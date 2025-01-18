Хачанов уступил 20-летнему тинейджеру. Россиян в мужской сетке АО больше не осталось

Карен не справился с молодым Алексом Михельсеном. Впервые с Уимблдона-2019 никто из отечественных игроков-мужчин не вышел в 4-й круг ТБШ.

Сегодня, 18 января, на Australian Open продолжались матчи третьего круга. Свой поединок в Мельбурне проводил и третья ракетка России Карен Хачанов. В соперниках у него был американец Алекс Михельсен, занимающий сейчас 42-е место в рейтинге ATP.

Хачанов на старте соревнований оказался сильнее 36-летнего представителя Франции Адриана Маннарино со счётом 7:6 (7:5), 6:3, 6:3. Свою победу над ветераном тура Карен прокомментировал так.

«Начал прямо как-то нервозно. Я бы сказал, что у него ритм игры такой, неприятный, к которому надо адаптироваться, плюс я не шибко уверенно и хорошо начал. Мне кажется, чуть суетился, торопился, пытался активно играть, но при этом атаковал не с тех ударов, из-за этого было много невынужденных ошибок. И подача вначале не особенно выручала.

Хорошо, что я остался в игре, что меня это не выбило из колеи, я отборолся, тяжёлый был сет, далеко не лучшая игра, но при этом я забрал его.

А со второго сета, как повёл, я уже чувствовал, что он начал отпускать, я начал чувствовать ритм, начал чувствовать скорость. Об этом даже статистика говорит. В первом сете у меня было много невынужденных ошибок, а за оставшиеся два я допустил их в два раза меньше», — сказал Хачанов телеграм-каналу «Гейм Сет Макс Теннис».

Во втором раунде серебряный призёр Токио в парном разряде в четырёх партиях обыграл талантливого канадца Габриэля Диалло. Итоговый счёт противостояния — 7:6 (7:4), 4:6, 6:3, 6:3.

Эксперты, в свою очередь, не могли не высказаться об игре Карена на АО-2025. Так, чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте советский и российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на победу над Диалло следующим образом.

«Давайте не будем забегать вперёд, как далеко может дойти Хачанов на АО. Впереди у него серьёзные соперники. Самое главное, что Карен чувствует себя уверенно в розыгрышах. Сегодня соперник был высоким, надо было держать свою подачу, что Карен и сделал. Второй сет немного не пошёл, но всё равно молодец. Хороший матч! Хачанов уверенно сыграл, надо продолжать так и дальше», — заявил Ольховский в интервью «Чемпионату».

А вот Михельсен уже в первом круге мельбурнского ТБШ преподнёс сенсацию, переиграв 11-го сеяного Стефаноса Циципаса из Греции со счётом 7:5, 6:3, 2:6, 6:4. После победы над экс третьей ракеткой мира Алекс признался, что хочет иметь высокий рейтинг.

«Я хочу иметь высокий рейтинг, но я очень доволен своей нынешней ситуацией. Я играл против Стефа в Токио и победил его, но здесь играть приходится совсем по-другому. Очевидно, что в «Шлемах» сложнее победить сильнейших. У меня был тот же план на игру, и я его выполнил, и сегодня сыграл очень хорошо», — сказал Михельсен на пресс-конференции.

В матче 1/32 финала представитель США обыграл хозяина кортов Джеймса Маккейба — 7:5, 6:3, 7:6 (7:4). Таким образом, Михельсен второй год подряд пробился в третий круг австралийского мэйджора.

Уже на старте дебютной очной битвы между теннисистами завязалась упорная борьба. Карен не реализовал брейк-пойнт — 0:1, а следом россиянин взял свою подачу чуть увереннее — 1:1. Далее теннисисты продолжали брать свои подачи. Однако в восьмом гейме отечественный спортсмен неожиданно стал действовать новыми мячами. Алекс заработал свой первый брейк-пойнт и тут же его реализовал — 5:3. Вскоре американец подал на сет — 6:3 за 35 минут. Статистика: 10/8 у Хачанова по ударам навылет / невынужденным ошибкам, 13/9 у Михельсена.

Но Карен, известный своим бойцовским характером, не сдался. Во втором гейме новой партии наш соотечественник заработал двойной брейк-пойнт. Россиянин с первой попытки воспользовался своим шансом, а затем закрепил преимущество — 3:0 в пользу Хачанова. После этого Михельсен взял медицинский тайм-аут, который длился восемь минут. Пауза явно пошла на пользу 42-й ракетке мира. При счёте 4:2 Карен позволил противнику добиться обратного брейка — 4:3. Далее игроки не позволяли друг другу зацепиться на приёме и в итоге дошли до тай-брейка, где удачливее был Алекс. Именно он лучше провёл решающие розыгрыши «теннисного пенальти» — 7:6 (7:5) за 63 минуты. Стоит отметить, что во втором сете у Карена неплохо шла подача (он наколотил восемь эйсов), однако это не особо помогло ему в 13-м гейме. Статистика: 16/11 у Михельсена, 16/8 у Хачанова по ударам навылет / невынужденным ошибкам.

Алекс Михельсен Фото: Hannah Peters/Getty Images

Разыгравшегося 20-летнего американца было не остановить. Сначала он вытащил непростой стартовый гейм третьей партии, отыграв брейк-пойнт, затем забрал чужую подачу — 2:0 в пользу Алекса. Вскоре Михельсен подтвердил брейк — 3:0. Далее теннисисты держали свои подачи. Однако в восьмом гейме партии представитель США оформил решающий брейк и принял на матч. 6:3, 7:6 (7:5), 6:2 за 2 часа 15 минут — именно с таким счётом представитель США одолел Хачанова, далее он сразится с лучшим из пары Франсиско Серундоло — Алекс де Минор. Статистика: 39/27 у Алекса по ударам навылет / невынужденным ошибкам за матч, 32/23 у Карена. Таким образом, Михельсен стал пятым самым молодым американским теннисистом в мужском одиночном разряде, который вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии. Алекс впервые сыграет во второй неделе ТБШ.

Михельсен стал ещё одним тинейджером, который одержал победу над оппонентом из топ-20 на Australian Open — 2025. Напомним, в первом раунде нынешнего розыгрыша турнира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека выбил девятую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва, 19-летний чех Якуб Меншик во втором круге победил шестого номера мужского мирового рейтинга норвежца Каспера Рууда, а 19-летний американец Лёнер Тин обыграл пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева. Все вышеупомянутые юные представители ATP-тура принимали участие в молодёжном Итоговом турнире, который проходил в Джидде в минувшем декабре. Тогда чемпионом соревнований стал Фонсека, который в титульной встрече одолел Тина, Михельсена остановили в полуфинале, а Меншик не вышел из группы.

Добавим, что Хачанов последним из российских теннисистов-одиночников зачехлил ракетку в Мельбурне. Ранее АО-2025 покинули Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Примечательно, что впервые с Уимблдона-2019 никого из отечественных игроков (именно мужчин) не будет представлено в четвёртом раунде турнира «Большого шлема».

Australian Open завершится 26 января. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».