Касаткина и Кудерметова — во второй неделе AO. В четвёртом круге сыграют четыре россиянки

В субботу, 18 января, на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне проходили заключительные матчи третьего круга. В женском одиночном разряде сегодня выступили две россиянки. Первая ракетка страны Дарья Касаткина, посеянная девятой, противостояла бывшей российской, а ныне казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой (24). Касаткина не испытала проблем в первых двух матчах на турнире. Викторию Томову она победила со счётом 6:1, 6:3, а в поединке с Ван Яфань отдала ещё меньше геймов — 6:2, 6:0. Путинцевой пришлось чуть сложнее. Вначале Юлия одержала волевую победу над Элиной Аванесян (4:6, 7:5, 6:2), а потом разгромила Чжан Шуай (6:2, 6:1).

В личных встречах Касаткина вела со счётом 2-1. В 2024 году теннисистки обменялись победами: в Мадриде волевую победу одержала Юлия (3:6, 6:2, 6:2), а в 1/4 финала Нинбо Дарья взяла верх на тай-брейке в решающем сете — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6). Сегодня россиянка победила в двух партиях.

Путинцева лучше вошла в игру и быстро повела 3:0 с брейком. После этого включилась и Касаткина: следующие три гейма остались за россиянкой — 3:3. Казалось, тай-брейка не избежать, однако в 11-м гейме Дарья успешно провела несколько розыгрышей на приёме и взяла подачу соперницы, после чего подала на партию — 7:5 за 52 минуты.

Во втором сете у Путинцевой вообще почти ничего не получалось, и Касаткина относительно легко брала геймы один за другим. Представительница Казахстана в одном из моментов подала с руки, но не попала в корт. Подавая на матч при 5:0, Дарья допустила две двойные ошибки (всего их оказалось семь за матч), но уже в следующем гейме закончила встречу, так и не позволив сопернице взять хотя бы один гейм на подаче, — 7:5, 6:1 за 1 час 21 минуту.

Касаткина впервые в карьере вышла во вторую неделю Australian Open. До этого лучшим результатом россиянки был выход в третий круг — в 2016 и в 2022 годах. Теперь она выходила в четвёртый круг на каждом из ТБШ. В четвёртом круге Дарья сыграет с Эммой Наварро (8), которая в 1/16 финала одолела Онс Жабер — 6:4, 3:6, 6:4.

Лучшие выступления Касаткиной на ТБШ



Аustralian Оpen — пока четвёртый круг (2025)

«Ролан Гаррос» — 1/2 финала (2022)

Уимблдон — 1/4 финала (2018)

US Open — четвёртый круг (2017, 2023)

75-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла на корт с 15-й сеяной Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Кудерметова начала турнир с разгромной победы над Оливией Гадеки (6:1, 6:1), а во втором круге посражалась с Кэти Бултер (7:6 (7:3), 2:6, 6:2). Хаддад-Майя в первом круге неожиданно столкнулась с проблемами во встрече с Хулией Риерой (4:6, 7:5, 6:2), а потом одержала уверенную победу над Эрикой Андреевой (6:2, 6:3).

В предыдущие годы Кудерметова и Хаддад-Майя успели по два раза обыграть друг друга. В 2024-м состоялись три встречи, и если в Чарльстоне победила россиянка (7:5, 6:1), то в полуфинале Сеула и в Ухане сильнее была бразильянка, выигравшая эти матчи 6:4, 6:4 и 6:1, 6:4 соответственно. Так что победительница отчётного матча вырывалась вперёд.

В начале встречи преимущество было у Хаддад-Майи. Бразильянка дважды делала брейк под ноль, а Кудерметова на приёме выиграла лишь один гейм. Беатрис вела с брейком, однако после счёта 4:2 в её пользу Вероника перехватила инициативу и взяла четыре гейма подряд. Россиянка вела игру, выдерживала обмены, попадала, и соперница далеко не всегда находила ответ на её действия. В восьмом гейме Кудерметова с третьего брейк-пойнта сравняла счёт — 4:4. А в долгом 10-м гейме Веронике понадобилось четыре сетбола на приёме, чтобы закрыть сет — 6:4 за 56 минут.

В первой половине второй партии теннисистки довольно уверенно брали свои геймы. В шестом гейме Кудерметова вцепилась в подачу соперницы, сделала брейк — и повела 4:2. В седьмом гейме Вероника подала под ноль, а восьмом использовала первый же матчбол на приёме (в самом конце Хаддад-Майя допустила две двойные ошибки подряд) — 6:4, 6:2 за 1 час 46 минут.

В четвёртом круге Кудерметова, впервые вышедшая в эту стадию на AO, сразится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 28) — Жасмин Паолини (Италия, 4).

Таким образом, во вторую неделю Australian Open вышли четыре россиянки: Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.