Кто такая Магдалена Френх и чем она опасна.

Лучшая в туре по камбэкам. Уже выбила двух россиянок с АО, а теперь у неё битва с Миррой

Australian Open в самом разгаре! Грядёт старт третьего круга и начало матчей с яркими афишами.

В пятницу, 17 января, на корт готовится выйти Мирра Андреева (15). Ей в соперницы досталась непростая полька Магдалена Френх (26).

Первые две встречи в Мельбурне сложились для Мирры и Магдалены по примерно похожему сценарию. Россиянка на старте турнира в двух партиях переиграла Мари Боузкову (6:3, 6:3), а затем совершила камбэк в поединке с Моюкой Учижимой (6:4, 3:6, 7:6 (10:8)). В решающей партии матча с японкой Андреева находилась в двух мячах от поражения, отыгралась с 3:5 и героически сохранила возможность продолжить путь на Australian Open.

У Френх старт Открытого чемпионата Австралии тоже выдался непростым. В первом круге она переиграла Полину Кудерметову (6:4, 6:4), а следом выдала мощный камбэк в противостоянии с Анной Блинковой.

Первый сет Магдалена проиграла с «баранкой», а второй с таким же счётом выиграла. В решающей партии полька оказалась стабильнее и забрала эту встречу в свою пользу (0:6, 6:0, 6:2).

Френх, кстати, лучше всех в WTA-туре отыгрывается после проигранного с «баранкой» сета. С начала 2024 года Магдалена трижды совершила камбэк после всухую проигранной партии! Сначала ей это удалось в матче с Сарой Соррибес-Тормо в Хобарте (0:6, 6:1, 6:4), затем – в игре с Дианой Шнайдер в Пекине (0:6, 6:3, 6:4), а теперь и во встрече с Блинковой в Мельбурне.

Ни одна другая теннисистка такой же статистикой похвастаться не может. Так что Френх лучше других знает, что такое камбэк.

Магдалена Френх Фото: Sarah Reed/Getty Images

Френх дебютировала в про-туре в 2013 году. Тогда ей было 15 лет. В этом же возрасте в WTA впервые сыграла и Андреева.

Сейчас Магдалене – 27. В её арсенале – шесть титулов ITF. Свой пока единственный трофей на уровне WTA полька взяла в сезоне-2024. Случилось это на «пятисотнике» в Гвадалахаре.

Наивысшей позицией Френх в рейтинге была 22-я строчка, а лучшим результатом на ТБШ – четвёртый круг Australian Open – 2024. По ходу Кубка Билли Джин Кинг она помогла сборной Польши добраться до полуфинала.

Андреева же в свои 17 лет имеет гораздо более серьёзные достижения, а вместе с ними – и чуть больше опыта. Мирра занимает в рейтинге 15-ю строчку, имеет шесть титулов ITF и один – WTA, а ещё полуфинал «Ролан Гаррос» и серебро Олимпийских игр в паре.

Но это лишь цифры. Друг с другом Мирра и Магдалена не встречались ни разу, так что их матч вне зависимости от статистики может иметь как вполне ожидаемый, так и совсем непредсказуемый исход.

Поединок Андреевой и Френх запланирован на пятницу, 17 января. Начало – в 6:00 мск.

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