Медведев после AO опустится на строчку в рейтинге. Рассматриваем шансы остаться в топ-6

Даниил Медведев и Андрей Рублёв неприятно удивили на Australian Open. Впервые с «Ролан Гаррос» 2019 года ни один из них не смог пробиться хотя бы в третий круг на турнире «Большого шлема». (Если вынести за скобки Уимблдон-2022, на который россиян не допустили.) И у Медведева, и у Рублёва случались провалы в виде поражений даже в первом круге, то есть на стадии 1/64 финала. Но такого, чтобы и Даниил, и Андрей синхронно не пробились в 1/16 финала, не было почти шесть лет.

Год назад Медведев дошёл до финала Australian Open, а Рублёв остановился в четвертьфинале. Они не смогли защитить большие очки за выступления на AO-2024. Вследствие этого после Мельбурна они потеряют по одной позиции: Даниил с пятого места опустится на шестое, а Рублёв — с девятого на десятое.

И это в лучшем случае. Окончательные места двух российских теннисистов определятся уже ближе к концу турнира. Выше подняться они не могут, а вот опуститься — запросто. Чтобы хотя бы примерно представлять, на каких строчках могут очутиться Даниил и Андрей после Australian Open, построим таблицу, в которой указаны текущие очки игроков, а также потенциальные, которые конкуренты могут заработать за выход в ту или иную стадию. В таблице отсутствуют не нужные в данной ситуации строчки (11-я, 12-я и т. д.), на которых пребывают теннисисты, уже покинувшие турнир (Григор Димитров, Стефанос Циципас и т. д.) и в силу этого не смогут оказаться впереди Медведева и Рублёва после Мельбурна.

Лайв-рейтинг ATP по итогам второго круга Australian Open — 2025

Место Теннисист Очки 3-й круг 4-й круг 1/4 финала 1/2 финала Финал Титул 6 Даниил Медведев 3780 7 Алекс де Минор 3435 3535 3735 4135 4635 5335 8 Новак Джокович 3200 3300 3500 3900 4400 5100 9 Томми Пол 3195 3295 3495 3895 4395 5095 10 Андрей Рублёв 3130 13 Хольгер Руне 2960 3060 3260 3660 4160 4860 14 Уго Умбер 2765 2865 3065 3465 3965 4665 15 Лоренцо Музетти 2650 2750 2950 3350 3850 4550 16 Джек Дрейпер 2580 2680 2880 3280 3780 4480 18 Артюр Фис 2330 2430 2630 3030 3530 4230 19 Карен Хачанов 2310 2410 2610 3010 3510 4210 20 Бен Шелтон 2280 2380 2580 2980 3480 4180 24 Томаш Махач 1805 1905 2105 2505 3005 3705 26 Иржи Легечка 1710 1810 2010 2410 2910 3610 29 Франсиско Серундоло 1670 1770 1970 2370 2870 3570 34 Нуну Боржеш 1345 1445 1645 2045 2545 3245 36 Гаэль Монфис 1330 1430 1630 2030 2530 3230 38 Алекс Михельсен 1270 1370 1570 1970 2470 3170 42 Маркос Гирон 1265 1365 1565 1965 2465 3165

Как видим, де Минору, Джоковичу и Полу необходимо выйти в полуфинал, чтобы обойти Медведева. Перспективы де Минора в этом смысле весьма сомнительны, потому что в четвертьфинале он потенциально выходит на Янника Синнера. Джоковичу и Полу также никто не гарантирует лёгкой жизни. Серб в четвертьфинале может сыграть с Карлосом Алькарасом, американец — с Александром Зверевым.

Следующей группе теннисистов, которую открывает Руне, а замыкает Дрейпер, необходимо будет выйти в финал, чтобы обойти Медведева. А каждый из представителей тройки Фис — Хачанов — Шелтон обгонит Даниила лишь в случае завоевания титула. При этом понятно, что все они не смогут обойти первую ракетку России — титул-то один на всех. В общем, по предварительным прикидкам получается, что Медведев может потерять ещё одну, ну максимум две позиции, то есть стать седьмым или восьмым. Для иных вариантов требуется слишком уж большое количество сенсаций.

Даниил Медведев швыряет ракетку Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Также интересно, каковы перспективы Рублёва удержаться в топ-10. В таблице приведены все игроки, каждый из которых может по отдельности обойти вторую ракетку России. Однако главную угрозу, разумеется, представляют ближайшие преследователи Андрея. К примеру, Руне достаточно выйти в четвертьфинал, чтобы вытеснить Рублёва из первой десятки. Но если в третьем круге у датчанина Миомир Кецманович, то в четвёртом, скорее всего, будет Синнер. Много ли шансов у Хольгера? Правильно, не очень.

Умбер, Музетти и Дрейпер обойдут Рублёва, если дойдут как минимум до полуфинала. Шансы Умбера довольно неплохие. В третьем раунде у него Фис, в четвёртом может быть Александр Зверев, а в четвертьфинале — либо Томми Пол, либо кто-то из несеяных. Музетти тоже может далеко пройти: в третьем круге он играет с Шелтоном, в 1/8 финала у него может быть Тейлор Фриц (а то и Гаэль Монфис), а в четвертьфинале — кто-то из несеяных, а может, и квалифаер Лёнер Тин, который, собственно, и стал причиной написания этого материала. У Дрейпера же сетка не очень. В третьем круге у него Александр Вукич, а вот дальше сначала Алькарас, а потом Джокович.

Фис, Хачанов и Шелтон опередят Рублёва в случае выхода в финал. А остальным, начиная с Махача и дальше, в этом смысле нужен только титул. Таким образом, главная опасность исходит от Умбера и Музетти. Это первые кандидаты на то, чтобы выбить Рублёва из топ-10.