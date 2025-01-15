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Вероника Кудерметова на Australian Open, матч с Кэти Бултер, расписание, игра второго круга на АО

Бултер — британка, ставшая своей в Австралии. Что известно о сопернице Кудерметовой на АО
Артём Тайманов
Кэти Бултер
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Кэти переживает лучший период как в карьере, так и в личной жизни. В межсезонье Алекс де Минор сделал ей предложение.

Вероника Кудерметова во втором круге Australian Open сыграет с Кэти Бултер. Для 27-летней россиянки сейчас важно буквально каждое рейтинговое очко, тем более на таком крупном турнире. 2023 год она начинала игроком топ-10, год назад была 16-й, а сейчас свалилась уже на 75-ю строчку. На старте нынешнего сезона Веронику опередила даже её младшая сестра Полина, после сенсационного выхода в финал Брисбена взлетевшая на 57-ю позицию. Возможно, конкуренция с сестрой немного взбодрит Веронику, но сейчас она балансирует на грани попадания в основную сетку многих соревнований. Если для «Шлемов» достаточно быть в топ-100, то для WTA-1000 с сеткой на 96 игроков разделение между основой и квалификацией проходит как раз в районе 75-го места в рейтинге, а, скажем, в Дохе и Дубае, где сетка меньше, Кудерметовой-старшей уже придётся играть отборочные соревнования.

Australian Open – 2025. Женщины. Сетка

Бултер, напротив, сейчас на подъёме – фактически она переживает лучший период в своей карьере. В конце 10-х, когда Кэти было 22-23 года, она занимала позиции в конце первой сотни, где дебютировала в 2018-м. Весной 2019 года британка получила стрессовый перелом позвоночника, выступая за свою сборную, после чего дважды пропустила по полгода, очень сильно потеряв и в рейтинге, и в уровне игры. Лишь в 2021 году Бултер вновь смогла более-менее регулярно играть на турнирах и начала свой долгий путь наверх.

Зато в 2020-м 23-летняя на тот момент Кэти начала встречаться с 21-летним Алексом де Минором. Первые годы теннисисты не афишировали свои отношения, но в 2023-м сыграли в миксте на Уимблдоне, после чего стали появляться вместе на публичных мероприятиях и болеть друг за друга на турнирах во время одиночных матчей. На Рождество Бултер и де Минор выложили забавное фото в похожих свитерах с Гринчем (похитителем Рождества, которого в экранизации 2000 года сыграл Джим Керри), а на старте сезона-2024 Алекс даже полушутя пообещал сделать Кэти предложение в случае своей победы на Australian Open.

Кэти Бултер и Алекс де Минор

Кэти Бултер и Алекс де Минор

Фото: Jason McCawley/Getty Images

Бултер и де Минор явно позитивно влияют друг на друга не только в плане личных взаимоотношений, но и в плане карьеры. В интервью Esquire Australia австралиец отмечал: «Кэти учит меня радоваться жизни, наслаждаться процессом, не позволять результатам управлять моей жизнью. Иногда я был очень строг к себе и очень, очень болезненно воспринимал поражения. Но просто благодаря тому, что мы вместе, я стал гораздо быстрее переключаться, научился получать удовольствие от происходящего и видеть хорошее в жизни вне корта».

По ходу прошлого сезона Кэти завоевала два титула – и оба на одной неделе с Алексом. С её первой победой, на «пятисотнике» в Сан-Диего, связана романтическая история. Финал турнира ATP-500 в Акапулько, который выиграл де Минор, состоялся примерно на сутки раньше финала Сан-Диего, и, хотя завершился за полночь, уже в шесть утра австралиец сел в самолёт до города на границе Мексики с США, Тихуаны (прямых рейсов Акапулько – Сан-Диего то ли вообще нет, то ли не было в нужное время), а оттуда доехал до точки назначения на автомобиле. Через несколько часов Бултер на его глазах одержала волевую победу над Мартой Костюк – 5:7, 6:2, 6:2.

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В середине июня синхронные победы произошли уже на траве. Бултер защитила титул у себя на родине, в Ноттингеме, а де Минор стал чемпионом турнира в Хертогенбосхе. Здесь запаса по времени на перелёт у Алекса уже не было – его финал закончился около 15 часов мск (а потом были ещё церемония награждения, пресс-конференция и так далее), а ближе к 20 мск Кэти уже начала играть с Каролиной Плишковой. «Мой парень в этот раз не поехал ко мне, хотя я думала, что он сможет. Нам придётся поговорить об этом сегодня вечером и понять, будем ли мы ещё вместе. Надеюсь, что он слушает это, потому что нам предстоит разговор», – пошутила британка после победы (кстати, тоже волевой, с 0:1 по сетам).

А в межсезонье де Минор сделал возлюбленной предложение, хоть и не выиграл ни Australian Open, ни какой-либо другой «Шлем». Бултер ответила согласием, так что теперь теннисисты помолвлены. Дату свадьбы они пока не объявляли, но наверняка можно ожидать её в нынешнем году. Теннисисты часто женятся либо во время условного отпуска после Уимблдона, либо как раз в межсезонье. А пока Кэти отметила возросшую любовь австралийцев к ней. «Мне кажется, что уже почувствовала, как меня здесь любят. Даже больше, чем в прошлом году. Мне очень комфортно, как дома. Обычно я из тех людей, которые не любят ходить в новые места. Здесь же с первых слов почувствовала себя очень комфортно, и всё благодаря тому, как ко мне относятся. Мне очень нравится приезжать сюда каждый год», — приводит слова Бултер Daily Mail.

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Публика вполне может помочь Кэти успешно выступить в Австралии. В своё время здесь очень тепло принимали Ким Клейстерс, которая была невестой главной звезды австралийского тенниса нулевых Ллейтона Хьюитта (правда, потом Ким и Ллейтон расстались, так и не сыграв свадьбу), и в 2011 году вернувшаяся в тур после рождения дочери Клейстерс стала чемпионкой Australian Open, выиграв в Мельбурне свой четвёртый и последний «Шлем» (до того она трижды побеждала на US Open). Бултер на такие вершины пока не претендует, её лучший результат в Австралии – второй круг, а на всех мэйджорах – третий, но прошлый сезон уже стал самым успешным в её карьере. Сейчас британка близка к дебюту в топ-20, и Веронике определённо не будет легко в этом матче, где придётся «бороться» ещё и с местными болельщиками. Шансы, конечно, будут, но россиянке нужно показать свой лучший теннис и уверенно проводить ключевые розыгрыши.

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 09:00 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Бултер
25
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Встреча Кудерметовой с Бултер состоится в среду, 15 января. Начало – около 9:00 мск. За этим и другими матчами Australian Open – 2025 следите на «Чемпионате».

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