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Australian Open — 2025: сенсационное поражение Даниила Медведева во втором круге, что будет дальше с российским теннисистом

Медведев — великий для российского тенниса игрок. И поражения это уже не изменят
Андрей Панков
Даниил Медведев
Аудио-версия:
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Пытаемся осмыслить ранний вылет Даниила с Australian Open.

От вчерашнего поражения Даниила Медведева всё ещё очень тяжело на душе. Это не столько про поражение как таковое, сколько про ощущение подхода к поворотному моменту. К моменту, когда в голову начинают лезть мысли: «А что, если время Дани и правда начинает заканчиваться?» И такие мысли просто съедают. Ну меня, например, точно.

Australian Open (м). 2-й круг
16 января 2025, четверг. 14:10 МСК
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 8 1 7 10
3 		6 4 7 10 6 6 7
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Но даже если оно и правда заканчивается, Медведев заслуживает только слов поддержки.

Вряд ли кто-то иногда задумывался о том, что Даниил Медведев стал мировым теннисным топом, имя которого в будущем будет в Зале славы, стуча по мячику в одну половину корту из-за большого числа занимающихся в его детской группе в московском Мосрентгене.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Даниил Медведев был первой ракеткой мира, чего в 60-летней истории Открытой эры тенниса добивались всего 29 человек, несмотря на то что до 2018 года ни один теннисный специалист не записывал его в топы, а Ник Кирьос после матча с ним по юниорам открыто говорил: «Ему надо бросать. Он ничего не добьётся с такими ударами. Никогда не видел техники хуже».

Даниил Медведев выигрывал «Большой шлем» в историческом финале с Новаком Джоковичем, проигрывал в историческом финале Рафаэлю Надалю и в целом играл в главных финалах шесть раз, на равных борясь с величайшими теннисистами, создавая матчи, которые влюбляли людей в теннис. И наиграл Даня на большее количество титулов «Большого шлема», чем один.

Заслуженный Энди Роддик говорил: «Даниил Медведев лучше, чем я когда-либо был. Он точно лучший игрок в истории с одним титулом «Большого шлема».

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Медведев — лидер поколения российских теннисистов, которое пришло на смену Теймуразу Габашвили и Евгению Донскому, когда выход в третий круг «Большого шлема» считался за счастье.

Ну и последнее. Выходя на корт, Даня выставляет на него не только теннис, но и свою личность. И даже её частички хватало и ещё будет хватать на весь остальной теннисный тур вместе взятый. И да — Даню, конечно, можно и нужно ругать за выходки, как в конце первого сета матча с Тином. Это не красит никого. Однако всё это потому, что Медведев не пытается притворяться, он просто хочет быть собой. В этом плане он не типичный российский спортсмен и не плакатный герой. Он гораздо больше свой, чем просто наш.

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Поэтому даже если вчерашний матч был началом конца эпохи, когда мы всегда ждали от Медведева борьбы за титул на турнирах «Большого шлема», не забывайте, что уже сделал для российского тенниса Даниил. Пока ради его матчей люди готовы смотреть теннис пять часов, всё не зря. Ну и к тому же — Медведев приучил, что всегда возвращается. Есть шансы, что получится и сейчас.

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