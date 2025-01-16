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Теннисные матчи пятницы 17 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей пятницы в теннисе: Павлюченкова, Шнайдер и Мирра на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
Россияне на Australian Open 17 января 2025 года
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За кем следить 17 января на кортах Мельбурна.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — Лаура Зигемунд (Германия), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Интрига: доберётся ли Анастасия до Дианы Шнайдер?

Россиянка Анастасия Павлюченкова провела два напряжённых матча на пути к третьему кругу Australian Open. Теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, ей необходимо справиться с немкой Лаурой Зигемунд. Девушки ранее встречались дважды и обменялись победами. На турнире 25К в Ле-Контамен-2007 сильнее была Анастасия, а в Штутгарте-2016 — Лаура. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Диана Шнайдер — Донна Векич.

Напарница Веры Звонарёвой и в 36 лет в состоянии преподнести сенсацию:
Победила олимпийскую чемпионку на AO и вышла на Павлюченкову. Представляем Лауру Зигемунд
Победила олимпийскую чемпионку на AO и вышла на Павлюченкову. Представляем Лауру Зигемунд

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Клара Таусон (Дания), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Таусон
42
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Интрига: продлит ли Арина Соболенко серию победных матчей на Australian Open до 17?

Победительница Australian Open двух последних лет Арина Соболенко, похоже, всерьёз намерена завоевать и третий титул подряд. Она уже без потери сетов справилась со Слоан Стивенс и с Джессикой Бузас Манейро, а теперь померится силами с датчанкой Кларой Таусон. Девушки ранее друг с другом не играли, а победительница сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Магдалена Френх — Мирра Андреева.

Арина может добраться до юной россиянки:
Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке
Мирра и Соболенко могут сыграть друг с другом в 4-м круге AO: какой у них путь по сетке

🎾 3:30*: Диана Шнайдер (Россия, 12) — Донна Векич (Хорватия, 18), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич

Интрига: как сыграют две медалистки Олимпиады?

За место в четвёртом круге Australian Open поспорят между собой теннисистки, завоевавшие серебро Олимпиады в Париже. Только хорватка Донна Векич отличилась летом в одиночном разряде, а россиянка Диана Шнайдер — в парном. Между собой теннисистки уже играли — в Бад-Хомбурге-2024 сильнее была Диана. Победительница нового матча далее померится силами с кем-то из пары Анастасия Павлюченкова — Лаура Зигемунд.

28-летняя Донна Векич — на пике карьеры:
Полуфинал Уимблдона и серебряная медаль в Париже. Кто сразится с Дианой Шнайдер
Полуфинал Уимблдона и серебряная медаль в Париже. Кто сразится с Дианой Шнайдер

🎾 6:00*: Магдалена Френх (Польша, 23) — Мирра Андреева (Россия, 14), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: справится ли Френх с третьей россиянкой подряд?

Магдалена Френх из Польши стала настоящей грозой россиянок на нынешнем Australian Open. Сначала она выбила из сетки Полину Кудерметову, потом отыгралась с 0:6 от Анны Блинковой, а теперь встретится с 17-летней Миррой Андреевой. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Клара Таусон.

Кто такая Магдалена Френх и чем она опасна:
Лучшая в туре по камбэкам. Уже выбила двух россиянок с АО, а теперь у неё битва с Миррой
Лучшая в туре по камбэкам. Уже выбила двух россиянок с АО, а теперь у неё битва с Миррой

🎾 11:00*: Новак Джокович (Сербия, 7) — Томаш Махач (Чехия, 26), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 11:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Томаш Махач
25
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Интрига: справится ли Джокович с сеяным соперником?

Новак Джокович начал поход за 11-м титулом на Australian Open с двух потерянных сетов в двух стартовых матчах с соперниками, не входящими в топ-100. Теперь в третьем круге знаменитому сербу будет противостоять 26-й номер посева Томаш Махач из Чехии. Теннисисты ранее играли дважды и обменялись победами. В Дохе-2023 сильнее был Джокович, а в Женеве-2024 — Махач. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Иржи Легечка — Бенжамен Бонзи.

Новаку всё труднее противостоять юным соперникам:
«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь
«Деньги, девочки, казино». Джокович и Медведев в страхе уже поглядывают на молодёжь
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