Победила Швёнтек и устроила немало скандалов. Касаткину ждёт битва с огненной Путинцевой

Дарья Касаткина поборется за выход в четвёртый круг Australian Open – 2025 с Юлией Путинцевой. Для обеих теннисисток это самый неудачный мэйджор в карьере. Хотя обе уже много лет выступают в туре (для Дарьи это будет 10-й АО, для Юлии – 13-й), до нынешнего года ни одной из них не удавалось добраться в Мельбурне до четвёртого круга, то есть до 1/8 финала. При этом на всех остальных «Шлемах» у обеих есть как минимум выход в 1/8, а всего за карьеру Путинцева собрала три четвертьфинала ТБШ, а Касаткина – два четвертьфинала и один полуфинал.

Юлия, родившаяся в Москве и в детстве тренировавшаяся на знаменитой «Ширяевке» в Сокольниках, с началом профессиональной карьеры сменила спортивное гражданство и с тех пор выступает за Казахстан. Разумеется, сделано это было не просто так, а чтобы иметь возможность профессионально развиваться, работая с полноценной командой, включающей тренера по фитнесу, массажиста, спарринга, а также тренироваться на большой теннисной базе в Астане. В тот период (произошло это в 2012 году) переходы под флаг Казахстана вообще были, можно сказать, в тренде, причём привлекали туда не только россиян – например, некоторое время за эту страну выступала Сесиль Каратанчева из Болгарии. Уже после Путинцевой из России в Казахстан ушли Александр Бублик и Елена Рыбакина, а среди тех, кто делал это до неё, были Ярослава Шведова, Галина Воскобоева, Ксения Первак, Михаил Кукушкин, Андрей Голубев и Евгений Королёв.

Юлия успешно выступала в юниорском теннисе, сыграв в том числе в двух финалах «Шлемов» – US Open – 2010, где уступила на тот момент соотечественнице Дарье Гавриловой (ныне австралийке Дарье Сэвилл) и Australian Open – 2012, уступив там американке Тэйлор Таунсенд. Карьера на взрослом уровне у Путинцевой не сразу пошла вверх, впервые закончить сезон в топ-100 ей удалось только в 2015 году, в 20 лет. Зато уже в 2016-м Юлия добралась до четвертьфинала «Ролан Гаррос», где взяла сет у Серены Уильямс. Через два года она повторила этот результат, теперь проиграв другой американке, Мэдисон Киз. Третий и последний на данный момент четвертьфинал мэйджора у Путинцевой был на US Open, где она уступила ещё одной американской теннисистке – Дженнифер Брэйди.

Юлия Путинцева Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Из титулов Юлия чем-то весомым похвастать не может – за карьеру она выиграла три турнира WTA-250, последний из которых был в Бирмингеме прошлым летом. В рейтинге лучший результат казахстанской теннисистки – 23-я строчка, которую она как раз сейчас и занимает. Кстати, в лайв-рейтинге, где уже вычтены все очки за прошлогодний АО и начислены баллы за нынешний розыгрыш, Путинцева поднялась на 20-ю позицию, но её ещё могут обогнать другие теннисистки и не дать дебютировать в топ-20.

А вот чем Юлия широко известна, так это своей эмоциональностью на корте. Она, конечно, не выдаёт такие тирады, как тот же Бублик, но может ругаться как с тренером, так и с судьёй, и с соперницей – не без нецензурных выражений. Также Путинцева отличалась ярким празднованием каждого выигранного очка. Правда, в последние годы Юлия стала реже позволять себе подобные проявления, что скорее пошло на пользу её игре и результатам. А на прошлогоднем Уимблдоне она одержала очень крутую победу, выбив на тот момент первую ракетку мира Игу Швёнтек – 3:6, 6:1, 6:2.

