Полуфинал Уимблдона и серебряная медаль в Париже. Кто сразится с Дианой Шнайдер

Что объединяет Диану Шнайдер и Донну Векич? Прошлогодняя Олимпиада в Париже, на которой обе добились своих лучших на данный момент результатов в карьере. И россиянка, и хорватка завоевали там серебро – Диана дошла до финала в паре с Миррой Андреевой, проиграв Саре Эррани и Жасмин Паолини, а Донна сделала это в одиночном разряде, уступив Чжэн Циньвэнь. В финалах сравнимых по уровню турниров («Шлемов» или WTA-1000) девушки пока не участвовали, так что эти серебряные медали, безусловно, стоят особняком.

При этом если 20-летняя Диана только недавно ворвалась в тур и за прошлый сезон совершила скачок из самого конца первой сотни к подступам к топ-10 (финишировала 12-й, а сейчас занимает 13-ю строчку), то 28-летнюю Донну можно считать практически ветераном WTA. При этом в начале карьеры она больше была не как звезда тенниса (поскольку находилась во второй половине топ-100), а как девушка Стэна Вавринки. Швейцарец, начав отношения с Векич, развёлся со своей супругой, которая была старше его на 10 лет – при этом Донна на 11 лет младше Стэна. Сам Вавринка тогда, в середине 10-х, был на пике – выиграл Australian Open в 2014-м, на следующий год стал чемпионом «Ролан Гаррос», а в 2016 году победил и на US Open. Три «Шлема» – невероятный результат в эпоху доминирования Биг-3 и Энди Маррея, причём в финалах Вавринка побеждал то Рафаэля Надаля, то Новака Джоковича.

Огласку отношениям Векич и Вавринки с огромной долей скандальности придал Ник Кирьос, во время матча со швейцарцем на канадском «Мастерсе» летом 2015 года заявивший: «Коккинакис переспал с твоей девушкой. Извини, что приходится тебе это сообщить». При этом сказал это Ник, отвернувшись к болельщикам, поэтому Стэн узнал о произошедшем только после игры. Неизвестно, какие последствия это имело для отношений Вавринки с Векич и с Танаси Коккинакисом (впрочем, с Донной швейцарец после этого встречался ещё несколько лет – да и даже если Кирьос сказал правду, то Танаси и Донна, скорее всего, были вместе ещё до начала её отношений со Стэном), а вот скандального Ника Стэн в раздевалке чуть не побил. Игрокам и работникам турнира пришлось вмешиваться и разнимать теннисистов.

Донна Векич и Стэн Вавринка Фото: Karwai Tang/WireImage

После этого в личной жизни Векич никаких драм, по крайней мере ставших достоянием публики, не происходило, а её карьера плавно развивалась. В 2019 году (как раз тогда, когда они с Вавринкой расстались) Донна дебютировала в топ-20, добившись этого в 23 года – то есть на три года позже Дианы Шнайдер. Прорыву в двадцатку лучших помог четвертьфинал US Open, чем россиянка пока что похвастать не может – у Дианы лучшим результатом на «Шлемах» сейчас является 1/8 финала, причём тоже в Нью-Йорке.

При этом Векич вовсе не закрепилась на подступах к элите на постоянной основе. К концу сезона-2021 с его коронавирусными ограничениями и частично замороженным рейтингом за 2020 год хорватка даже оказалась в начале второй сотни, но финишировала всё же в топ-70. Следующий рывок удался ей только в 2023-м, когда она дошла до четвертьфинала АО, проиграв только будущей чемпионке, Арине Соболенко. Также Донна завоевала титул в Монтеррее и выступила в финале Берлина, закончив сезон на подступах к топ-20.

В прошлом году титулов у Векич не было, а за Олимпиаду рейтинговые очки сейчас не начисляют, но ряда хороших выступлений Донне хватило, чтобы финишировать уже внутри топ-20. В Мельбурне хорватка провалилась, и близко не защитив очки за четвертьфинал – вылетела уже в первом круге, попав на Анастасию Павлюченкову. Главные результаты пришли летом: финал «пятисотника» в Бад-Хомбурге, который она проиграла как раз Шнайдер (6:3, 2:6, 6:3 в пользу Дианы; пока что это их единственная очная встреча), полуфинал Уимблдона с Жасмин Паолини, где Векич дважды вела с брейком в решающей партии, а затем была в двух очках от победы на тай-брейке) и уже упомянутый финал Олимпиады, проходившей, в отличие от Бад-Хомбурга и Уимблдона, на грунте. Собственно говоря, на этом бензин у хорватки фактически закончился – отметить можно ещё только 1/8 финала US Open. Но для финиша на 19-й строчке баллов хватило.

Саша Бажин Фото: Robert Prange/Getty Images

В межсезонье Донна сменила тренера, объявив о начале работы с Сашей Бажиным. Немец известен прежде всего как многолетний спарринг-партнёр Серены Уильямс и тренер Наоми Осаки, с которым японка выиграла два «Шлема». С другими теннисистками он работал с разной степенью успеха, но Каролина Плишкова при нём дошла до финала Уимблдона-2021 – своего второго и на данный момент последнего финала на мэйджорах. Старт сезона у Векич получился, мягко говоря, невыдающимся (проиграла оба поединка на United Cup и легко уступила Юлии Путинцевой в Аделаиде), но посмотрим, какие плоды принесёт это сотрудничество в дальнейшем.

Диана Шнайдер Фото: Robert Prange/Getty Images

Кстати, Шнайдер в Аделаиде тоже уступила Путинцевой, но в четвертьфинале и в упорнейшей борьбе, за три с лишним часа. А на первой неделе сезона Диана завоевала титул в Брисбене – правда, не в одиночке, а в паре с Миррой Андреевой. При этом ситуация с тренером у россиянки, в отличие от Векич, непонятная. Официального объявления по поводу завершения её сотрудничества с Игорем Андреевым не было, но в боксе Дианы Игоря не видно ещё с конца прошлого сезона, когда она выиграла турнир в Гонконге. Вместе со Шнайдер сейчас её семья, и пока неясно, долговременный это расклад или краткосрочный. В любом случае вторая ракетка России уже победила здесь Элизабетту Коччаретто и Айлу Томлянович, а теперь постарается сделать 2-0 по личным встречам с Векич.

Встреча Шнайдер с Векич состоится в пятницу, 17 января. Начало – чуть позже 3:30 мск. За этим и другими матчами Australian Open – 2025 следите на «Чемпионате».