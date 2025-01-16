«Поражение Даниила — это беда». Ранний вылет Медведева на АО вызвал недоумение

Сумасшедшим матчем завершился очередной игровой день на Australian Open. Пять сетов, больше четырёх часов на корте, три тай-брейка. И всё это – в исполнении Даниила Медведева (5) и Лёнера Тина (121).

Обойти стороной эту встречу оказалось сложно. Первой на результат матча отреагировала пресс-служба Australian Open.

«Медведев vs Тин – это именно то, за что мы любим теннис. Это самый длинный матч в карьере Лёнера и обычный вечер четверга для Даниила», — опубликовали в социальных сетях AO.

Зарубежные спортивные СМИ мало комментируют игру россиянина и делают акцент на сенсации от Тина.

«Выучите его имя! Новая звезда родилась в Мельбурне», — отреагировал в соцсетях Eurosport.

Даниил Медведев и Лёнер Тин Фото: EPA/TASS

Российские эксперты тоже отметили выдающуюся игру юного американца.

«Прежде всего надо отметить игру Тина, выдержавшего пятисетовый марафон и вырвавшего тай-брейк в решающем сете. Так что новое поколение уже здесь, и раньше, чем многие ожидали. При этом Тин превзошёл Даниила в таком показателе, как розыгрыши, выигранные под давлением», — сказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко «Чемпионату».

«На самом деле надо отметить игру Тина, который действовал очень вдохновенно. Да, Даня немного медленно начал. Отыгрался с 0-2 по сетам, практически развернул матч. Конечно, Медведев потрясающий боец, несмотря на то что много чего сегодня не получалось», — приводит слова олимпийской чемпионки в паре Елены Весниной «Спорт-экспресс».

«По той игре, которую сегодня показал Тин с Медведевым, он заслужил эту победу. Ещё в начале пятой партии было видно, насколько физически лучше выглядит американец. Когда Медведев пытался передержать его на задней линии, Тин не выглядел потерянным. Он находил правильные удары, чтобы переиграть Медведева.

После победы Медведева в первом круге мы все думали: «Ну, ладно. Против такого соперника — такая игра была простительна». Но дальше игроки всё сильнее и сильнее. Хоть и юниоры, но они настроены на каждый матч на турнире «Большого шлема». К сожалению, в этом году Медведеву не получилось защитить свои рейтинговые очки за финал прошлого года в Австралии. С такой игрой вылет с турнира был ожидаем для всех. Думаю, Медведев понимает, что такой игры не было достаточно для хороших результатов», — сказала бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева «Чемпионату».

«Почему должны сразу говорить, будет ли Медведев опускаться в рейтинге или нет? Не страшно, что Медведев вылетает из топ-5 рейтинга. Сначала посев первой четвёрки, потом – следующая четвёрка. Всё зависит от того, с кем ты будешь играть на «Большом шлеме» за выход в полуфинал. Но до этой стадии ещё дойти надо. Если ты сеяный, то у тебя нормальная сетка. Даня не показал плохой теннис или плохой уровень. Мне кажется, что соперник сегодня был действительно хороший. Сам матч, который продолжался больше четырёх с половиной часов — тому показатель. Были феноменальные розыгрыши», — сказал бывший российский теннисист Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

А вот два заслуженных тренера России совсем не воодушевились игрой Медведева.

«Поражение Медведева — это беда. С другой стороны, матч был захватывающий и обоюдоострый. Оба действовали с хорошим запалом. Эту игру вёл Медведев, был более активен, но надо отдать должное Тину. Он молодой, быстрый, не признаёт авторитетов. Нередко были розыгрыши с 20 и больше ударами — это говорит о темпе матча. Некоторые атаки были неожиданными для Медведева, к некоторым мячам он даже не бежал. Его заставали врасплох», — сказал Виктор Янчук в беседе с «Чемпионатом».

«План подготовки Медведева, который заключался в том, чтобы не играть поединки перед Australian Open, даёт сбой. Первый матч продлился пять сетов и сегодня – тоже. Надо отметить, что молодой американец очень здорово играл, великолепно передвигался. Мне кажется, что четвёртый сет он намеренно отдал, взял небольшую паузу и усыпил бдительность Даниила», — приводит слова Александра Каливоды ТАСС.

Ранний вылет топовых теннисистов – всегда непростая тема для обсуждения. И порой она в серьёзных спорах и дискуссиях не нуждается.

Так или иначе, Медведев после поражения во втором круге AO потеряет 1250 очков и выпадет из топ-5 рейтинга. А за тем, как в итоге сложится игра Даниила, будут следить и эксперты, и мы, болельщики.