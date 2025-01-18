На первом в сезоне «Шлеме» в субботу завершится третий круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности — в трансляции.

Хачанов рвётся во вторую неделю Australian Open! Ещё играют Касаткина и Кудерметова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В субботу, 18 января, завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Карен Хачанов (19-й номер посева), Дарья Касаткина (9) и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои матчи другие представители топ-10 посева: Янник Синнер (1), Тейлор Фриц (4), Алекс де Минор (8), Ига Швёнтек (2), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (6), Эмма Наварро (8) и Даниэль Коллинз (10).

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