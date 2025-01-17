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Павлюченкова, Шнайдер, Мирра Андреева: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Павлюченкова рвётся во вторую неделю Australian Open! Ещё играют Шнайдер и Мирра. LIVE!
Даниил Сальников
Анастасия Павлюченкова
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На первом в сезоне «Шлеме» в пятницу начнётся третий круг. На кортах появятся и три россиянки. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В пятницу, 17 января, начнётся третий круг. С этого момента уже возможны поединки между двумя сеяными теннисистами. Будет сыграно 16 матчей: по восемь у мужчин из нижней половины сетки и у женщин – из верхней. Среди прочих на корты выйдут и россиянки – Диана Шнайдер (12-й номер посева), Мирра Андреева (14) и Анастасия Павлюченкова (27). Также в этот день проведут свои встречи представители топ-10 посева: Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3), Джессика Пегула (7), Александр Зверев (2), Карлос Алькарас (3), Новак Джокович (7).

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Лаура Зигемунд
97
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Таусон
42
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Australian Open (ж). 3-й круг
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Магдалена Френх
26
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

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Live Даниил Сальников

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01:14 Даниил Сальников

Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян и топов читайте в нашем материале.

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5 топ-матчей пятницы в теннисе: Павлюченкова, Шнайдер и Мирра на Australian Open — 2025
01:13 Даниил Сальников

Расписание пятницы

В пятницу ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и три россиянки. Будет и российское дерби.

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