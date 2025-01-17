«Уверена, моё попадание в топ-10 – вопрос времени». Мирра – перед матчем с Соболенко на АО

Мирра Андреева одержала победу над полькой Магдаленой Френх и вновь, как и год назад, вышла в четвёртый круг Australian Open, где встретится с первой ракеткой мира и действующей чемпионкой турнира Ариной Соболенко. На пресс-конференции россиянка поделилась ожиданиями от матча, рассказала, как справляется с давлением и ожиданиями, а также о том, каково это – играть в туре вместе с сестрой.

«Уверена, моё попадание в топ-10 – это вопрос времени»

— Каково снова выйти в четвёртый круг здесь?

— Ощущения классные. У меня было два тяжёлых матча, рада, что смогла их выиграть.

— Есть ощущение, что сейчас вы ждёте побед в таких матчах по сравнению с тем, что было год назад, когда вы были скорее тёмной лошадкой?

— Есть ощущение, что у меня определённый уровень в туре. Мне кажется, не очень хорошо, что у меня такое ощущение. Стараюсь не думать об этом, потому что знаю, что показываю лучший теннис, когда ни о чём не думаю, а просто пытаюсь играть в моменте. Иногда есть такое ощущение, но я с ним борюсь.

— Большинство игроков выбрали вас в опросе как первого молодого игрока, который появится в топ-10 в этом году. Как справляетесь с давлением и ожиданиями?

— Очень удивилась, когда увидела видео, что многие назвали моё имя. Если честно, не чувствую какого-либо давления на этот счёт. Уверена, моё попадание в топ-10 — вопрос времени. Мне в этом году надо защищать много очков, интересно, как я буду справляться с этим давлением. Но когда кто-то говорит, что я войду в топ-10, думаю: ну ладно, буду стараться это сделать.

— Вы сейчас единственный подросток в топ-100. А знаете других подростков, которые могут выстрелить?

— Если честно, не знаю (смеётся). Знаю Алину Корнееву, у неё хороший потенциал. А так я не особо знаю, кто ещё из подростков играет. Её знаю уже давно, она может очень хорошо играть в WTA. А больше никого не знаю.

— Мне понравилось ваше видео с Кончитой. Каково было сниматься в нём?

— По-моему, мы впервые давали интервью вместе с Кончитой. Было весело. Вообще, она одна должна была быть, но спросила меня, не хочу ли я пойти вместе с ней. Я, конечно, согласилась. В прошлом году тоже снималась в таком видео и помню, что у них классный попкорн. Конечно, я пошла! Они показывали много видео её матчей и моих матчей, мы всё это обсуждали. Мне очень понравилось, было весело, я шутила.

— Вы в туре вместе с сестрой, и мама ваша тоже тут. Расскажите об этом.

— Она первый человек, к кому я приду за поддержкой. Она много поддерживает меня, я её тоже. Это нелегко. Не знаю, нравится ли мне это на самом деле, мы уже однажды играли друг против друга, и это был кошмар! Не в плане тенниса, а в плане того, что происходило в тот день и в самом матче. Пожалуй, это самый сложный матч в моей карьере. Так что в плане тенниса ничего хорошо, но мы проводим вместе время на турнирах, поддерживаем друг друга, она мой самый близкий человек. Классно, что она рядом. Мы стараемся во всём друг друга поддерживать, думаю, это хорошо работает.

«Так устала играть против Арины. Ох!»

— Дальше у вас Арина, что думаете об этом?

— Честно, я так устала играть против неё. Ох! Я против неё уже играла четыре или пять раз, это много. И вот опять. Вероятно, это будет интересный матч. Конечно, буду делать всё возможное, стараться изо всех сил. Думаю, матч будет интересно смотреть, посмотрим, что будет завтра.

— Против неё играется как-то иначе, чем против других?

— У неё тоже есть определённый уровень. Стараюсь относиться к этому как к ещё одному матчу, просто выходить на корт, стараться победить, показать всё, что могу. Но иногда бывают мысли, что она номер один, если это не сработает, это нормально. Или если я сыграю не так хорошо, это нормально, она ведь первая ракетка. У меня бывали такие мысли, когда мы играли с ней в Брисбене. Я много об этом говорила и теперь знаю, что делать. Думаю, в этот раз будет получше.

— В чём вы уже догоняете Арину, особенно на харде?

— Играть против неё на грунте и харде – это совершенно разные вещи. Если сравнивать меня с тем первым матчем в Мадриде, тогда мне было так страшно! Страшно бить по мячу, я боялась большого стадиона. На трибунах было много болельщиков, я была зажата, думала: что происходит? Это было тяжело. Сейчас у меня больше опыта игры на больших кортах, и с ней мы уже много раз встречались.

На грунте с ней полегче играть. В Мельбурне, на мой взгляд, один из самых быстрых хардовых кортов, так что будет нелегко. Посмотрим, смогу ли я справиться с давлением и всем, что будет происходить завтра.

— С Ариной вы не только играли, но и проводили время вместе, в Абу-Даби. Что о ней узнали и как вам это поможет?

— Узнала только танцевальные движения (улыбается). Первые пару дней были немного неловкими, нам особо не о чем было поговорить. Но потом разговорились, начали обсуждать всякое. Конечно, приятнее быть с ней в одной команде, а не играть против неё. Было приятно провести с ней время, узнать её получше. Знаю, что она весёлая, мне было интересно узнать, какая она в общении. До этого мы особо и не общались, только здоровались. Она действительно очень приятный человек, очень весёлая.

— Какие у вас есть сильные стороны, которых нет у Арины?

— Может быть, я немного лучше передвигаюсь по корту. Но Арина – очень мощный, сильный игрок, она играет в основном через силу, берёт тем, что всё время заходит в корт, пытается быть очень агрессивной. Мой стиль игры строится на том, что я играю умно, хитро, не всегда использую сильные удары. Очень много пытаюсь менять ритм, миксовать удары. Я бы сказала, что мы два абсолютно разных игрока, поэтому сложновато сравнивать. Я даже сказала про передвижения, но сейчас вспоминаю, как мы играли друг против друга в Брисбене, и не сказала бы уже, что я лучше двигаюсь. Она двигается очень рационально, хорошо видит корт. Даже не знаю, может, завтра и увидим.

— Будете как-то по-другому готовиться к ней?

— Моя рутина во время турнира будет одна и та же, не буду ничего менять, если играю с другим соперником. Как начала делать одно, так и буду продолжать до конца турнира. Все мы, теннисисты, в этом плане немного странные касательно того, что можно менять, что не менять. Моя команда чуть-чуть устала, но так я чувствую себя более комфортно.

— Курица с рисом будет?

— Конечно, курица с рисом и сыром – каждый день, тут ничего не меняется.