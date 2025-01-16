Медведев из-за раннего вылета с AO потерял почти $ 2 млн. Считаем призовые Даниила

Даниил Медведев впервые с 2018 года не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии. Тогда он, как и сейчас, выиграл лишь один матч в основной сетке Australian Open и остановился во втором круге. В этот раз за судьбу Медведева на AO стало тревожно уже в первом. У россиянина были большие проблемы во встрече с никому не известным тайцем Касидитом Самреем. Но всё же он вытащил пятисетовый поединок, продолжавшийся чуть более трёх часов, — 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

Однако это были ещё цветочки. Ягодки пошли во втором круге. 19-летний Лёнер Тин стал непреодолимым барьером для Даниила. Да, он чуть более известен, нежели Самрей, — всё-таки участник молодёжного Итогового чемпионата ATP. Но Медведев, как ни крути, обязан побеждать теннисистов, не входящих в первую сотню мирового рейтинга. Матч, продолжавшийся почти пять часов, закончился почти в три часа утра по времени Мельбурна. Всё решилось на чемпионском тай-брейке, который играется в решающем сете, — 6:3, 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 1:6, 7:6 (10:7).

Медведев впервые с «Ролан Гаррос» 2023 года не смог выйти в третий круг на мэйджоре — на том турнире он вообще проиграл первый же матч. Поэтому призовые Даниила за турнир можно вычислить уже сейчас. За выход во второй круг AO-2025 он заработал 200 тыс. австралийских долларов. По текущему курсу это примерно $ 124 тыс.

Можно подсчитать условные потери Медведева, который год назад дошёл до финала Australian Open. В этом году призовые для финалиста составляют 1,9 млн австралийских долларов, или $ 1 млн 182 тыс. Таким образом, Даниил получит более чем на $ 1 млн меньше, нежели получил бы в случае успешной защиты прошлогоднего результата. А если бы он завоевал титул в Мельбурне, то заработал бы 3,5 млн австралийских долларов ($ 2 млн 177 тыс.) Таким образом, потери Медведева, если считать по максимуму, составили почти $ 2 млн.

Ещё российский теннисист должен будет оплатить штраф. Напомним, в матче первого круга Медведев после неудачного для себя розыгрыша принялся бить ракеткой по сетке.

Даниил Медведев сломал ракетку и камеру. Фото: Кадр из трансляции

В результате сломалась не только ракетка…

Сломанная ракетка Даниила Медведева. Фото: Кадр из трансляции

…но и закреплённая на сетке камера.

Даниил Медведев сломал камеру и повредил сетку. Фото: Кадр из трансляции

Минимальный штраф Медведева составляет $ 50 тыс., а если его действия посчитают неспортивными, сумма может вырасти до $ 100 тыс. Кроме того, Даниилу предстоит возместить стоимость камеры.

«Обычно штраф дают, когда ракетку ломаешь. Камера сколько-то стоит, но не думаю, что GoPro очень дорогая. Однако хочу сказать, что камера оказалась очень крепкой! Ракетка не выдержала, а камера выдержала. Да, сломалась, но от неё ничего не отвалилось. Очень крепкая, я удивлён. Я вообще не собирался разбивать ракетку в хлам, а когда увидел её, ну такой: ладно, пора брать новую ракетку», — говорил Медведев на пресс-конференции после победы в первом круге.

В поединке второго круга Даниил также не смог избежать срывов. Судья на вышке дважды наказывал Медведева предупреждением; кроме того, в первом сете он повздорил с болельщиком. Даниил на русском языке бросил кому-то на трибунах: «Сейчас ###### будешь у меня». Это услышал другой русскоговорящий болельщик и крикнул: «Правильно!»