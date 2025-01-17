«Она мне нравится». Джокович на AO осадил дикого фаната и очаровался яркой американкой

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович на старте Australian Open неприятно удивил качеством своей игры. Новак отдавал партии в противостояниях с не входящими в топ-100 рейтинга ATP американцем Нишешем Басаваредди (4:6, 6:3, 6:4, 6:2) и португальцем Жайме Фарией (6:1, 6:7, 6:3, 6:2).

Моментами действия Джоковича на корте выглядели как мучение. Казалось, что только громадный опыт и класс позволяли ему пройти далеко не самых именитых Басаваредди и Фарию, но в целом серб будто смирился с громадной сложностью противостоять молодёжи. Новак даже повторил ставшие вирусными слова Даниила Медведева о «деньгах, девочках, казино».

На фоне всех проблем Новака серьёзные опасения вызывала его встреча с 25-й ракеткой мира из Чехии Томашем Махачем в третьем круге. Махач заметно прибавил в прошлом году и ворвался в теннисную элиту. Он отметился рядом громких побед, в том числе обыграл Джоковича на турнире в Женеве, а также выбил Карлоса Алькараса на «Мастерсе» в Шанхае. Томаш неплохо начал новый сезон в Австралии. На United Cup он обыграл именитого поляка Хуберта Хуркача и чуть было не одолел четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица, выиграв у будущего чемпиона в составе сборной США первый сет и снявшись из-за травмы во второй партии.

Непосредственно на Australian Open Махач тоже выглядел солидно. В первом круге чех не заметил индийца Сумита Нагала (6:3, 6:1, 7:5), а во втором прошёл 211-сантиметрового гиганта с мощнейшей подачей американца Райлли Опелку (3:6, 7:6, 6:7, 7:6, 6:4). При том что Опелка сейчас стремительно набирает форму и на недавнем турнире в Брисбене обыграл Джоковича в двух сетах.

Новак Джокович неожиданно легко обыграл Томаша Махача на Australian Open Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Исходя из вышесказанного, Новак рисковал столкнуться с серьёзными неприятностями в противостоянии с Махачем, который намного опаснее Басаваредди, Фарии и даже его последнего обидчика Опелки. Откровенно говоря, вылет серба многих удивил бы, но не стал бы какой-то суперсенсацией. Новак в сезоне-2024 несколько сбавил обороты, а на предыдущем «Шлеме» US Open вылетел в том же третьем круге от австралийца Алексея Попырина, который в рейтинге недалеко от Махача.

Но Джокович с самого старта матча приятно удивил. В первом сете он буквально уничтожил Махача (6:1), сделав два брейка. Во второй партии чех повёл 2:0, однако Новак взял медперерыв, перевёл дух и моментально сделал ответный брейк, затем ещё раз взял подачу соперника и спокойно выиграл сет. В третьем сете Джокович начал с брейка и не позволил Махачу отыграться. Итог – неожиданно лёгкая победа Новака со счётом 6:1, 6:4, 6:4 за 2 часа и 22 минуты.

Джокович не просто ожил на корте, но ещё и показал всем, что пребывает в отличном настроении (после повторения слов вылетевшего во втором круге Медведева в этом были определённые сомнения).

«Сейчас я очень разгорячён. Постараюсь дать спокойный и дипломатический ответ. Но, по-моему, я сыграл очень хорошо. Я доволен. Результат меня немного удивил – я победил в трёх сетах. Во втором сете у меня были физические проблемы, партия могла закончиться в его пользу – и тогда матч бы пошёл по-другому. Но в третьем сете я снова почувствовал себя свежим. Это был лучший поединок, который я провёл на этом турнире. Во втором сете я не мог отдышаться. Мне уже не 19 лет. Мне 19, умноженные на два. Практически», — сказал Новак.

После этого какой-то фанат на трибунах прокричал что-то в адрес серба. Вероятно, именно с ним Джокович препирался во время матча из-за того, что тот пытался сбить его с ритма. Новак отошёл от этого и ответил в свойственном себе стиле.

