Вдохновляется Алькарасом и рвётся в про-тур. Чем опасен американец, доставшийся Медведеву

Следующему сопернику Даниила только 19 лет. Но он уже побывал в финале молодёжного Итогового.

На Australian Open – 2025 стартовал второй круг! Он обещает немало интригующих матчей. Одним из таких станет поединок Даниила Медведева (5) и Лёнера Тина (121).

Если судить по рейтингу и возрасту, то, конечно, вопросов к главному претенденту в этой встрече быть не может. Но если обернуться на матчи первого круга, то лёгкие сомнения всё же появляются.

С трудом далась Медведеву победа над 418-й ракеткой мира и обладателем уайлд-кард Касидитом Самреем. Два сета Даниил отдал представителю Таиланда! Стоит отдать должное и Касидиту – в начале встречи – до того, как его стало тревожить здоровье – он оказывал достойное сопротивление. И на эмоции пятую ракетку вывел, и по корту его здорово погонял.

Конечно, стоит сделать скидку и на то, что для Медведева этот матч был первым в сезоне. Но всё же форма его пока далека от пиковой. Поэтому следующий соперник Даниила тоже может доставить ему проблем.

Лёнер Тин – один из ярких представителей Next Gen. 19 лет, родился в городе Ирвайн, штат Калифорния, США. Родители – люди вьетнамского происхождения – сами с детства играли в теннис на любительском уровне, так что вопрос о том, в какую секцию отдать сына, никогда не был проблемой для семьи.

До 10 лет Лёнер тренировался под руководством отца, после чего присоединился к программе развития игроков USTA. Поступил в Университет Южной Калифорнии и до перехода в ATP-тур сыграл на студенческом уровне.

На про-уровне Тин дебютировал в 2022 году. Тогда он, находясь за пределами первой тысячи рейтинга ATP, получил уайлд-кард в основу US Open, но в первом же круге уступил Миомиру Кецмановичу (6:3, 1:6, 3:6, 3:6). В 2023-м и 2024-м американцу вновь предоставили возможность сыграть в основной сетке, но он сперва уступил Фрэнсису Тиафо (2:6, 5:7, 1:6), а через год – Артюру Фису (4:6, 6:3, 1:6, 2:6).

Лёнер Тин Фото: Quinn Rooney/Getty Images

При этом за год – с 2023-го по 2024-й – Лёнер здорово взлетел в рейтинге, сразу на 500 строчек. В этом ему помог прорыв в прошлом сезоне.

В 2024 году Тин завоевал семь титулов на уровне ITF. Он также впервые сыграл в основе турнира серии ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, прошёл квалификацию и добрался до четвертьфинала, где уступил Пабло Карреньо-Бусте.

Взлёт в рейтинге позволил Лёнеру в качестве пятого сеяного попасть на Итоговый Next Gen, где молодой американец заблистал ещё ярче. По ходу турнира Тин переиграл стоящих выше него в рейтинге Якуба Меншика, Артюра Фиса и своего приятеля Алекса Михельсена, а уступил лишь дважды, но одному и тому же сопернику. Непобедимому Жоао Фонсеке. С ним Лёнер сыграл в группе и в финале.

К началу 2025 года Лёнер подошёл в качестве 120-й ракетки мира, получил возможность сыграть в квалификации Australian Open – и воспользовался ей. Тин попал в основу и, переиграв на старте Камило Уго Карабельи, одержал первую в карьере победу на ТБШ. А такие молодые игроки, которым особо нечего терять в матчах с топами, бывают очень опасны.

Кстати, Лёнер – из того нового поколения игроков, кто ориентируется не столько на «Большую тройку», сколько на более молодых и прорывных теннисистов. Американец, например, признавался, что в теннисе его по большей части вдохновляет не Федерер, не Джокович, не даже Надаль. А 21-летний Карлос Алькарас.

Карлос Алькарас Фото: Quinn Rooney/Getty Images

С Тином Медведев встретится впервые в карьере. Именно поэтому исход их поединка может оказаться непредсказуемым как для болельщиков, так и для самого Даниила. Но у россиянина больше опыта и выносливости – того, чем он может вытаскивать такие матчи, как с Самреем.

Встреча Даниила и Лёнера пройдёт в четверг, 16 января. Начало – около 12:30 мск. За всеми событиями из Мельбурна следите на «Чемпионате».