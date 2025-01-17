Что случилось с Медведевым? Из топ-игрока россиянин превратился в унылого середняка

Даниил Медведев продемонстрировал своё худшее выступление на турнирах «Большого шлема» с «Ролан Гаррос» — 2023. Российский теннисист не смог дойти до третьего круга в Мельбурне, сенсационно уступив американскому ноунейму Лёнеру Тину. Кто-то скажет, что Тин относительно удачно выступил на Next Gen, проиграв лишь бразильцу Фонсеке в финале. Однако это молодёжное первенство по своему уровню не имеет ничего общего со взрослым ATP-туром. Иначе как позором, результат Медведева на Australian Open назвать нельзя. Сперва Даниил с огромным трудом справился с полулюбителем из Таиланда, а затем провалился во встрече с квалифаером из США.

«Я надеялся, что до тай-брейка в пятом сете не дойдёт. Но в любом случае очень счастлив, что выиграл. Знаю, что я всё усложнил, могло быть и легче, но ладно», — заявил после встречи по-спортивному наглый Тин.

Увы, но теперь Медведев точно вылетит из топ-5 мирового рейтинга, а игра россиянина уже не напоминает игру топ-теннисиста. Это скорее обычный середняк. Из-за поражения на ранней стадии уроженец Москвы потеряет 1250 очков в обновлённой версии рейтинга ATP. Это его первый вылет из пятёрки с марта 2023 года.

Напомним, прошлый сезон наш соотечественник завершил без единого титула, а на старте нынешнего у него произошло радостное событие: родилась вторая дочь. Желание Медведева проводить больше времени с семьёй абсолютно понятно, однако это не может не сказываться на уровне спортсмена. Даниил не принял участие ни в одном (!) турнире австралийской серии до местного «Шлема», а ведь дополнительная игровая практика в таких ситуациях никогда не бывает лишней.

Психологические проблемы видны невооружённым взглядом: опытный теннисист, многократный финалист мэйджоров и победитель US Open не был готов к противостоянию с 19-летним пацаном: Даниил спорил с арбитрами, вступал в ненужную перепалку с болельщиком, сыпал двойными ошибками, делал заступы, а в ключевой момент не смог выйти и спокойно подать на матч.

Даниил Медведев, кстати, даже не пришёл на пресс-конференцию после матча с Тином, которая должна была начаться примерно в 3:30 по австралийскому времени. Наверное, и сказать особо нечего, да и время позднее.

Безусловно, к манере игры Медведева давно привыкли, а его теннис изучили вплоть до мелких деталей. И одно дело, когда в таком стиле играет Дарья Касаткина, но совершенно другое — когда подобное мы видим в исполнении двухметрового мужика. Даниилу с его физическими возможностями и ростом нужно подавать на уровне Мпетчи Перрикара, играть более активно, атаковать и стараться отказываться от высоких набросов с задней линии. Отдельный разговор про приём чужой подачи. Почему Медведев, принимая мяч, залезает едва ли не на трибуны?

Даниил Медведев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Много вопросов не только к самому Даниилу, но и к его тренерскому штабу. Жиль Сервара как тренер Медведева давным-давно себя исчерпал: с французом пора прощаться. Посмотрите, даже Янник Синнер объявил, что по итогам 2025 года завершит сотрудничество с тренером. А ведь Сервара по уровню и качеству работы даже близко не стоит с Дарреном Кэхиллом.

Спорным является приглашение в штаб Медведева и ещё одного французского специалиста – Жиля Симона. Будучи профессиональным теннисистом, Симон был неудобным соперником для Даниила, но демонстрировал специфический теннис и плохо подавал при своём небольшом росте. Как и чем Симон способен помочь Медведеву? Совершенно неясно. Первый, на кого нужно было обращать внимание – Горан Иванишевич, который на тот момент был свободен. Вот кто мог поставить россиянину отличную подачу и передать свой опыт работы с Джоковичем. Но хорвата «увела» Елена Рыбакина. Такие специалисты долго без дела не засиживаются.

Медведев же отправился в досрочный отпуск и теперь может снова не думать о теннисе, занимаясь семейными делами. Вот только рейтинговых очков и титулов Даниилу подобный подход не добавит. Время уходит, а новое поколение, как правильно заметил вице-президент ФТР Алексей Селиваненко, «уже тут».