Дарья Касаткина же дважды поднималась на пока неприступные для Путинцевой вершины – в десятку лучших. Впервые россиянка пробилась туда в сезоне-2018, закончив его как раз на 10-й строчке – отличное достижение для 21-летней теннисистки. Правда, удержаться в элите Касаткиной не удалось, причём падение получилось стремительным. В следующем сезоне она быстро потеряла и место в топ-10, и звание первой ракетки России, финишировав 69-й! При этом у Дарьи не было травм, она не выпадала из турнирного ритма – правда, в феврале сменила тренера, начав работать с Карлосом Мартинесом вместо Филиппа Дехаса. Тогда же она вместе с братом переехала в Барселону, а Мартинес как раз открыл теннисную академию недалеко от этого города.

Исправить ситуацию в 2020 году в принципе было сложно – сезон на несколько месяцев прерывался из-за COVID-19, после возобновления везде играли со множеством ограничений и без зрителей, рейтинговые очки за прошлый год не сгорали, поскольку защитить многие из них было невозможно физически. Прогресс у Дарьи наметился в 2021-м, когда она завоевала два титула, выиграв что-то впервые после Кубка Кремля – 2018. Кстати, один из трофеев Касаткина опять завоевала в России, став чемпионкой в Санкт-Петербурге. Дарья вернулась хотя бы в топ-30, обеспечив себе посев на крупных турнирах, включая «Шлемы», а в 2022 году показала свой лучший результат на мэйджорах, став полуфиналисткой «Ролан Гаррос»!

Дарья Касаткина Фото: Graham Denholm/Getty Images

До того на протяжении 13 сыгранных ей ТБШ, после четвертьфинала Уимблдона-2018, Касаткина не могла пройти дальше третьего круга. Вкупе с полуфиналом Рима и парой титулов на турнирах более низкой категории это помогло россиянке подняться в топ-8 и впервые отобраться на Итоговый чемпионат WTA, где она была в шаге от выхода в плей-офф, проиграв решающий матч Каролин Гарсии на тай-брейке третьей партии. Если бы Дарья победила, то ворвалась бы в пятёрку лучших, а так она осталась восьмой и за бортом полуфиналов, а Каролин в итоге стала чемпионкой того турнира.

После такого успешного сезона наступил спад, и Касаткина за год откатилась в конец второго десятка рейтинга, но в прошлом сезоне опять вернулась в топ-10. При этом «Шлемы» Дарья провела очень слабо, лишь раз пройдя хотя бы до третьего круга (на Уимблдоне), да и WTA-1000, можно сказать, провалила, не добравшись ни на одном из 10 даже до четвертьфинальной стадии. Но титулы на «пятисотниках» в Истбурне и Нинбо вместе с финалами ещё четырёх турниров WTA-500 помогли Касаткиной вернуться в десятку. Она даже поехала на Итоговый турнир – правда, запасной, но вышла там на один матч, в котором получила 1:6, 0:6 от Иги Швёнтек.

Помимо непосредственно тенниса и тренировок, Дарья уже несколько лет активно ведёт влог, показывая закулисье теннисной жизни на турнирах и делая интервью со многими коллегами по туру. Сложно сказать, влияет ли это на её результаты в лучшую или худшую сторону, но сама Касаткина явно получает удовольствие от этой деятельности. Как минимум это неплохой способ переключаться с рутины тренировок и матчей на что-то другое. Ну а сейчас, как мы уже отметили, Дарья и Юлия будут бороться за свой первый выход в 1/8 финала взрослого Australian Open. В прошлом году у них было два упорных матча между собой на турнирах более низкого уровня, и девушки обменялись победами. Посмотрим, кто окажется сильнее на этот раз.

Все матчи Дарьи Касаткиной с Юлией Путинцевой Общий счёт – 2-1 в пользу Касаткиной Уимблдон-2018, трава. Второй круг 6:2, 6:3 – победа Касаткиной Мадрид-2024, грунт. Четвёртый круг 3:6, 6:2, 6:2 – победа Путинцевой Нинбо-2024, хард. Четвертьфинал 6:4, 1:6, 7:6 (8:6) – победа Касаткиной

Встреча Касаткиной с Путинцевой состоится в субботу, 18 января. Начало – около 5:00 мск. За этим и другими матчами Australian Open – 2025 следите на «Чемпионате».