Чудом избежал дисквалификации, а сейчас выбил Циципаса. С кем сразится Хачанов на АО

Первый в сезоне турнир «Большого шлема» складывается откровенно провальным образом для наших мужчин. До третьего круга в мужском одиночном разряде добрался лишь один представитель российского тенниса – 28-летний Карен Хачанов. За выход во вторую неделю на Открытом чемпионате Австралии 2025 года россиянин сразится с восходящей звёздочкой американского тенниса – 20-летним Алексом Михельсеном. Этот матч состоится в Мельбурне 18 января первым запуском, начало встречи – в 3:00 мск.

Алекс появился на свет 25 августа 2004 года в городе Алисо Вьехо, что в Калифорнии. Спустя 18 лет совсем ещё молодой спортсмен добился первой значимой победы в своей теннисной карьере, став чемпионом Easter Bowl в двух разрядах – одиночном и парном. Таким образом, Михельсен стал первым за 16 лет американцем, кому удалось выиграть этот турнир в двух разрядах: Алекс повторил достижение Дональда Янга. В том же 2022-м он впервые в карьере завоевал титул на турнире «Большого шлема», сумев победить в паре с соотечественником Себастьяном Горзни на юниорском Уимблдоне.

В июне 2023-го Алекс дебютирует во взрослом туре, на правах лаки-лузера получив место в основной сетке на турнире в Мальорке. В матче первого круга он навязал сопротивление другому американцу Кристоферу Юбэнксу, но в итоге уступил со счётом 5:7 в третьем сете. Однако с этого момента карьера молодого спортсмена начинает развиваться стремительным образом, и уже всего через месяц Михельсен пробивается в первый карьере финал на турнирах ATP.

Алекс Михельсен Фото: Kelly Defina/Getty Images

Будучи на тот момент 246-й ракеткой мира, Алекс добивается прорыва на домашнем травяном турнире в Ньюпорте. Последовательно обыграв Максима Кресси, Джеймса Дакворта, Маккензи Макдональда и Джона Иснера, 19-летний парень добрался до решающей стадии, где в двух сетах проиграл ветерану тура французу Адриану Маннарино. Тем не менее выход в финал позволил американцу взлететь на 100 мест в мировом рейтинге, а ещё через месяц он выиграл свой первый матч на взрослом ТБШ, сумев выйти во второй круг US Open – 2023.

В прошлом сезоне Михельсен на полноценной основе выступал во взрослом туре, записав в свой актив ешё два выхода в финал. Правда, с игрой в титульных поединках на уровне ATP у Михельсена дела пока не складываются. В июле 2024-го он снова уступил в финале Ньюпорта, а спустя месяц его титульный поединок с итальянцем Лоренцо Сонего в Уинстон-Сейлеме и вовсе обернулся скандальной историей.

Второй раз отдав свою подачу в первом сете, американец выбил мяч на трибуны и попал в болельщицу. От испуга он схватился за голову, но судья на вышке Орели Торт не стала его дисквалифицировать. Она поговорила со зрительницей и вынесла американцу устное предупреждение. В итоге Михельсен уступил с разгромным счётом – 0:6, 3:6 – а после завершения встречи его поведение активно обсуждали коллеги по теннисному цеху.

«Мне нравится, как люди говорят, что правила есть правила, а потом всё вдруг резко меняется», – с нескрываемым сарказмом отреагировал на решение не дисквалифицировать американца канадский теннисист Денис Шаповалов.

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В декабре прошлого года Алекс добрался до полуфинала Итогового турнира среди лучших молодых игроков планеты Next Gen. По иронии судьбы, за выход в финал Михельсен сражался со своим близким другом и соотечественником Лёнером Тином. Тем самым Тином, который накануне преподнёс одну из главных сенсаций Australian Open – 2025, в пятисетовом матче выбив из борьбы первую ракетку России Даниила Медведева.

Алекс и Лёнер являются закадычным друзьями, и на первом в нынешнем сезоне ТБШ они пока что продвигаются по турниру схожими траекториями. С той лишь разницей, что Тин пробивался в основную сетку через квалификацию, тогда как Михельсен уже попадает в основу с большим запасом. Но своё выступление в Мельбурне Михельсен начал с того, что также одержал самую статусную победу в своей взрослой карьере, убрав из сетки греческого топа Стефаноса Циципаса – 7:5, 6:3, 2:6, 6:4.

Во втором круге Алекс в трёх сетах расправился с местным теннисистом Джеймсом Маккейбом – 7:5, 6:3. 7:6. Накануне у Михельсена был выходной, в который он мог отправиться в бокс к Тину, чтобы поддержать своего друга в матче с Медведевым. Но Алекс решил остаться в гостиничном номере, заодно отметившись фразой, которая, к нашему сожалению, оказалась пророческой. «Так я ему там не нужен. Он и без меня прекрасно справится», – говорил Михельсен перед матчем Тина с Медведевым.

В завтрашнем матче теперь уже сам Алекс будет противостоять российскому теннисисту – посеянному под 19-м номером Карену Хачанову. В этой встрече за Алекса с трибун будет болеть его девушка Каролина, которая родилась в Окленде и является австралийкой. План же на игру для своего подопечного будут разрабатывать бывшая 15-я ракетка мира Робби Джинепри и Джей Левит. С этими специалистами Михельсен работает с прошлого US Open.

«Мне нравится чувствовать себя спокойным на корте. Это не то, с чем я сталкивался в детстве. Так что очень рад, что в какой-то момент понял это. Джинепри определённо мне сильно помог, потому что и сам часто находился на кортах в напряжённых ситуациях. Он дал мне несколько отличных советов. Это очень помогло. Но я также давно знал, что мне нужно навести порядок в своей голове, он просто вмешался и сильно помог», – говорит американский спортсмен о том, что изменилось в нём в последние полгода.

Алекс Михельсен Фото: Francois Nel/Getty Images

«Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы найти баланс между чувством радости после выигранного матча и словами «тебе нужно успокоиться и сыграть снова через пару дней». Я могу насладиться сегодняшним вечером, ведь завтра мне нужно сосредоточиться только на тренировке. А в субботу утром я снова сосредоточусь на игре», – сказал Михельсен после победы во втором круге.

Стоит заметить, что в этом году в Мельбурне Хачанов защищает очки за четвёртый круг, в который он пробился на Открытом чемпионате Австралии – 2024. Лучшим же результатом россиянина на австралийском «Шлеме» является выход в полуфинал в 2023 году. В последние несколько сезонов Australian Open стал самым стабильным ТБШ для Карена. В завтрашнем матче 20-летний американец и 28-летний россиянин впервые сыграют между собой.