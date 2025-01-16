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Даниил Медведев проиграл Лёнеру Тину во втором круге Australian Open, 16 января 2025 года, всё главное

Как же так?! Медведев сенсационно вылетел с АО, проиграв американцу из второй сотни
Павел Панышев
Даниил Медведев проиграл Лёнеру Тину
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Даниил бросал ракетку и допустил нецензурную фразу в адрес болельщика, не выдержав почти пятичасового марафона.

После матча первого круга с Касидитом Самреем у болельщиков Даниила Медведева явно прибавилось седых волос. Таец, занимающий место в пятой сотне мирового рейтинга, впервые принимал участие на турнире «Большого шлема», в итоге едва не выбив одного из лидеров современного тенниса. Конечно, Медведев в присущей себе манере сам создал себе проблемы, да и знойная погода никогда не играла на руку россиянину. Но факт заключается в том, что уже на старте соревнования Даниил потратил много лишних сил и нервов, едва не закончив выступление в Мельбурне. Россиянину стоило задуматься, серьёзный звонок прозвучал.

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«Вывод по первому матчу Даниила только один. Не знаю, в какой он готовности, какая была предсезонная подготовка — видимо, она была неидеальной. Допускаю, что было не до этого, ведь в начале года у Даниила родился второй ребёнок. Но мы не вправе тут ничего говорить», — считает победитель двух турниров «Большого шлема», вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Во втором круге Australian Open Даниилу предстояло сразиться с опасным американским квалифаером Лёнером Тином, ранее неожиданно обыгравшим аргентинца Камило Уго Карабельи. Матч поставили на вечернюю сессию по местному времени, поэтому про жару можно было забыть.

Что известно про американца Тина:
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Теннисисты впервые сыграли друг с другом. В рейтинге Медведев сейчас пятый (и защищает здесь очки за прошлогодний финал), а Тин – 121-й. Американец, повторимся, прошёл квалификацию, а в конце прошлого сезона был в финале молодёжного Итогового, победив там таких более известных игроков, как Артюр Фис, Якуб Меншик и Алекс Михельсен, и уступив только Жоао Фонсеке в финале. Бразилец, кстати, уже закончил своё выступление на нынешнем мэйджоре.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Крайне неудачно начинался сет для Лёнера, он уступал 1:3, а у Даниила ещё и было два брейк-пойнта на второй брейк. Но, пройдя непростой момент, американец разыгрался. Тин планомерно провёл атаки, не торопился, выполнил довольно много ударов навылет. Кроме того, молодой теннисист хорошо раскладывал мячи по углам и гонял Медведева по корту. Вторую половину сета американец провёл на очень высоком уровне. Дополнительных проблем Медведеву доставлял тот факт, что Тин – левша.

Вторая партия получилась очень странной: обилие брейков говорило само за себя. Теннисисты будто не играли, а мучились на своей подаче. При этом было множество обменов на задней линии по 20-30 и даже один на 45 ударов. У обоих случались ошибки, но и классные розыгрыши тоже присутствовали.

Лёнер очень неплохо держал мяч на задней линии, периодически успешно переходил из обороны в атаку и порой выполнял невероятные удары из обороны. Медведев много нервничал, швырял ракетку и даже допускал нецензурные выкрики в адрес болельщиков. Всё это вылилось в заваленный тай-брейк.

Медведев вылетел с АО

Медведев вылетел с АО

Фото: Getty Images

Кстати, за свою карьеру Даниил Медведев четыре раза сумел выиграть матч, уступая 0:2 по сетам. Теперь пришло время снова демонстрировать геройство. В третьем сете дело опять дошло до тай-брейка, где у Тина даже был матчбол, однако россиянин буквально на зубах вырвал вожделенный сет со счётом 10:8. Даниил чуть лучше подавал и получал так называемые freepoints, что и предопределило исход партии.

Дальше Тин очень сильно просел по физике: у него нет такого большого опыта играть длинные матчи. Не закрыв встречу в трёх сетах, Лёнер «поплыл», буквально провалив (1:6) четвёртую партию. 19-летний парень еле двигался и с трудом добивал мяч до сетки. Кроме того, Тин явно просел эмоционально.

Однако в решающем сете Тин ожил и снова забегал по корту. Более того, у молодого североамериканца получилось взять подачу соперника и повести 3:1. Правда, обратный брейк последовал мгновенно. При счёте 5:5 и 15:15 пошёл сильный дождь – пришлось закрывать крышу. Это сыграло в пользу Дани – он смог взять чужую подачу, а затем сам не подал на матч.

Пришлось играть супер-тай-брейк, на котором Медведев даже вёл, но в итоге разбазарил всё своё преимущество и вылетел с турнира, не защитив очки за прошлогодний финал. Россиянин точно вылетит из топ-5 рейтинга ATP. Увы, новый год Даниил начал очень слабо. Чёрная полоса в его карьере продолжается.

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