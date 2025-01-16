Как же так?! Медведев сенсационно вылетел с АО, проиграв американцу из второй сотни

После матча первого круга с Касидитом Самреем у болельщиков Даниила Медведева явно прибавилось седых волос. Таец, занимающий место в пятой сотне мирового рейтинга, впервые принимал участие на турнире «Большого шлема», в итоге едва не выбив одного из лидеров современного тенниса. Конечно, Медведев в присущей себе манере сам создал себе проблемы, да и знойная погода никогда не играла на руку россиянину. Но факт заключается в том, что уже на старте соревнования Даниил потратил много лишних сил и нервов, едва не закончив выступление в Мельбурне. Россиянину стоило задуматься, серьёзный звонок прозвучал.

«Вывод по первому матчу Даниила только один. Не знаю, в какой он готовности, какая была предсезонная подготовка — видимо, она была неидеальной. Допускаю, что было не до этого, ведь в начале года у Даниила родился второй ребёнок. Но мы не вправе тут ничего говорить», — считает победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Во втором круге Australian Open Даниилу предстояло сразиться с опасным американским квалифаером Лёнером Тином, ранее неожиданно обыгравшим аргентинца Камило Уго Карабельи. Матч поставили на вечернюю сессию по местному времени, поэтому про жару можно было забыть.

Теннисисты впервые сыграли друг с другом. В рейтинге Медведев сейчас пятый (и защищает здесь очки за прошлогодний финал), а Тин – 121-й. Американец, повторимся, прошёл квалификацию, а в конце прошлого сезона был в финале молодёжного Итогового, победив там таких более известных игроков, как Артюр Фис, Якуб Меншик и Алекс Михельсен, и уступив только Жоао Фонсеке в финале. Бразилец, кстати, уже закончил своё выступление на нынешнем мэйджоре.

Крайне неудачно начинался сет для Лёнера, он уступал 1:3, а у Даниила ещё и было два брейк-пойнта на второй брейк. Но, пройдя непростой момент, американец разыгрался. Тин планомерно провёл атаки, не торопился, выполнил довольно много ударов навылет. Кроме того, молодой теннисист хорошо раскладывал мячи по углам и гонял Медведева по корту. Вторую половину сета американец провёл на очень высоком уровне. Дополнительных проблем Медведеву доставлял тот факт, что Тин – левша.

Вторая партия получилась очень странной: обилие брейков говорило само за себя. Теннисисты будто не играли, а мучились на своей подаче. При этом было множество обменов на задней линии по 20-30 и даже один на 45 ударов. У обоих случались ошибки, но и классные розыгрыши тоже присутствовали.

Лёнер очень неплохо держал мяч на задней линии, периодически успешно переходил из обороны в атаку и порой выполнял невероятные удары из обороны. Медведев много нервничал, швырял ракетку и даже допускал нецензурные выкрики в адрес болельщиков. Всё это вылилось в заваленный тай-брейк.

Медведев вылетел с АО Фото: Getty Images

Кстати, за свою карьеру Даниил Медведев четыре раза сумел выиграть матч, уступая 0:2 по сетам. Теперь пришло время снова демонстрировать геройство. В третьем сете дело опять дошло до тай-брейка, где у Тина даже был матчбол, однако россиянин буквально на зубах вырвал вожделенный сет со счётом 10:8. Даниил чуть лучше подавал и получал так называемые freepoints, что и предопределило исход партии.

Дальше Тин очень сильно просел по физике: у него нет такого большого опыта играть длинные матчи. Не закрыв встречу в трёх сетах, Лёнер «поплыл», буквально провалив (1:6) четвёртую партию. 19-летний парень еле двигался и с трудом добивал мяч до сетки. Кроме того, Тин явно просел эмоционально.

Однако в решающем сете Тин ожил и снова забегал по корту. Более того, у молодого североамериканца получилось взять подачу соперника и повести 3:1. Правда, обратный брейк последовал мгновенно. При счёте 5:5 и 15:15 пошёл сильный дождь – пришлось закрывать крышу. Это сыграло в пользу Дани – он смог взять чужую подачу, а затем сам не подал на матч.

Пришлось играть супер-тай-брейк, на котором Медведев даже вёл, но в итоге разбазарил всё своё преимущество и вылетел с турнира, не защитив очки за прошлогодний финал. Россиянин точно вылетит из топ-5 рейтинга ATP. Увы, новый год Даниил начал очень слабо. Чёрная полоса в его карьере продолжается.