Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Хачанов, Касаткина, Вероника Кудерметова: онлайн-трансляция Australian Open 2025, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся во вторую неделю Australian Open! Ещё играют Касаткина и Кудерметова. LIVE!
Даниил Сальников
Хачанов рвётся во 2-ю неделю Australian Open! LIVE
Комментарии
На первом в сезоне «Шлеме» в субботу завершится третий круг. На кортах появятся и трое россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию седьмого игрового дня на первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open. В субботу, 18 января, завершится третий круг. Будет сыграно 16 матчей – по восемь у мужчин из верхней половины сетки и у женщин – из нижней. Среди прочих на корты выйдут и россияне – Карен Хачанов (19-й номер посева), Дарья Касаткина (9) и Вероника Кудерметова. Также в этот день проведут свои матчи другие представители топ-10 посева: Янник Синнер (1), Тейлор Фриц (4), Алекс де Минор (8), Ига Швёнтек (2), Жасмин Паолини (4), Елена Рыбакина (6), Эмма Наварро (8) и Даниэль Коллинз (10).

Australian Open – 2025. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2025. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:00 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:30 МСК
Эмма Радукану
61
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Не начался
1 2 3
         
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:00 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Даяна Ястремская
33
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:30 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
75
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Live Даниил Сальников

Подробнее обо всех матчах дня с участием россиян и топов читайте в нашем материале.

Материалы по теме
5 топ-матчей субботы в теннисе: Касаткина, Хачанов и Кудерметова на Australian Open — 2025
5 топ-матчей субботы в теннисе: Касаткина, Хачанов и Кудерметова на Australian Open — 2025
01:06 Даниил Сальников

Расписание субботы

В субботу ожидается насыщенный игровой день, в котором среди прочих выступят и три россиянина.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android