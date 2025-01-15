За кем следить 16 января на кортах Мельбурна.

5 топ-матчей четверга в теннисе: Медведев, Касаткина и Хачанов на Australian Open — 2025

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Ван Яфань (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко зайдёт по сетке АО-2025 первая ракетка России?

Первая ракетка России Дарья Касаткина уверенно стартовала на Australian Open — 2025, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с китаянкой Ван Яфань. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте, а победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Чжан Шуай.

🎾 4:30*: Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 19), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет Хачанов с соперником по финалу Алма-Аты-2024?

В минувшем сезоне Карен Хачанов завоевал два титула — в Дохе и Алма-Ате. В финале казахстанского турнира россиянину пришлось сражаться с 23-летним канадцем Габриэлем Диалло. В непростой трёхсетовой битве Карен праздновал успех. Теперь эти теннисисты сразятся в рамках второго круга Australian Open — 2025. Будущий победитель сыграет в третьем круге с кем-то из пары Алекс Михельсен — Джеймс Маккейб.

🎾 6:30*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) — Эрика Андреева (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Эрика впервые справиться с бразильянкой?

Эрика Андреева успешно дебютировала на Australian Open и пробилась во второй круг. Теперь её соперницей будет крепкая представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Девушки ранее играли дважды, и во всех случаях сильнее была Беатрис — в квалификации турнира W25 в Оточеце-2021 и в квалификации Мадрида-2022. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Вероника Кудерметова — Кэти Бултер.

🎾 9:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания, 22), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторит ли Кудерметова своё лучшее достижение на Australian Open?

Вероника Кудерметова успешно стартовала на Australian Open, разгромив на старте местную теннисистку Оливию Гадеки. Теперь, чтобы повторить свой рекорд на турнире (третий круг в 2021 и 2022 годах), россиянке необходимо справиться с набравшей обороты британкой Кэти Бултер. Девушки ранее не пересекались на корте, а победительница далее сразится с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Эрика Андреева.

🎾 12:30*: Лёнер Тин (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Медведев с юным американцем?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев после тяжёлого старта на Australian Open — 2025 сыграет во втором круге с одним из ярких представителей нового поколения — Лёнером Тином из США, который на девять лет моложе Даниила. Этот теннисист в ноябре добрался до финала молодёжного Итогового чемпионата ATP, а сейчас пробился в основу ТБШ через квалификацию. Соперники ранее друг с другом не пересекались на корте, а победитель сразится в третьем круге с кем-то из пары Корентен Муте — Митчелл Крюгер.