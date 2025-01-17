Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Теннисные матчи субботы 18 января 2025 на Australian Open: live-трансляции, расписание, история встреч, сетка

5 топ-матчей субботы в теннисе: Касаткина, Хачанов и Кудерметова на Australian Open — 2025
Даниил Сальников
5 топ-матчей субботы в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии
За кем следить 18 января на кортах Мельбурна.

Посмотреть все события 18 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Алекс Михельсен (США) — Карен Хачанов (Россия, 19), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: что противопоставит американскому тинейджеру последний россиянин в мужской сетке?

Последний представитель России в мужском одиночном разряде Australian Open — 2025 Карен Хачанов сразится в третьем круге с очередным представителем поколения Next, уже наделавшим здесь шума. Это 20-летний американец Алекс Микельсен — участник Молодёжного чемпионата ATP — 2024, который выбил из сетки в Мельбурне 11-го номера посева Стефаноса Циципаса. Алекс и Карен ранее друг с другом не играли, а победитель далее сойдётся по сетке с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Алекс де Минор.

Последнему россиянину в сетке будет противостоять юный американец Алекс Михельсен:
Чудом избежал дисквалификации, а сейчас выбил Циципаса. С кем сразится Хачанов на АО
Чудом избежал дисквалификации, а сейчас выбил Циципаса. С кем сразится Хачанов на АО

🎾 3:30*: Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша, 2), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Интрига: чем завершится битва двух чемпионок ТБШ?

В третьем круге Australian Open на корте сойдутся две чемпионки ТБШ — Ига Швёнтек и Эмма Радукану. Девушки ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее была Швёнтек — в Штутгарте-2022 и 2024 и Индиан-Уэллсе-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Ева Лис — Жаклин Кристиан.

Эмма Радукану пытается вернуть былые результаты:
Сенсационная чемпионка ТБШ получила $ 14 млн вне корта. Зачем ей бывший тренер Шараповой?
Сенсационная чемпионка ТБШ получила $ 14 млн вне корта. Зачем ей бывший тренер Шараповой?

🎾 5:00*: Юлия Путинцева (Казахстан, 24) — Дарья Касаткина (Россия, 9), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Интрига: побьёт ли Касаткина свой рекорд на Austrailan Open?

Россиянка Дарья Касаткина уже повторила своё лучшее достижение на Australian Open, дойдя до третьего круга (как в 2016-м и 2022-м). И теперь, чтобы побить рекорд и впервые оказаться во второй неделе в Мельбурне, Дарье необходимо справиться с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан. Девушки ранее встречались трижды, и счёт — 2-1 в пользу Касаткиной. Она была сильнее на Уимблдоне-2018 и в Нинбо-2024, а Путинцева первенствовала в Мадриде-2024. Победительница нового матча сразится за место в 1/4 финала АО-2025 с кем-то из пары Эмма Наварро — Онс Жабер.

У уроженки Москвы есть яркие успехи, но она известна не только этим:
Победила Швёнтек и устроила немало скандалов. Касаткину ждёт битва с огненной Путинцевой
Победила Швёнтек и устроила немало скандалов. Касаткину ждёт битва с огненной Путинцевой

🎾 6:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 6) — Даяна Ястремская (Украина, 32), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Интрига: пробьётся ли Рыбакина во вторую неделю ТБШ?

Финалистка Australian Open — 2023 Елена Рыбакина пытается выйти на свой былой уровень. В нынешнем розыгрыше представительница Казахстана отдала соперницам всего пять геймов за два матча. Теперь, чтобы пробиться во вторую неделю ТБШ, Рыбакиной необходимо справиться с украинкой Даяной Ястремской. Девушки ранее друг с другом не играли в официальных матчах, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Мэдисон Киз — Даниэль Коллинз.

Елена пытается оградиться от нападок легенд по поводу работы с Вуковым:
Рыбакина скучает по скандальному тренеру и крайне возмущена, что её за это осуждают
Рыбакина скучает по скандальному тренеру и крайне возмущена, что её за это осуждают

🎾 6:30*: Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 15) — Вероника Кудерметова (Россия), Australian Open, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: поквитается ли Кудерметова с обидчицей Эрики Андреевой?

Вероника Кудерметова третий раз за карьеру пробилась в третий круг Australian Open (2021, 2022, 2025). Там ожидалась её встреча с соотечественницей — Эрикой Андреевой, но старшую сестру Мирры остановила бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. С ней Вероника ранее встречалась четыре раза, и счёт пока ничейный — 2-2. Кудерметова была сильнее в Токио-2022 и Чарльстоне-2024, а Хаддад-Майя — в Сеуле-2024 и Ухане-2024. Победительница новой встречи далее пересечётся по сетке с с кем-то из пары Элина Свитолина — Жасмин Паолини.

Бразильская теннисистка славится невероятной выносливостью:
Соперницу Эрики Андреевой на AO наказывали за допинг. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя
Соперницу Эрики Андреевой на AO наказывали за допинг. Кто такая Беатрис Хаддад-Майя
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android