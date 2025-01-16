Разбил камеру, а затем оскорбил болельщика. Медведев на АО — шквал эмоций и большой провал

После победы в третьем сете россиянин сумел взять себя в руки, но оформить камбэк ему это уже не помогло.

Перед началом Открытого чемпионата Австралии 2025 года лучший теннисист России Даниил Медведев излучал невиданный оптимизм. 28-летний спортсмен получил прибавление в семействе, второй раз в жизни став отцом, и также заявил, что одну провёл из лучших предсезонок за всё время профессиональной карьеры.

«Подготовка к сезону прошла великолепно. Не хочу говорить громких слов, но, по-моему, я провёл одну из лучших предсезонок в жизни. Мы выделили на неё пять недель — это много. В прошлом году я тоже не играл турниров перед Australian Open. По-моему, всё слишком рано начинается. Я не праздную Рождество 25 декабря, но в России очень важна ночь с 31 декабря на 1 января — это время, когда приходит Дед Мороз и дарит подарки. И я в этот момент хочу быть дома», — говорил Медведев журналистам на пресс-конференции.

Казалось, что на такой позитивной волне финалист Australian Open – 2024 не должен испытывать никаких проблем на старте первого в сезоне турнира «Большого шлема». Тем более Даниилу откровенно повезло с жеребьёвкой – его соперником по матчу первого круга стал малоизвестный таец Касидит Самрей. Но уже стартовый поединок Даниила в Мельбурне показал, что россиянин находится в крайне тревожном и уже привычно нестабильном эмоциональном состоянии.

Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победитель одного турнира «Большого шлема» справился с Самреем лишь в пятисетовом матче, в ходе встречи сумев уйти с 1:2 по партиям. При этом уже в той встрече Даниил умудрился нахулиганить на очень крупный штраф. После неудачного розыгрыша россиянин несколько раз ударил ракеткой по сетке.

В результате агрессивных действий он сломал ракетку и камеру, повешенную на сетку. По информации Tennis Channel, Медведев должен будет заплатить $ 50 тыс. Однако если судьи посчитают его действия неспортивными, то наказание может увеличиться и до $ 100 тыс. Кроме того, теннисист будет вынужден возместить ещё и стоимость разбитой им камеры.

В матче второго круга неприятности Даниила продолжились. Сегодня он встречался с американцем ЛёнеромТином, который хоть и считается одной из восходящих звёздочек мирового тенниса, но на текущий момент 19-летний спортсмен пока не отличался большими победами во взрослой карьере. Перед началом Открытого чемпионата Австралии – 2025 молодой американец занимал 121-ю строчку в мировом рейтинге и в основную сетку этого мэйджора он пробивался через квалификацию.

Лёнер Тин Фото: Andy Cheung/Getty Images

Самое начало встречи прошло под диктовку россиянина, который сумел сделать быстрый брейк и повести 3:1. В пятом гейме у Даниила было ещё и два брейк-пойнта, но Медведев не смог их реализовать, после чего началось цунами страстей. Игра у россиянина совершенно разладилась, он сначала упустил всё своё преимущество, а затем стал проигрывать 3:5 и в девятом гейме отметился срывом в адрес болельщика.

Медведев по-русски громко сказал кому-то на трибунах: «Сейчас ###### (нецензурная лексика) будешь у меня». Это услышал другой русскоговорящий болельщик и крикнул: «Правильно!» В итоге россиянин уступил в первой партии со счётом 3:6.

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Во второй партии россиянин дважды упускал брейк, а при счёте 3:3 снова проиграл подачу. После этого он запустил ракетку в боковой рекламный щит на корте. За это он получил первое во встрече предупреждение за неспортивное поведение.

Даниил Медведев Фото: Скриншот из трансляции

Развязка партии наступила на тай-брейке, на старте которого выдававший матч своей жизни отметился выигранным розыгрышем из 45 ударов. Невероятный обмен продолжался дольше минуты и завершился ошибкой Даниила справа по длине.

Права на видео принадлежат Tennis Australia.

