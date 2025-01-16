Касаткина рвётся в третий круг Australian Open! Ещё играют Медведев и Хачанов. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В четверг, 16 января, завершится второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (19), Дарья Касаткина (9), Эрика Андреева и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои встречи и другие представители топ-10 посева: Ига Швёнтек (2), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (6), Эмма Наварро (8), Даниэль Коллинз (10), Янник Синнер (1), Тейлор Фриц (4) и Алекс де Минор (8).
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|
|
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
- 16 января 2025
-
01:30
-
00:44
-
00:30
- 15 января 2025
-
23:30
-
23:28
-
22:31
-
22:10
-
21:41
-
21:29
-
21:20
-
21:10
-
21:09
-
20:42
-
20:00
-
19:37
-
19:26
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:00
-
17:46
-
17:27
-
17:19
-
17:08
-
16:45
-
16:26
-
16:13
-
16:00
-
15:48
-
15:34
-
15:12
-
15:09
-
14:58