлён. Если он будет каждый поединок играть, как этот, у него будет хорошая жизнь. Деньги, девочки, казино и всё такое. А если не будет так играть каждый матч, то у него этого не будет. Ну, не в теннисе, может, он как-то иначе этого добьётся. Желаю ему, чтобы он каждый матч так играл», — сказал Медведев.

Фраза Медведева о «деньгах, девочках, казино» стала вирусной в Сети. На следующий день её повторил Новак Джокович после не самой простой победы над португальцем Жайме Фарией (6:1, 6:7, 6:3, 6:2).

«Говоря мудрыми словами мистера Медведева, если будущее поколение будет играть так, то у них будет всё. Деньги, девочки, казино. Он играл в теннис на пределе возможностей к концу второго и в начале третьего сета. Здоровяк, очень молодой. Я уже сказал ему у сетки, что у него светлое будущее и надо продолжать», — заявил Джокович в интервью на корте.

Новак Джокович не без проблем прошёл Жайме Фарию на Australian Open Фото: Clive Brunskill/Getty Images

21-летний Фария занимает 125-е место в рейтинге ATP. Раньше Джокович спокойно проходил таких соперников в трёх сетах, не прилагая особых усилий. Сейчас Новаку понадобилось четыре партии, как и в первом круге, когда ему противостоял 19-летний американец 107-я ракетка мира Нишеш Басаваредди (4:6, 6:3, 6:4, 6:2).

Качество игры Джоковича на старте AO вызывает много вопросов, пока она явно не соответствует чемпионскому уровню. Молодые Фария и Басаваредди доставили Новаку трудности, при том что они пока далеко не самые талантливые представители нового поколения игроков. Из вчерашних юниоров, пожалуй, сильнее всех выделяется чемпион молодёжного Итогового 18-летний бразилец Жоао Фонсека, который в первом круге выбил девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва (7:6, 6:3, 7:6). Джокович в Мельбурне рассыпался в комплиментах Фонсеке и даже видит в нём черты своей игры.

«Я следил за его развитием. Мне нравится, как он играет в важные моменты. Мужественный, очень чисто бьющий, универсальный игрок. Я поклонник его игры, наблюдал за ним ещё в прошлом году. Кажется, в одном из своих интервью для ATP я говорил, что вижу в его теннисе что-то от своей игры, особенно когда я был в его возрасте. Ты бесстрашно идёшь на удары, показывая, на что ты способен. У него определённо есть всё необходимое в игре. Он показал это вчера вечером на большом корте, что он готов пойти очень далеко. Без сомнения, у него светлое будущее, если он продолжит в том же духе», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Жоао Фонсека Фото: Hannah Peters/Getty Images

Джокович на Australian Open, скорее всего, не встретится с Фонсекой, поскольку они могут пересечься не раньше финала. Бразилец вряд ли туда дойдёт при всём своём потенциале, поскольку имеет мало опыта и находится в половине сетки действующего чемпиона и главного фаворита турнира Янника Синнера. А самому Новаку в четвертьфинале светит встреча с Карлосом Алькарасом, которого будет сложно пройти без кардинального улучшения качества игры в кратчайшие сроки.

Зато тот же Фонсека имеет реалистичные шансы встретиться с Медведевым в четвёртом круге AO. Для этого юный бразилец должен пройти итальянца Лоренцо Сонего и победителя пары Фрэнсис Тиафо – Фабиан Марожан. А Медведеву следует одолеть американца Лёнера Тина и лучшего в противостоянии Корентен Муте – Митчелл Крюгер. Посильные соперники для обоих, но особое внимание привлекает Лёнер Тин. Именно этого 19-летнего американца Фонсека чуть менее месяца назад обыграл в финале молодёжного Итогового в Джидде.

Тин выглядит для Медведева более опасным оппонентом, чем тот же Самрей. Конечно, Даниил может сделать надлежащие выводы после мучений с тайцем и на опыте разобраться с юным американцем в трёх сетах, но не исключено что Лёнер тоже зацепит одну или даже две партии у россиянина.

Приходится констатировать, что теннис переживает смену поколений. Два представителя «Большой тройки» Роджер Федерер и Рафаэль Надаль завершили карьеру. 37-летний Джокович ещё в игре, но с сезона-2024 ему всё сложнее конкурировать с молодёжью. Да, Новак ценой героических усилий выиграл Олимпиаду в Париже, однако в целом он стал выглядеть менее уверенно по сравнению с 21-летним Карлосом Алькарасом и 23-летним Янником Синнером. Именно они являются главной преградой для завоевания Новаком рекордного 25-го титула на турнирах «Большого шлема».

Аналогичное можно сказать и про Медведева. Конечно, Даниилу только 28 лет. Чемпион US Open — 2021 однозначно ещё сможет побороться за «Шлемы» (как минимум на хардовом покрытии), но велика вероятность, что на решающих стадиях его регулярно будут останавливать Алькарас и Синнер. А с течением времени ситуация для россиянина рискует ухудшиться. Тот же Фонсека называется экспертами серьёзным претендентом на то, чтобы сформировать новую «Большую тройку» с Карлосом и Янником. Жоао ещё многое предстоит сделать на корте, но потенциал 18-летнего бразильца действительно впечатляет.

При этом не стоит забывать про других молодых игроков, которые, возможно, не станут чемпионами ТБШ и первыми ракетками мира, но постепенно будут поджимать поколение Медведева. Это уже отчасти происходит. Например, на Australian Open – 2025 грек Стефанос Циципас в первом круге уступил 20-летнему американцу Алексу Михельсену, а шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд во втором круге проиграл 19-летнему чеху Якубу Меншику. Пока подобное воспринимается как сенсация, но это временно.

Прямо сейчас Медведев (пятая ракетка мира) и Джокович (седьмой в рейтинге ATP) ещё могут выполнить свои заветные цели. Для Даниила это победа как минимум на одном, а в идеале на нескольких «Шлемах». Новак из последних сил способен сделать рывок за 25-м титулом на мэйджорах. Но время беспощадно к сербу и россиянину. Алькарас и Синнер уже в некотором смысле отодвинули их на второй план, а восхождение молодых звёзд вроде Фонсеки только ухудшит положение Джоковича и Медведева. Новак в таком случае, вероятно, в обозримом будущем завершит карьеру. Даниил ещё поиграет, но при этом будет вынужден мириться с превосходством более юных конкурентов.