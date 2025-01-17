Павлюченкова рвётся во вторую неделю Australian Open! Ещё играют Шнайдер и Мирра. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В пятницу, 17 января, начнётся третий круг. С этого момента уже возможны поединки между двумя сеяными теннисистами. Будет сыграно 16 матчей: по восемь у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Среди прочих на корты выйдут и россиянки – Диана Шнайдер (12-й номер посева), Мирра Андреева (14) и Анастасия Павлюченкова (27). Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (7), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Новак Джокович (7).
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Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян и топов читайте в нашем материале.
Расписание пятницы
В пятницу ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и три россиянки. Будет и российское дерби.
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