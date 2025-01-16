Хачанов и Касаткина — в третьем круге AO. Карен бился три часа, а Дарья повесила «баранку»

В четверг, 16 января, на Открытом чемпионате Австралии проходили заключительные матчи второго круга в мужском и в женском одиночных разрядах. В мужской сетке выступил Карен Хачанов, посеянный под 19-м номером. Его оппонентом был канадский теннисист Габриэль Диалло, занимающий 86-е место в рейтинге ATP. Хачанов в первом раунде не отдал ни сета 36-летнему французу Адриану Маннарино — 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Диалло же провёл все пять партий в матче с Лукой Нарди. Поединок, длившийся 4 часа 13 минут, закончился со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:3), 5:7, 6:1, 6:2 в пользу Габриэля.

От предыдущих матчей с Диалло у Хачанова должны были остаться приятные воспоминания. Оба поединка прошли в 2024 году, и на «Мастерсе» в Монреале Карен победил соперника в двух сетах (6:4, 6:4), а в финале в Алма-Ате в непростой борьбе (6:2, 5:7, 6:3) завоевал титул. В этот раз россиянин тоже одержал победу.

В первом сете все 12 геймов остались за подающим. В пятом гейме Хачанов не использовал две возможности взять подачу соперника, а в восьмом сам ушёл с брейк-пойнта. Диалло, собравший шесть эйсов, подавал лучше Хачанова, у которого первая подача проходила лишь в одном случае из двух. Судьба партии решилась на тай-брейке. В нём россиянин сделал на один мини-брейк больше и реализовал первый же сетбол — 7:6 (7:4) за 1 час 3 минуты.

В первых геймах второй партии соперники упустили ещё шесть брейк-пойнтов на двоих. Тут уже перевес был у Диалло, который ещё шесть раз подал навылет. В седьмом гейме канадец сделал брейк на ошибках оппонента, удержать который труда не составило — 6:4 за 46 минут. И счёт по сетам сравнялся — 1:1.

В третьей партии расподавался наконец и Хачанов, исполнивший шесть эйсов. При этом в восьмом гейме он использовал первый же брейк-пойнт, а подавая на сет, лишь с четвёртого сетбола добился своего, отыграв ещё и брейк-пойнт перед этим, — 6:4 за 42 минуты.

Четвёртый сет стал последним в этой встрече. Хачанов не подпустил соперника к брейк-пойнтам, а сам дважды взял его подачу. В девятом гейме Диалло допустил двойную ошибку на матчболе, и всё было кончено — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Карена за 3 часа 17 минут.

В третьем круге Хачанов сыграет с победителем встречи Алекс Михельсен (США) — Джеймс Маккейб (Австралия, WC).

В женской сетке первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная девятой, противостояла китаянке Ван Яфань, 63-й ракетке мира. Касаткина в первом круге не испытала проблем во встрече с Викторией Томовой — 6:1, 6:3. А Ван Яфань, прежде никогда не игравшая с Дарьей, одержала волевую победу над Анной Бондарь — 3:6, 6:3, 6:4.

В первом сете у Касаткиной получалось не всё, но это не помешало ей забрать партию. Россиянка отыграла все брейк-пойнты, а Ван Яфань, в свою очередь, допускала слишком много невынужденных ошибок, облегчая жизнь сопернице. В четвёртом гейме Дарья добилась брейка и повела 3:1. В седьмом она могла потерять это преимущество, но ушла с брейк-пойнта, уже четвёртого за партию, и после этого приняла на партию — 6:2 за 43 минуты.

Второй сет закончился «баранкой» в исполнении Касаткиной. Китаянка в своих геймах отчаянно сопротивлялась, но Дарья трижды брала её подачу с третьего брейк-пойнта. На подаче у россиянки трудности возникли только в пятом гейме, когда она отыграла три брейк-пойнта. В шестом гейме Касаткина использовала тройной матчбол на приёме — 6:2, 6:0 за 1 час 14 минут. За весь матч она допустила 17 невынужденных ошибок, а её соперница — 42.

В третьем раунде Касаткина сыграет с Юлией Путинцевой из Казахстана, 24-й сеяной.

Эрика Андреева, 86-й номер мировой классификации, вышла на корт с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (15). Андреева в стартовом матче на турнире победила китаянку Чжэн Сайсай — 6:1, 7:6 (8:6). Хаддад-Майя затратила значительно больше усилий во встрече с Хулией Риерой — 4:6, 7:5, 6:2.

На уровне основных сеток WTA Эрика и Беатрис ранее не играли друг с другом, а в квалификациях обе предыдущие встречи легко выиграла бразильянка: в Оточеце-2021 — 6:0, 6:2; в Мадриде-2022 — 6:3, 6:3. Сегодня россиянка имела шанс подправить статистику, но не вышло.

Андреева неудачно провела первый сет. На четыре активно выигранных очка пришлись 13 невынужденных ошибок. Брейк-пойнтов у российской теннисистки не было, а вот Хаддад-Майя дважды брала её подачу и в восьмом гейме закрыла партию — 6:2 за 40 минут.

Начало второго сета вселило оптимизм в надежды российских болельщиков. Андреева повела 2:0, после того как Хаддад-Майя допустила двойную ошибку на брейк-пойнте. Однако Беатрис нашла в себе силы сделать обратный брейк, после чего сравняла счёт — 2:2. Эрика нервничала, бросала ракетку — как бы то ни было, переломить ход встречи не получилось. Подавая в седьмом гейме, россиянка на брейк-пойнте на относительно просто мяче пробила в аут, и бразильянка повела 4:3 с брейком. В оставшихся двух геймах Андреева взяла всего одно очко, и соперница победила — 6:2, 6:3 за 1 час 21 минуту.

Также сегодня свои матчи второго круга проведут Вероника Кудерметова и Даниил Медведев.

Открытый чемпионат Австралии завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».