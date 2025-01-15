Имеет украинские корни и называет Джоковича своим кумиром. C кем сразится Хачанов на АО

Вторая ракетка России Карен Хачанов продолжает свой путь на Australian Open — 2025. Наш именитый соотечественник пробился во второй круг в Нью-Йорке, где его уже поджидает следующий оппонент. Карену предстоит побороться за выход в третий круг с Габриэлем Диалло, занимающим 86-е место в рейтинге ATP.

Необычные корни, легендарный кумир и увлечения

Габриэль появился на свет в 2001 году. Диалло взял в руки ракетку, когда ему было всего 10 лет. Его мать — украинка, а отец родом из Гвинеи. При этом 22-летний спортсмен представляет Канаду. Ранее его тренировал отец Феликса Оже-Альяссима, Сэм Альяссим, и любовь Диалло к теннису начала формироваться в очень раннем возрасте. При этом в детстве будущий профессионал также занимался баскетболом, бегом, гимнастикой и гандболом (мать Ирина была профессиональной гандболисткой).

Юный Габриэль мечтал стать профессиональным теннисистом. «Я всегда хотел стать победителем ТБШ. У каждого ребёнка есть такое желание», — признавался канадец.

Рост Диалло — 203 см. «Естественно, я брал пример с Кевина Андерсона, — заявлял Габриэль в преддверии поединка с представителем ЮАР в 2023-м. — Ведь мне всегда говорили, что я буду таким же высоким, однако всё равно смогу [хорошо] двигаться и играть. У меня были самые разные примеры — Кевин Андерсон, Чилич, Милош Раонич».

Своим кумиром Диалло называет 24-кратного победителя «Шлемов» Новака Джоковича. Ключевую роль в этом сыграла победа серба над Рафаэлем Надалем в финале Australian Open 2012 года. «Помню, как старался подражать стилю игры Новака, копировать его скольжение, пытаться двигаться, как он, и не допускать ошибок. Мы с друзьями даже пытались воссоздать эту встречу», — говорил Габриэль.

С ними теннисист часто проводит время. Диалло обожает пляжный отдых и плавание, а в свободное время любит смотреть фильмы и телевизионные программы. А ещё канадец без ума от пиццы, хорошего бургера и стейка. Мечта Габриэля также известна — реализовать свой потенциал в теннисе на 100%.

Карьера Диалло

Габриэль никогда не был звездой среди юниоров: даже в последний год его участие в турнирах ограничивалось соревнованиями лишь уровня J3 (нынешняя категория J100), а в мужском мировом рейтинге он не попадал в число 500 лучших игроков планеты. Как и многие игроки его уровня, Диалло выбрал путь через студенческий теннис в США вместо быстрого перехода в основной тур. Однако в июне 2022 года канадец привлёк внимание теннисной общественности, выиграв свой первый турнир сезона — «25-тысячник» в Ист-Лансинге. Эта победа обеспечила ему уайлд-кард для участия в квалификации «тысячника» в Монреале, где он сразу одержал победу над 62-й ракеткой мира Джеймсом Даквортом. Хотя хозяину кортов не удалось пройти в основную сетку домашнего «Мастерса», его карьера пошла в гору. В конце августа он взял свой первый титул на взрослом уровне, завоевав трофей на «челленджере» в Гранби. В этом же году Габриэль вместе со своей сборной стал обладателем Кубка Дэвиса (пусть и в финальном турнире так и не поучаствовал).

Уже в апреле 2023-го Диалло дебютировал в топ-200 рейтинга ATP. Затем на престижных соревнованиях в Торонто местный любимец впервые выиграл поединок в основной сетке АТР-тура, оказавшись сильнее Дэна Эванса. Примечательно, что британец находился на тот момент в классной форме, так как подходил к канадскому «Мастерсу» с пятиматчевой победной серией и титулом на «пятисотнике» в Вашингтоне. А уже осенью Габриэль сломил сопротивление самого Лоренцо Музетти, стоявшего в первой двадцатке. Спустя ещё месяц Диалло завоевал свой второй титул на «челленджерах». Случилось это в Братиславе.

Габриэль Диалло Фото: из личного архива Габриэля Диалло

Сезон-2024 Диалло стал прорывным для спортсмена из Северной Америки. На «Ролан Гаррос» ему удалось впервые попасть в основную сетку мэйджора. Правда, на старте турнира канадец в пяти сетах уступил финалисту US Open 2014 года Кею Нисикори. То противостояние можно сравнить с настоящей битвой, которая продолжалась почти 4,5 часа. В июле Габриэль стал триумфатором «челленджера» в Чикаго. Примечательно, что по ходу состязаний теннисист ни разу не отдал подачу. А в сентябре Диалло впервые в карьере пробился в третий круг на «Шлеме». В 1/16 финала US Open на тот момент 22-летний Габриэль потерпел поражение от 14-й ракетки мира Томми Пола.

В октябре 2024-го представитель Канады впервые сыграл в финале турнира ATP. Знаковое событие в карьере Диалло произошло в Алма-Ате. Диалло до финала провёл четыре поединка, в которых одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом (7:6 (7:5), 6:2), хорватом Борной Чоричем (7:6 (7:1), 6:4), чилийцем Алехандро Табило (3:6, 6:3, 6:4) и аргентинцем Франциско Серундоло (6:4, 6:2). После победы над четвёртым сеяным теннисист из Канады обеспечил себе дебют в топ-100 мужского мирового рейтинга. В титульной встрече Габриэль в трёх партиях уступил Карену Хачанову, которому немногим ранее проиграл на старте домашнего «тысячника» в Монреале.

Во втором круге АО-2025 86-й ракетке мира предстоит новое испытание с серебряным призёром ОИ-2020 в одиночном разряде. Получится ли у Диалло преподнести сенсацию на мельбурнском мэйджоре, впервые в карьере одолев Хачанова? Узнаем совсем скоро.

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».