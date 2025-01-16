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Медведев, Хачанов, Касаткина, Кудерметова: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Касаткина рвётся в третий круг Australian Open! Ещё играют Медведев и Хачанов. LIVE!
Даниил Сальников
Дарья Касаткина
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На первом в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и пятеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В четверг, 16 января, завершится второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (19), Дарья Касаткина (9), Эрика Андреева и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои встречи и другие представители топ-10 посева: Ига Швёнтек (2), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (6), Эмма Наварро (8), Даниэль Коллинз (10), Янник Синнер (1), Тейлор Фриц (4) и Алекс де Минор (8).

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Ван Яфань
64
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 04:30 МСК
Габриэль Диалло
86
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 06:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Эрика Андреева
86
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Australian Open (ж). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 09:00 МСК
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Кэти Бултер
25
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 12:30 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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