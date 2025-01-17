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Даниил Медведев, Андрей Рублёв: на каком месте в рейтинге ATP будут после Australian Open 2025, таблица

Медведев после AO опустится на строчку в рейтинге. Рассматриваем шансы остаться в топ-6
Александр Насонов
Медведев после AO опустится на строчку в рейтинге
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А вот Рублёв и вовсе может вылететь из топ-10.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв неприятно удивили на Australian Open. Впервые с «Ролан Гаррос» 2019 года ни один из них не смог пробиться хотя бы в третий круг на турнире «Большого шлема». (Если вынести за скобки Уимблдон-2022, на который россиян не допустили.) И у Медведева, и у Рублёва случались провалы в виде поражений даже в первом круге, то есть на стадии 1/64 финала. Но такого, чтобы и Даниил, и Андрей синхронно не пробились в 1/16 финала, не было почти шесть лет.

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Год назад Медведев дошёл до финала Australian Open, а Рублёв остановился в четвертьфинале. Они не смогли защитить большие очки за выступления на AO-2024. Вследствие этого после Мельбурна они потеряют по одной позиции: Даниил с пятого места опустится на шестое, а Рублёв — с девятого на десятое.

И это в лучшем случае. Окончательные места двух российских теннисистов определятся уже ближе к концу турнира. Выше подняться они не могут, а вот опуститься — запросто. Чтобы хотя бы примерно представлять, на каких строчках могут очутиться Даниил и Андрей после Australian Open, построим таблицу, в которой указаны текущие очки игроков, а также потенциальные, которые конкуренты могут заработать за выход в ту или иную стадию. В таблице отсутствуют не нужные в данной ситуации строчки (11-я, 12-я и т. д.), на которых пребывают теннисисты, уже покинувшие турнир (Григор Димитров, Стефанос Циципас и т. д.) и в силу этого не смогут оказаться впереди Медведева и Рублёва после Мельбурна.

Лайв-рейтинг ATP по итогам второго круга Australian Open — 2025

МестоТеннисистОчки3-й круг4-й круг1/4 финала1/2 финалаФиналТитул
6Даниил Медведев3780
7Алекс де Минор343535353735413546355335
8Новак Джокович320033003500390044005100
9Томми Пол319532953495389543955095
10Андрей Рублёв3130
13Хольгер Руне296030603260366041604860
14Уго Умбер276528653065346539654665
15Лоренцо Музетти265027502950335038504550
16Джек Дрейпер258026802880328037804480
18Артюр Фис233024302630303035304230
19Карен Хачанов231024102610301035104210
20Бен Шелтон228023802580298034804180
24Томаш Махач180519052105250530053705
26Иржи Легечка171018102010241029103610
29Франсиско Серундоло167017701970237028703570
34Нуну Боржеш134514451645204525453245
36Гаэль Монфис133014301630203025303230
38Алекс Михельсен127013701570197024703170
42Маркос Гирон126513651565196524653165

Как видим, де Минору, Джоковичу и Полу необходимо выйти в полуфинал, чтобы обойти Медведева. Перспективы де Минора в этом смысле весьма сомнительны, потому что в четвертьфинале он потенциально выходит на Янника Синнера. Джоковичу и Полу также никто не гарантирует лёгкой жизни. Серб в четвертьфинале может сыграть с Карлосом Алькарасом, американец — с Александром Зверевым.

Следующей группе теннисистов, которую открывает Руне, а замыкает Дрейпер, необходимо будет выйти в финал, чтобы обойти Медведева. А каждый из представителей тройки Фис — Хачанов — Шелтон обгонит Даниила лишь в случае завоевания титула. При этом понятно, что все они не смогут обойти первую ракетку России — титул-то один на всех. В общем, по предварительным прикидкам получается, что Медведев может потерять ещё одну, ну максимум две позиции, то есть стать седьмым или восьмым. Для иных вариантов требуется слишком уж большое количество сенсаций.

Даниил Медведев швыряет ракетку

Даниил Медведев швыряет ракетку

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Также интересно, каковы перспективы Рублёва удержаться в топ-10. В таблице приведены все игроки, каждый из которых может по отдельности обойти вторую ракетку России. Однако главную угрозу, разумеется, представляют ближайшие преследователи Андрея. К примеру, Руне достаточно выйти в четвертьфинал, чтобы вытеснить Рублёва из первой десятки. Но если в третьем круге у датчанина Миомир Кецманович, то в четвёртом, скорее всего, будет Синнер. Много ли шансов у Хольгера? Правильно, не очень.

Умбер, Музетти и Дрейпер обойдут Рублёва, если дойдут как минимум до полуфинала. Шансы Умбера довольно неплохие. В третьем раунде у него Фис, в четвёртом может быть Александр Зверев, а в четвертьфинале — либо Томми Пол, либо кто-то из несеяных. Музетти тоже может далеко пройти: в третьем круге он играет с Шелтоном, в 1/8 финала у него может быть Тейлор Фриц (а то и Гаэль Монфис), а в четвертьфинале — кто-то из несеяных, а может, и квалифаер Лёнер Тин, который, собственно, и стал причиной написания этого материала. У Дрейпера же сетка не очень. В третьем круге у него Александр Вукич, а вот дальше сначала Алькарас, а потом Джокович.

Фис, Хачанов и Шелтон опередят Рублёва в случае выхода в финал. А остальным, начиная с Махача и дальше, в этом смысле нужен только титул. Таким образом, главная опасность исходит от Умбера и Музетти. Это первые кандидаты на то, чтобы выбить Рублёва из топ-10.

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