«Извини, друг. У меня есть жена. Но мы можем сходить выпить. Можем пообсуждать то, что говорили друг другу во время встречи. Что мы обсуждали? Я уже не помню. Проблемы во втором сете. Если выпить, все проблемы решатся», – с улыбкой заявил Новак во время интервью на корте.

Всё это происходило на глазах жены теннисиста Елены, которая смеялась на трибунах во время речи мужа.

Видео доступно на YouTube-канале Australian Open TV. Права на него принадлежат Tennis Australia.

Правда, на пресс-конференции Джокович был более серьёзным и признал, что неподобающее поведение фанатов его сильно раздражает. Он поддержал американку Даниэль Коллинз, которая днём ранее жёстко высмеивала болевшую против неё австралийскую публику после победы над местной теннисисткой Дестани Айавой. Коллинз посылала зрителям воздушные поцелуи и жестами предлагала поцеловать себя в пятую точку, а также заявила, что потраченные ими деньги на билеты пойдут на её счёт.

«Мне понравился ответ Коллинз. Мне понравилось всё, что она сказала на корте и за его пределами. Я был её поклонником и раньше, но теперь я большой поклонник Даниэль. Мне она нравится. Я слышал комментарии некоторых людей о том, что ей не следовало говорить те или иные вещи. Считаю, она справилась с этим очень хорошо. Я не думаю, что был бы таким же вежливым. Прекрасно понимаю её чувства. Поэтому думаю, что Коллинз была забавной, умной и просто являюсь большим фанатом того, что она делает. Очень большим фанатом.

Я понимаю, что народ здесь выпивает немного больше положенного, а потом дебоширит. Но, знаете, на корте это выводит из себя, поскольку происходит в неподходящий момент. Если это повторяется в течение часа и кто-то говорит вам в углу то, что вы не хотите слышать, постоянно провоцирует, то, конечно, доходит до точки, когда вы просто отвечаете. Я пытался терпеть, но потом в какой-то момент мне пришлось ответить. Вот и всё, что можно сказать об этом», — заявил Новак.

Даниэль Коллинз восхитила Новака Джоковича своими провокационными жестами в отношении австралийской публики Фото: Hannah Peters/Getty Images

Похоже, серб пришёл себя во всех смыслах. Возможно, некоторый простой в игре Джоковича на старте AO вызван привыканием к работе с новым тренером Энди Маррем. Британец не так давно был одним из главных соперников Новака, а теперь сидит в ложе серба и раздаёт указания. Джокович признавал, что им нужно время для налаживания коммуникации. Кажется, прогресс в данном направлении наметился. Пока нет предпосылок для криков Новака и Энди друг на друга, хотя бывший британский теннисист, ныне телеведущий Тим Хенмэн хотел бы их увидеть. Новак планирует его разочаровать.

«Слушайте, я видел пост Тима. Он с нетерпением ждёт, когда я буду кричать на Энди во время матчей. Подобное может случиться, но я надеюсь, что этого не произойдёт, потому что тогда он накричит на меня, а потом кто знает, что случится. Сейчас всё ещё довольно ранняя фаза нашего сотрудничества. Немного странно, что Энди — в хорошем смысле слова — в моём углу, по одну сторону сетки, так сказать. Мы провели 25 лет, конкурируя друг с другом, скрывая массу информации, множество уязвимостей, слабостей. Но теперь все карты на столе», — сказал Джокович.

После пресс-конференции Джокович пошёл в раздевалку и досматривал оттуда матч соотечественницы Ольги Данилович, которая сенсационно обыграла седьмую ракетку мира Джессику Пегулу (7:6, 6:1) и впервые в карьере вышла в четвёртый круг AO. Это ещё добавило ещё больше хорошего настроения Новаку.

Новак Джокович радуется победе Ольги Данилович Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге Джоковича ждёт ещё один непростой соперник из Чехии – 29-я ракетка мира Иржи Легечка. Есть основания рассчитывать на то, что Новак преодолеет данный барьер, а затем ему светит встреча с Карлосом Алькарасом в четвертьфинале. Это и станет настоящим тестом нынешних способностей Джоковича, который очень хочет выиграть 25-й «Шлем» и не отставать от молодого поколения звёзд тенниса во главе с Алькарасом и Янником Синнером.