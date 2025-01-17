Синнер на AO прервал интервью с легендой. И спровоцировал слухи о своём именитом тренере

Первая ракетка мира Янник Синнер считается явным фаворитом на Australian Open, где в этом году постарается защитить титул. Итальянец прошёл два первых круга, обыграв чилийца Николаса Харри (7:6, 7:6, 6:1) и австралийца Тристана Скулкейта (4:6, 6:4, 6:1, 6:3), и теперь ждёт встречи с американцем Маркосом Гироном на следующей стадии.

Синнер без особых нервов побеждал Харри и Скулкейта, но его игра не выглядела идеально. С чилийцем он дважды доводил дело до тай-брейка, а 173-й ракетке мира из Австралии отдал сет и прервал впечатляющую серию из 29 выигранных партий.

Конечно, ничего критического для Янника пока не случилось. Даже 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и обладатель 10 титулов AO Новак Джокович на старте турнира отдавал по сету малоизвестным американцу Нишешу Басаваредди и португальцу Жайме Фарии, а прошлогодний финалист Даниил Медведев и вовсе уступил 19-летнему тинейджеру из США Лёнеру Тину.

Как бы то ни было, Синнер в последнее время приучил любителей тенниса к тому, что играет словно робот, но на старте AO он таковым не выглядит. В матче со Скулкейтом Янник проявлял нехарактерные для себя эмоции. Итальянец жаловался на то, что ему мешает ветер. В одном из игровых моментов он даже подумывал разбить ракетку, но всё-таки сдержал себя. А чуть позже во время интервью на корте Синнер не очень корректно пообщался с легендарным семикратным чемпионом ТБШ Джоном Макинроем, который в Мельбурне работает ведущим.

Обычно разговоры с победителями матчей на мэйджорах проходят в непринуждённой обстановке. Особенно если в качестве интервьюера выступает известный своим весёлым нравом Макинрой. Но с Синнером у него диалог не совсем задался.

Янник Синнер на Australian Open — 2025 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Сначала Янник сделал стандартные комплименты в адрес своего соперника Скулкейта, но после этого Джон озадачил итальянца следующим вопросом: «Я довольно эмоционален. Обычно, когда я бываю в Италии, итальянцы как-то выражают себя. Ты так хорошо контролировал себя, что мне хотелось бы узнать, как тебе это удаётся?»

«Можно сказать, что мы немного разные, я и ты, но это показывает, что все люди разные, у каждого свой менталитет. У меня свой, и должен сказать, что я вполне доволен им». Макинрой пытался пошутить в ответ: «Да что ты говоришь?!». Публика на трибунах смеялась, и Янник тоже пытался выдавить из себя улыбку, но затем довольно холодно отрезал: «Думаю, на этом мы закончим».

Обычно интервьюер решает, когда прекратить разговор. Но Макинрой решил не провоцировать дальнейшую напряжённость и попросил зрителей поаплодировать Синнеру, который довольно быстро удалился в раздевалку.

Видео доступно на YouTube-канале Eurosport. Права на него принадлежат Tennis Australia.

Почему у Янника могло возникнуть некоторое недопонимание с Джоном? Итальянец ранее признавался, что затаил обиду на тех, кто критиковал его после положительного допинг-теста на клостебол. Информация об этом появилась в августе 2024 года перед US Open, хотя стероид в организме Синнера обнаружили ещё в марте на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Макинрой был одним из немногих авторитетных экспертов, высказавшихся о допинг-скандале Янника достаточно резко.

«Я понимаю, что теннис проверяют на допинг чаще, чем любой другой вид спорта. Новость появилась только что, и сейчас она шокирует. Особенно то, что это произошло в марте, с тех пор прошло полгода, а мы об этом впервые узнали. Не знаю, как они разделяют то, что некоторые игроки говорят о непреднамеренности и их дисквалифицируют, в то время как других – нет. Симона Халеп сказала, что не знала об употреблении допинга, и её отстранили на 18 месяцев. Синнер сказал то же самое, а его не отстранили. С точки зрения игроков, очевидно, что им хочется одинаковых решений. Этот парень – первая ракетка мира. Это очень неожиданные новости для нас», — сказал Макинрой.

Возможно, Яннику не понравились эти слова Джона, поэтому назначать его интервьюером на матчи итальянца – не лучшая идея организаторов Australian Open. Хорошо, что они хоть не додумались подпустить к Синнеру Ника Кирьоса, который куда более жёстко высказывается в адрес первой ракетки мира.

Ещё одним отклонением от нормы в поведении Синнера на AO является его решение объявить о прекращении сотрудничества с тренером Дарреном Кэхиллом в конце сезона-2025.

«Это будет последний год Даррена в качестве моего тренера», — сказал Синнер после победы над Скулкейтом.

Даррен Кэхилл Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Недавно 59-летний Кэхилл сам сказал, что не будет ни с кем работать после Янника. Это логично, ведь Даррен посвятил теннису почти всю свою жизнь и теперь хочет больше времени проводить со своей женой Викторией и двумя детьми. Австралиец дебютировал в ATP-туре в качестве игрока ещё в 1984 году, во время игровой карьеры достигал 22-го места в рейтинге. Кэхилл зачехлил ракетку в 1995-м, вскоре после чего стал тренером своего соотечественника Ллейтона Хьюитта, приведя того к победе на US Open – 2001 и сделав того самой молодой первой ракеткой мира в истории тенниса. Затем он проделал нечто похожее с Андре Агасси – помог легендарному американцу взять AO-2003 и стать наиболее возрастным лидером рейтинга на тот момент. Кэхилл также сотрудничал с Энди Марреем, Аной Иванович, Фернандо Вердаско, Даниэлой Гантуховой, Сораной Кырстей, Симоной Халеп, Амандой Анисимовой, а в последние годы способствовал восхождению Синнера на теннисную вершину.

Но точных сроков своего ухода Даррен не называл. Синнер сделал это вместо него прямо по ходу AO, что выглядит довольно странно. Просил ли сам Кэхилл у Янника делать подобное? Пока неясно, но далеко не факт, что ответ положительный. Итальянец своим заявлением спровоцировал ненужные слухи о тренере.

Говорить о «сбое в системе» Синнера пока рано, но на старте сезона-2025 итальянец действительно ведёт себя немного несвойственно. Время покажет, помешает ли это ему защитить титул в Мельбурне.