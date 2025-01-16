Победила олимпийскую чемпионку на AO и вышла на Павлюченкову. Представляем Лауру Зигемунд

Анастасия Павлюченкова исторически неплохо выступает на Australian Open. С 2017 по 2020 год россиянка трижды выходила в четвертьфинал мельбурнского мэйджора, и из всех турниров «Большого шлема» лучше у неё результаты только на «Ролан Гаррос» (финал в сезоне-2021). Сейчас Павлюченкова в двух шагах от повторения своего лучшего результата на AO. Ближайшим барьером на пути к цели станет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд.

Зигемунд, которой уже 36 лет, никогда особо не блистала в одиночном разряде. Парная карьера вышла у неё успешнее. В этом виде немка, которая ещё год назад была четвёртой ракеткой мира, завоевала 15 титулов на высшем уровне, в том числе победила на US Open 2020 года, плюс выиграла два турнира «Большого шлема» в миксте. Тот титул на нью-йоркском мэйджоре Лаура взяла вместе с легендарной Верой Звонарёвой. Тандем Звонарёва/Зигемунд вообще оказался весьма успешным. В 2022 году россиянка и немка выиграли два совместных титула, в том числе «тысячник» в Майами, а в 2023-м — целых четыре, включая Итоговый чемпионат WTA.

В одиночке у Зигемунд всего два титула, завоёванных ещё в середине прошлого десятилетия. Лаура тогда на какой-то момент забралась в топ-30, но подняться выше не смогла. Сейчас она идёт на 97-й строчке в рейтинге. На ТБШ она лишь раз доходила до 1/4 финала (на «Ролан Гаррос» — 2020), а выходом в третий круг нынешнего AO уже повторила свой лучший результат в Мельбурне. Так что в матче с Павлюченковой Лауре нечего терять.

Зигемунд известна тем, что может долго готовиться к розыгрышу, причём не только на подаче, но и на приёме. Из-за этого немка порой рискует подпасть под санкции со стороны судьи на вышке. Вспоминается US Open – 2023, когда жребий в первом круге свёл Зигемунд и Кори Гауфф. Американская теннисистка одержала победу со счётом 3:6, 6:2, 6:4. После матча интервьюер на корте попросил Гауфф описать победу. «Медленная», — таким было первое слово Кори. Во время матча Гауфф сигнализировала судье, что соперница слишком долго выбирает позицию для приёма. В итоге Зигемунд в третьем сете получила предупреждение и штрафное очко.

Кори Гауфф и Лаура Зигемунд Фото: Sarah Stier/Getty Images

«Я была очень терпелива на протяжении всего матча. Она нарушала правило о времени начиная с первого сета. Я ничего не говорила. Я смотрела на судью, а та ничего не делала. Тогда, очевидно, болельщики стали замечать, что она затягивает время, и было слышно, как они кричали, мол, время», — цитирует Гауфф Bleacher Report.

Зигемунд в долгу не осталась. «Я очень, очень расстроена тем, как зрители принимали меня сегодня. Я боец и никогда не делала ничего против зрителей. Я сохраняла спокойствие. Не сделала ни жеста в их сторону. А они меня не уважали. Они не уважали то, как я играла. Они не уважали меня как игрока. Они не уважают теннис, хороший теннис. Вот что я должна сказать. Это очень больно», — приводит её слова Eurosport. В своё оправдание Лаура добавила, что порой она может играть медленно, но подчеркнула, что таков её стиль, что это не попытка нарушить правила.

На United Cup две недели назад приключился небольшой скандал другого характера. Зигемунд играла с Гао Синьюй. Китайская теннисистка легко взяла первый сет со счётом 6:1, а в начале второй партии произошло вот что. При счёте 40:30 на подаче Гао мяч после одного из ударов китаянки улетел в аут, причём Зигемунд успела зацепить его ракеткой. Судья на вышке не заметил касания, и счёт вместо 1:1 по геймам стал «ровно». Лаура не стала указывать судье на его ошибку, сделала брейк в этом гейме и в итоге забрала партию со счётом 6:3.

Решающий сет, впрочем, взяла китаянка, выиграв партию 6:3, так что на результат матча тот эпизод вроде бы не повлиял, но осадок остался.

Лаура Зигемунд на United Cup Фото: Will Russell/Getty Images

Одним из наиболее примечательных моментов сезона-2024 стал матч, сыгранный на стадии 1/8 финала турнира в Хуахине. Зигемунд и другая китаянка Ван Сиюй провели матч, который вошёл в историю. Теннисистки играли 4 часа 9 минут. И выиграла этот марафон Зигемунд — в 36 лет! Немка дожала соперницу на тай-брейке в третьем сете — 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:1). Этот поединок стал самым продолжительным в WTA за последние 13 лет — после битвы Светланы Кузнецовой и Франчески Скьявоне, которые в очном матче на Australian Open 2011 года играли 4 часа 44 минуты (6:4, 1:6, 16:14 в пользу россиянки).

Что касается предстоящего матча с Павлюченковой, то Зигемунд может создать ей проблемы, хотя фаворитом, пусть и не безоговорочным, считается россиянка (эксперты оценивают шансы как 62 на 38). Анастасии следует быть готовой к резаным ударам, дропшотам, к тому, что соперница будет выходить к сетке. Да и подача у неё на этом AO в порядке. В первом круге процент попадания первой подачи у Лауры составил 74%, во втором, когда немка сенсационно выбила олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвэнь, прошлогоднюю финалистку AO, — ещё выше, 80%.

О том, что в теннисе важны не только физические кондиции, но и психология, Зигемунд знает и из собственного опыта, и благодаря учёбе. В 2016 году немка получила степень бакалавра в соответствующей дисциплине в Хагенском заочном университете. «Программа довольно обширная и охватывает все области психологии. Тем не менее есть возможность перенести многие основы из учёбы в спорт, что очень полезно. Моя бакалаврская работа — о том, как человек «задыхается» под давлением, то есть не может справиться с ситуацией, когда на него давят. С этим знаком каждый спортсмен и тренер. Знание теории, стоящей за подобными спортивными феноменами, помогает мне лучше понять их и оптимизировать — в случае крайней необходимости», — приводит слова спортсменки The Tennis Island.

Любопытно, что Павлюченкова и Зигемунд играют друг с другом раз в десятилетие. На турнире ITF в Ле-Контамине в 2007 году 16-летняя Павлюченкова обыграла 19-летнюю Зигемунд со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. В Штутгарте-2016, уже на уровне WTA, победила немка, причём с баранкой — 6:0, 7:5. Как будет на этот раз?