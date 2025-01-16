Касаткина рвётся в третий круг Australian Open! Ещё играют Медведев и Хачанов. LIVE!

На первом в сезоне «Шлеме» в четверг завершается второй круг. На кортах появятся и пятеро россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В четверг, 16 января, завершится второй круг. Будет сыграно 32 матча – по 16 у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Даниил Медведев (пятый номер посева), Карен Хачанов (19), Дарья Касаткина (9), Эрика Андреева и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои встречи и другие представители топ-10 посева: Ига Швёнтек (2), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (6), Эмма Наварро (8), Даниэль Коллинз (10), Янник Синнер (1), Тейлор Фриц (4) и Алекс де Минор (8).

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