Мирра — вновь в четвёртом круге AO! Там она сыграет с первой ракеткой мира Соболенко

В пятницу, 17 января, на Australian Open стартовал третий круг в одиночных сетках. У женщин сегодня играли три россиянки, и первой из них на корт вышла Анастасия Павлюченкова, имевшая 27-й номер посева. В соперницах у неё оказалась 36-летняя немка Лаура Зигемунд, располагающаяся в конце первой сотни рейтинга WTA.

Предыдущие два поединка Павлюченковой на турнире были трёхсетовыми. На старте Анастасия прошла Юань Юэ, а затем одолела соотечественницу Анастасию Потапову. Зигемунд сперва одержала волевую победу над Хейли Баптист, а затем сенсационно обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвэнь (5).

Павлюченкова и Зигемунд не играли друг с другом почти девять лет. В 2016 году немка на домашнем для себя турнире в Штутгарте повесила сопернице «баранку» — 6:0, 7:5. А первая их очная встреча состоялась в далёком 2007 году. На турнире ITF в Ле-Контамине победила Анастасия — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. Сегодня российская теннисистка одержала верх в двух партиях.

Поначалу ничто не предвещало, что Павлюченкова победит с разгромным счётом. В первом гейме россиянка не без труда удержала подачу, отыграв два брейк-пойнта. Во втором гейме, уже на приёме, Анастасия сама заработала брейк-пойнт, но упустила его — 1:1. И взяла после этого пять геймов подряд, дважды взяв подачу соперницы. Трудности возникли разве что в седьмом гейме, когда Павлюченкова подавала на сет при 5:1. Но и тогда она смогла уйти с 0:30 и забрала партию, занявшую 41 минуту, со счётом 6:1.

Во втором сете сценарий в значительной степени повторился, хотя очерёдность подачи поменялась: в нечётных геймах — Зигемунд, в чётных — Павлюченкова. В первых двух геймах теннисистки упустили три брейк-пойнта на двоих — 1:1. После этого Анастасия выиграла ещё четыре гейма подряд, причём один из двух брейков ей удалось сделать под ноль. Поведя 5:1, россиянка отдала один гейм, однако после этого уверенно подала на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 34 минуты.

Диана Шнайдер (12) сражалась с представительницей Хорватии Донной Векич (18). Шнайдер в первых двух матчах на турнире не отдала ни сета, обыграв Элизабетту Коччаретто и Айлу Томлянович, а Векич сперва обыграла Диан Парри в двух партиях, а затем одержала волевую победу над Хэрриет Дарт. Ранее россиянка и хорватка лишь однажды пересеклись на корте, причём не где-нибудь, а в титульном противостоянии. В прошлом году Диана на траве Бад-Хомбурга победила Донну со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Шнайдер уже во втором гейме забрала чужую подачу, но развить успех не смогла. Векич провела обратный брейк, а потом сравняла счёт — 2:2. В оставшихся геймах единственный брейк-пойнт был у хорватки, но она не использовала его. На тай-брейке Донна была чуть точнее. Она уступала 2:4, но после этого выиграла пять очков подряд — 7:6 (7:4) за 59 минут.

Во втором сете Шнайдер трижды выходила вперёд с брейком, а Векич трижды отыгрывалась. В частности, россиянка, выигравшая 11-й гейм, когда счёт был 5:5, в 12-м гейме не подала на партию, не взяв ни одного очка. Второй тай-брейк в этой встрече остался за Дианой — 7:6 (7:3) за 1 час 8 минут.

В первой половине решающей партии теннисистки спокойно брали свои геймы. В восьмом гейме Шнайдер, как тогда показалось, сделала шаг к победе. После брейка счёт стал 5:3 в её пользу. Увы, Диана не подала на матч, а после этого Векич сравняла счёт — 5:5. Следующие два гейма также взяла хорватка — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 7:5 в её пользу.

В 1/8 финала Павлюченкова и Векич сыграют друг с другом — российское дерби на этой стадии сорвалось.

17-летняя Мирра Андреева (14) вышла на корт против Магдалены Френх (23) — это был их первый очный матч. Польская теннисистка в третий раз подряд на этом турнире играла с теннисисткой из России. В первом круге AO она обыграла Полину Кудерметову с классическим счётом 6:4, 6:4, а во втором одержала волевую победу над Анной Блинковой, после того как получила «баранку» в первом сете, — 0:6, 6:0, 6:2. Андреева в стартовом матче прошла Мари Боузкову (6:3, 6:3), а во второй игре лишь на тай-брейке в третьем сете доказала своё превосходство над Моюкой Учижимой (6:4, 3:6, 7:6 (10:8)).

Первый сет проходил под диктовку Андреевой. Юная россиянка довольно быстро повела 3:0 с брейком. Френх разве что в пятом гейме могла ответить сопернице тем же, но упустила двойной брейк-пойнт. В остальном Мирра чётко держала подачу, хотя в Мельбурне в этот день было довольно ветрено, а в восьмом гейме приняла на партию, сделав второй брейк, — 6:2 за 39 минут. Андреева в этом сете собрала 10 виннеров, а Френх — всего два.

Вторая партия в исполнении Андреевой вышла откровенно неудачной. Российская теннисистка смогла взять только один гейм, пятый, а остальные шесть проиграла. После третьего гейма Мирра, в сердцах запустившая мяч на трибуны, ещё и предупреждение от судьи получила. В седьмом гейме Френх в третий раз сделала брейк и сравняла счёт по сетам — 6:1 за 38 минут. Андреева старалась действовать первым номером (12 активно выигранных очков против пяти у соперницы), но ошибок было слишком много (19 невынужденных против семи).

В третьем сете Андреева доказала, что с психологией у неё порядок. Френх выиграла первый гейм, а во втором имела брейк-пойнт, но россиянка не дала ей воспользоваться этим шансом. А в третьем гейме Мирра в блестящем стиле забрала подачу соперницы. Теннисистки регулярно устраивали долгие обмены, и Андреева оказывалась чуть лучше, выиграв несколько очков ударами навылет.

Подтвердить брейк она, к сожалению, не сумела — 2:2. Но даже это не сбило её с толку! В следующих двух геймах Мирра отдала лишь очко и оторвалась в счёте — 4:2. В седьмом гейме россиянка грамотно укоротила на брейк-пойнте, после чего счёт стал 5:2 в её пользу. Подавая на матч, Андреева не реализовала двойной матчбол, но после «ровно» дожала соперницу — 6:2, 1:6, 6:2 за 1 час 59 минут.

Как и год назад, Мирра Андреева вышла в четвёртый круг AO. Там она сыграет с трёхкратной чемпионкой ТБШ первой ракеткой мира Ариной Соболенко, которая на этом турнире защищает титул. Соболенко в своём матче 1/16 финала обыграла Клару Таусон — 7:6 (7:5), 6:4.

В субботу, 18 января, свои матчи третьего круга проведут Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова — против Юлии Путинцевой и Беатрис Хаддад-Майи соответственно. Australian Open закончится 26 января. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».