В середине 13-го гейма наступил определяющий момент, когда Даниил допустил двойную ошибку. Примечательно, что дважды подряд россиянину засчитали зашаг. После этого Медведев долго спорил с судьёй на вышке, продолжая выплёскивать весь накопившийся негатив. В результате российский спортсмен проиграл и эту партию, оказавшись прижатым к стенке – 0:2 по партиям.

Перед третьим сетом Даниил взял перерыв, уйдя с корта в подтрибунное помещение. Там россиянин более-менее успокоился и, вернувшись на площадку, на какое-то время сумел прийти в себя. Россиянин повёл с брейком в третьей партии, но при счёте 4:3 снова обиднейшим образом упустил брейк. В восьмом гейме при счёте 30:30 у него опять определили зашаг на второй подаче, и, отдав гейм, он замахнулся в сторону супервайзера. За это он получил второе предупреждение и штраф на очко.

В свою очередь, 19-летний Тин всё еще продолжал демонстрировать теннис высочайшего уровня, абсолютно не обращая внимания на эмоциональные перепады в игре своего титулованного оппонента. Исход партии вновь решался на тай-брейке, который сложился драматичным образом.

Проводящий свой дебютный Australian Open американец вырвался вперёд с мини-брейком (4:2) и затем допустил кратковременный спад, допустив две подряд ошибки и начав уступать (4:5). Спустя минуту россиянин заработал первый сетбол, который тут же сменился матчболом у американца. Но Даниил отыграл его эйсом и дальше забрал третий сет – 7:6 (10:8).

Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на канале Eurosport Tennis.

На яркое спасение Медведева в третьем сете моментально отреагировала пресс-служба австралийского турнира: «А вы думали, он тихо уйдёт», — было сказано в сообщении организаторов.

Уход Даниила с матчбола стал поворотным моментом во встрече. Молодой американец, не обладающий опытом подобных матчей, моментально просел и стал ошибаться в огромном количестве. Даниил же наконец успокоился и стал методично собирать выигранные геймы. Четвёртый сет получился односторонним и завершился разгромом для соперника в исполнении Медведева – 6:1.

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Пятый сет начался с затяжного гейма на подаче Лёнера продолжительностью 12 минут. В нём Даниил мог дважды брейковать соперника, и в этом случае решающая партия вполне могла пойти по сценарию четвёртого сета. Но Тин всё-таки выстоял и продолжил сопротивление. Казалось, что ничего страшного не произошло и через некоторое время россиянин всё-таки сделает вожделенный брейк.

Вот только первым в пятой партии брейк сделал молодой американец, выйдя вперёд – 1:3. Однако на сей раз Даниил не потерял рассудок, вместо этого оперативно вернув проигранную подачу и не позволив оппоненту почувствовать близость выигранной встречи – 3:3. В дальнейшем на корте снова завязалась равная и красивая борьба, в которой оба теннисиста забирали геймы на своих подачах.

Даниил Медведев Фото: Andy Cheung/Getty Images

В 11-м гейме в ход и без того яркого противостояния ворвался дождь, пролившийся над теннисным кортом в Мельбурне и заставивший организаторов прервать встречу для закрытия крыши. В игре наступила вынужденная пауза, после завершения которой Медведев моментально забрал чужой гейм и вышел подавать на матч. Всё? Это было бы слишком банально для столь эмоциональной встречи.

Тин сделал обратный брейк, заработав право на чемпионский тай-брейк. Исход всей встречи решился в одном гейме, где лучше и надёжнее оказался Лёнер. В самый нужный момент молодой американец проявил сумасшедший характер и смог перебороть куда более опытного россиянина. Проведя почти пять часов на корте, Тин ментально оказался крепче Медведева и в заключительном гейме матча проявил для своего юного возраста чудеса точности и стабильности – 6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6. Так была одержана главная на данный момент победа в карьере Лёнера.

Права на видео принадлежат Tennis Australia.

Для первой ракетки России австралийский турнир же на этом оказался неожиданно рано завершён. Таким образом, Даниил повторил худший результат в Мельбурне с 2018 года, не сумев защитить прошлогодний финал. Теперь по итогам австралийского «Шлема» россиянин уже точно покинет топ-5 мирового рейтинга. Это действительно огромная неудача для российского спортсмена.