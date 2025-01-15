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Теннисные матчи четверга 16 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей четверга в теннисе: Медведев, Касаткина и Хачанов на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
Россияне на Australian Open 16 января 2025 года
Аудио-версия:
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За кем следить 16 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Ван Яфань (Китай) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Ван Яфань
64
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: как далеко зайдёт по сетке АО-2025 первая ракетка России?

Первая ракетка России Дарья Касаткина уверенно стартовала на Australian Open — 2025, и теперь, чтобы пробиться в третий круг, ей необходимо справиться с китаянкой Ван Яфань. Девушки ранее друг с другом не пересекались на корте, а победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Путинцева — Чжан Шуай.

Дарья попытается успешно выступить в Мельбурне:
Медведев, Рублёв, Касаткина, Диана, Мирра: все россияне в сетках Australian Open — 2025
Медведев, Рублёв, Касаткина, Диана, Мирра: все россияне в сетках Australian Open — 2025

🎾 4:30*: Габриэль Диалло (Канада) — Карен Хачанов (Россия, 19), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Габриэль Диалло
86
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: как сыграет Хачанов с соперником по финалу Алма-Аты-2024?

В минувшем сезоне Карен Хачанов завоевал два титула — в Дохе и Алма-Ате. В финале казахстанского турнира россиянину пришлось сражаться с 23-летним канадцем Габриэлем Диалло. В непростой трёхсетовой битве Карен праздновал успех. Теперь эти теннисисты сразятся в рамках второго круга Australian Open — 2025. Будущий победитель сыграет в третьем круге с кем-то из пары Алекс Михельсен — Джеймс Маккейб.

Карен на старте турнира успешно справился с Маннарино:
Хачанов выбил ветерана тура с АО! А Эрика Андреева удачно дебютировала в Мельбурне
Хачанов выбил ветерана тура с АО! А Эрика Андреева удачно дебютировала в Мельбурне

🎾 6:30*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) — Эрика Андреева (Россия), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
86
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Интрига: сумеет ли Эрика впервые справиться с бразильянкой?

Эрика Андреева успешно дебютировала на Australian Open и пробилась во второй круг. Теперь её соперницей будет крепкая представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя. Девушки ранее играли дважды, и во всех случаях сильнее была Беатрис — в квалификации турнира W25 в Оточеце-2021 и в квалификации Мадрида-2022. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Вероника Кудерметова — Кэти Бултер.

Бразильская теннисистка славится невероятной выносливостью:
Соперницу Эрики Андреевой на AO наказывали за допинг. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя
Соперницу Эрики Андреевой на AO наказывали за допинг. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя

🎾 9:00*: Вероника Кудерметова (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания, 22), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 09:00 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Бултер
25
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер

Интрига: повторит ли Кудерметова своё лучшее достижение на Australian Open?

Вероника Кудерметова успешно стартовала на Australian Open, разгромив на старте местную теннисистку Оливию Гадеки. Теперь, чтобы повторить свой рекорд на турнире (третий круг в 2021 и 2022 годах), россиянке необходимо справиться с набравшей обороты британкой Кэти Бултер. Девушки ранее не пересекались на корте, а победительница далее сразится с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Эрика Андреева.

Кэти переживает лучший этап в карьере и личной жизни:
Бултер — британка, ставшая своей в Австралии. Что известно о сопернице Кудерметовой на АО
Бултер — британка, ставшая своей в Австралии. Что известно о сопернице Кудерметовой на АО

🎾 12:30*: Лёнер Тин (США, Q) — Даниил Медведев (Россия, 5), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: справится ли Медведев с юным американцем?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев после тяжёлого старта на Australian Open — 2025 сыграет во втором круге с одним из ярких представителей нового поколения — Лёнером Тином из США, который на девять лет моложе Даниила. Этот теннисист в ноябре добрался до финала молодёжного Итогового чемпионата ATP, а сейчас пробился в основу ТБШ через квалификацию. Соперники ранее друг с другом не пересекались на корте, а победитель сразится в третьем круге с кем-то из пары Корентен Муте — Митчелл Крюгер.

Даниил понимает, что новое поколение — совсем другое:
«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь
«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь
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