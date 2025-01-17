Медведев после AO опустится на строчку в рейтинге. Рассматриваем шансы остаться в топ-6

Даниил Медведев и Андрей Рублёв неприятно удивили на Australian Open. Впервые с «Ролан Гаррос» 2019 года ни один из них не смог пробиться хотя бы в третий круг на турнире «Большого шлема». (Если вынести за скобки Уимблдон-2022, на который россиян не допустили.) И у Медведева, и у Рублёва случались провалы в виде поражений даже в первом круге, то есть на стадии 1/64 финала. Но такого, чтобы и Даниил, и Андрей синхронно не пробились в 1/16 финала, не было почти шесть лет.
Год назад Медведев дошёл до финала Australian Open, а Рублёв остановился в четвертьфинале. Они не смогли защитить большие очки за выступления на AO-2024. Вследствие этого после Мельбурна они потеряют по одной позиции: Даниил с пятого места опустится на шестое, а Рублёв — с девятого на десятое.
И это в лучшем случае. Окончательные места двух российских теннисистов определятся уже ближе к концу турнира. Выше подняться они не могут, а вот опуститься — запросто. Чтобы хотя бы примерно представлять, на каких строчках могут очутиться Даниил и Андрей после Australian Open, построим таблицу, в которой указаны текущие очки игроков, а также потенциальные, которые конкуренты могут заработать за выход в ту или иную стадию. В таблице отсутствуют не нужные в данной ситуации строчки (11-я, 12-я и т. д.), на которых пребывают теннисисты, уже покинувшие турнир (Григор Димитров, Стефанос Циципас и т. д.) и в силу этого не смогут оказаться впереди Медведева и Рублёва после Мельбурна.
Лайв-рейтинг ATP по итогам второго круга Australian Open — 2025
|Место
|Теннисист
|Очки
|3-й круг
|4-й круг
|1/4 финала
|1/2 финала
|Финал
|Титул
|6
|Даниил Медведев
|3780
|7
|Алекс де Минор
|3435
|3535
|3735
|4135
|4635
|5335
|8
|Новак Джокович
|3200
|3300
|3500
|3900
|4400
|5100
|9
|Томми Пол
|3195
|3295
|3495
|3895
|4395
|5095
|10
|Андрей Рублёв
|3130
|13
|Хольгер Руне
|2960
|3060
|3260
|3660
|4160
|4860
|14
|Уго Умбер
|2765
|2865
|3065
|3465
|3965
|4665
|15
|Лоренцо Музетти
|2650
|2750
|2950
|3350
|3850
|4550
|16
|Джек Дрейпер
|2580
|2680
|2880
|3280
|3780
|4480
|18
|Артюр Фис
|2330
|2430
|2630
|3030
|3530
|4230
|19
|Карен Хачанов
|2310
|2410
|2610
|3010
|3510
|4210
|20
|Бен Шелтон
|2280
|2380
|2580
|2980
|3480
|4180
|24
|Томаш Махач
|1805
|1905
|2105
|2505
|3005
|3705
|26
|Иржи Легечка
|1710
|1810
|2010
|2410
|2910
|3610
|29
|Франсиско Серундоло
|1670
|1770
|1970
|2370
|2870
|3570
|34
|Нуну Боржеш
|1345
|1445
|1645
|2045
|2545
|3245
|36
|Гаэль Монфис
|1330
|1430
|1630
|2030
|2530
|3230
|38
|Алекс Михельсен
|1270
|1370
|1570
|1970
|2470
|3170
|42
|Маркос Гирон
|1265
|1365
|1565
|1965
|2465
|3165
Как видим, де Минору, Джоковичу и Полу необходимо выйти в полуфинал, чтобы обойти Медведева. Перспективы де Минора в этом смысле весьма сомнительны, потому что в четвертьфинале он потенциально выходит на Янника Синнера. Джоковичу и Полу также никто не гарантирует лёгкой жизни. Серб в четвертьфинале может сыграть с Карлосом Алькарасом, американец — с Александром Зверевым.
Следующей группе теннисистов, которую открывает Руне, а замыкает Дрейпер, необходимо будет выйти в финал, чтобы обойти Медведева. А каждый из представителей тройки Фис — Хачанов — Шелтон обгонит Даниила лишь в случае завоевания титула. При этом понятно, что все они не смогут обойти первую ракетку России — титул-то один на всех. В общем, по предварительным прикидкам получается, что Медведев может потерять ещё одну, ну максимум две позиции, то есть стать седьмым или восьмым. Для иных вариантов требуется слишком уж большое количество сенсаций.
Даниил Медведев швыряет ракетку
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
Также интересно, каковы перспективы Рублёва удержаться в топ-10. В таблице приведены все игроки, каждый из которых может по отдельности обойти вторую ракетку России. Однако главную угрозу, разумеется, представляют ближайшие преследователи Андрея. К примеру, Руне достаточно выйти в четвертьфинал, чтобы вытеснить Рублёва из первой десятки. Но если в третьем круге у датчанина Миомир Кецманович, то в четвёртом, скорее всего, будет Синнер. Много ли шансов у Хольгера? Правильно, не очень.
Умбер, Музетти и Дрейпер обойдут Рублёва, если дойдут как минимум до полуфинала. Шансы Умбера довольно неплохие. В третьем раунде у него Фис, в четвёртом может быть Александр Зверев, а в четвертьфинале — либо Томми Пол, либо кто-то из несеяных. Музетти тоже может далеко пройти: в третьем круге он играет с Шелтоном, в 1/8 финала у него может быть Тейлор Фриц (а то и Гаэль Монфис), а в четвертьфинале — кто-то из несеяных, а может, и квалифаер Лёнер Тин, который, собственно, и стал причиной написания этого материала. У Дрейпера же сетка не очень. В третьем круге у него Александр Вукич, а вот дальше сначала Алькарас, а потом Джокович.
Фис, Хачанов и Шелтон опередят Рублёва в случае выхода в финал. А остальным, начиная с Махача и дальше, в этом смысле нужен только титул. Таким образом, главная опасность исходит от Умбера и Музетти. Это первые кандидаты на то, чтобы выбить Рублёва из топ-10.