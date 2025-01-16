За кем следить 17 января на кортах Мельбурна.

5 топ-матчей пятницы в теннисе: Павлюченкова, Шнайдер и Мирра на Australian Open — 2025

Посмотреть все события 17 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Анастасия до Дианы Шнайдер?

Россиянка Анастасия Павлюченкова провела два напряжённых матча на пути к третьему кругу Australian Open. Теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, ей необходимо справиться с немкой Лаурой Зигемунд. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. На турнире 25К в Ле-Контамен-2007 сильнее была Анастасия, а в Штутгарте-2016 — Лаура. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Донна Векич.

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Клара Таусон (Дания), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Арина Соболенко серию победных матчей на Australian Open до 17?

Победительница Australian Open двух последних лет Арина Соболенко, похоже, всерьёз намерена завоевать и третий титул подряд. Она уже без потери сетов справилась со Слоан Стивенс и с Джессикой Бузас Манейро, а теперь померится силами с датчанкой Кларой Таусон. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Магдалена Френх — Мирра Андреева.

🎾 3:30*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Донна Векич (Хорватия, 18), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграют две медалистки Олимпиады?

За место в четвёртом круге Australian Open поспорят между собой теннисистки, завоевавшие серебро Олимпиады в Париже. Только хорватка Донна Векич отличилась летом в одиночном разряде, а россиянка Диана Шнайдер — в парном. Между собой теннисистки уже играли — в Бад-Хомбурге-2024 сильнее была Диана. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Анастасия Павлюченкова — Лаура Зигемунд.

🎾 6:00*: Магдалена Френх (Польша, 23) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Френх с третьей россиянкой подряд?

Магдалена Френх из Польши стала настоящей грозой россиянок на нынешнем Australian Open. Сначала она выбила из сетки Полину Кудерметову, потом отыгралась с 0:6 от Анны Блинковой, а теперь встретится с 17-летней Миррой Андреевой. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Клара Таусон.

🎾 11:00*: Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Джокович с сеяным соперником?

Новак Джокович начал поход за 11-м титулом на Australian Open с двух потерянных сетов в двух стартовых матчах с соперниками, не входящими в топ-100. Теперь в третьем круге знаменитому сербу будет противостоять 26-й номер посева Томаш Махач из Чехии. Теннисисты ранее играли дважды и обменялись победами. В Дохе-2023 сильнее был Джокович, а в Женеве-2024 — Махач. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Иржи Легечка — Бенжамен Бонзи.